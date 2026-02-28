1 марта в 28-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Фулхэм» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Фулхэм — Тоттенхэм с коэффициентом для ставки за 3.50.
«Фулхэм»
Турнирное положение: «Дачники» все никак не подтянутся в зону еврокубков. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Фулхэм» на 8 зачетных пунктов отстает от топ-5. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Дачники» переиграли «Сандерленд» (3:1).
До того команда с боем одолела «Сток Сити» (2:1). А вот поединок с «Манчестер Сити» завершился поражением (0:3).
В пяти своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Фулхэм» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Состояние команды: «Дачники» нынче поднаторели в плане результатов. Команда победила в 2 своих последних матчах.
Причем «Фулхэм» традиционно удачно противостоит «Тоттенхэму». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: «Шпоры» полностью проваливают текущий чемпионат. Команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.
Причем «Тоттенхэм» на 4 очка оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шпоры» были биты «Арсеналом» (1:4).
До того команда уступила «Ньюкаслу» (1:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение еще от «Манчестер Юнайтед» (0:2).
При этом «Тоттенхэм» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Шпоры» никак не могут выбраться из кризиса. Плюс команда уступила в 3 своих последних поединках.
При этом «Тоттенхэм» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и клубный лазарет «шпор» нынче переполнен.
Команда уже почти 2 с половиной года не обыгрывает «дачников». Да и в двух последних поединках «шпоры» уступили землякам.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Фулхэм» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.74 и 2.05.
Прогноз: «Шпоры» пытаются выбраться из кризиса, к тому же относительно неплохо выглядят в выездных поединках.
Ставка: Ничья за 3.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «дачники» переиграют земляков.
Ставка: Победа «Фулхэма» за 2.08
Пять причин, почему ставка зайдет
- У «сорок» имеются серьезные кадровые пробоины в виде травм сразу ряда ведущих исполнителей
- «Фулхэм» в родных стенах в среднем пропускает чаще гола за матч
- «Шпоры» на выезде набрали 19 очков в 13 матчах
- Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч
- «Фулхэм» до двух своих последних побед проиграл 3 раза кряду