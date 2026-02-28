прогноз на матч АПЛ, ставка за 3.50

1 марта в 28-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Фулхэм» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Фулхэм — Тоттенхэм с коэффициентом для ставки за 3.50.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Дачники» все никак не подтянутся в зону еврокубков. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Фулхэм» на 8 зачетных пунктов отстает от топ-5. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Дачники» переиграли «Сандерленд» (3:1).

До того команда с боем одолела «Сток Сити» (2:1). А вот поединок с «Манчестер Сити» завершился поражением (0:3).

В пяти своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Фулхэм» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Дачники» нынче поднаторели в плане результатов. Команда победила в 2 своих последних матчах.

Причем «Фулхэм» традиционно удачно противостоит «Тоттенхэму». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Шпоры» полностью проваливают текущий чемпионат. Команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Тоттенхэм» на 4 очка оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шпоры» были биты «Арсеналом» (1:4).

До того команда уступила «Ньюкаслу» (1:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение еще от «Манчестер Юнайтед» (0:2).

При этом «Тоттенхэм» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Шпоры» никак не могут выбраться из кризиса. Плюс команда уступила в 3 своих последних поединках.

При этом «Тоттенхэм» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и клубный лазарет «шпор» нынче переполнен.

Команда уже почти 2 с половиной года не обыгрывает «дачников». Да и в двух последних поединках «шпоры» уступили землякам.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Фулхэм» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.74 и 2.05.

Прогноз: «Шпоры» пытаются выбраться из кризиса, к тому же относительно неплохо выглядят в выездных поединках.

Ставка: Ничья за 3.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «дачники» переиграют земляков.

Ставка: Победа «Фулхэма» за 2.08

