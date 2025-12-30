Предстоящая встреча выглядит как противостояние двух команд, находящихся на пике формы. «Арсенал» будет стремиться контролировать ход игры и подтвердить статус лидера за счёт надёжной обороны и аккуратного позиционного давления, тогда как «Астон Вилла» вновь сделает ставку на интенсивность, быстрые фазы и умение использовать ошибки соперника. С учётом атакующего потенциала обеих сторон и текущей динамики результатов, матч обещает высокий темп и большое количество острых эпизодов

36' Хорошую передачу сделал Троссард на Дьёкереша, который в падении головой бил с близкой дистанции, но умудрился пробить чуть-чуть мимо ворот.

31' Ещё одно нарушение, на этот раз гости «отметились», Тилеманс фолил.

30' Сака грубо сыграл в отборе, судья всё видел и дал свисток.

30' Макгинн разминается на всякий случай.

29' Затягивается пауза, покидает поле Онана, но пока не понятно, с концами или нет.

26' Амаду Онана просит помощи врачей. Похоже, что он получил серьезную травму.

Статистика матча 1 Удары в створ 0 1 Удары мимо 2 58 Владение мячом 42 0 Угловые удары 2 1 Офсайды 0 4 Фолы 4

23' Мяч достался вновь Троссарду, на этот раз на линии штрафной, откуда он пробил сквозь большое скопление игроков в левый нижний угол, но Эмилиано Мартинес хороший среагировал.

20' В итоге арбитр прервал атаку «Арсенала», зафиксировав нарушение правил.

20' Возмущаются гости, сигнализируют, что Троссард сыграл рукой. Было похоже на это.

19' Троссар с левого фланга подал в центр чужой штрафной, откуда защитник гостей выбил мяч на Эдегора, а тот пробил точно в одного из соперников.

17' Вновь бил Уоткинс, но снова неудачно.

15' Ответил «Арсенал» ударом по воротам с левого края, но защитники заблокировали выстрел.

13' Первый опасный момент и у ворот «Арсенала»! Дьекереш потерял мяч в центре поля, после чего передача последовала на Уоткинса, а тот из штрафной очень плохо пробил мимо ближнего угла, по мячу совсем не попал, хотя позиция была убойной.

11' Первая атака гостей, до штрафной добрались, последовала передача на Онану, который об ногу Габриэла споткнулся, было похоже на фол, но даже до VAR дело не дошло.

10' Всё в порядке с бельгийцем, продолжит игру.

09' Тилеманс получил небольшое повреждение.

09' Тимбер на скорости влетел справа в штрафную и прострелил, но защитники заблокировали передачу, не дав Дьёкерешу шанса нанести ещё один удар.

07' Вот и первый момент у ворот бирмингемцев! С левого края штрафной от Пьеро пошла подача в район 11-ти метров, где верх выиграл Дьёкереш и пробил в сторону ворот, но чуть выше перекладины мяч пролетел.

06' Пока до ударов дело не доходит!

05' Даже без мяча лондонцы доминируют, очень активно идут в прессинг.

03' Спокойное начало матча. «Арсенал» больше владеет мячом. «Вилланы» вторым номером действуют.

01' Матч начался. С центра разыграли хозяева.

До матча

23:10 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

23:00 Главный судья: Даррен Ингланд (Англия); Ассистент: Скотт Леджер (Англия); Ассистент: Акил Хаусон (Англия); Резервный: Томас Кирк (Англия).

22:55 Матч пройдёт на стадионе «Эмирейтс» (Лондон, Англия), вместимостью 60 383 зрителей.

Стартовые составы команд

Арсенал: Давид Райя, Вильям Салиба, Пьеро Инкапье, Габриэл Магальяйнс, Юрриен Тимбер, Мартин Эдегор, Мартин Субименди, Эберечи Эзе, Леандро Троссард, Букайо Сака, Виктор Дьёкереш.

Астон Вилла: Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Виктор Линделёф, Ян Матсен, Ламар Богард, Джон Макгинн, Юри Тилеманс, Амаду Онана, Морган Роджерс, Олли Уоткинс, Джейдон Санчо.

Арсенал

Лондонцы подходят к матчу в статусе лидера Премьер-лиги и подтверждают это не только позицией в таблице, но и цифрами. После 18 туров у команды Микеля Артеты лишь два поражения, 33 забитых мяча и всего 11 пропущенных — лучшая оборона чемпионата. «Арсенал» стабилен в результатах и крайне эффективен в домашних матчах: на «Эмирейтс» выиграно 9 из 10 последних встреч АПЛ, а текущая серия из шести домашних побед подряд — лучшая для клуба за последние два сезона. Форма команды остаётся высокой. В последних трёх турах лондонцы обыграли «Вулверхэмптон» (2:1), «Эвертон» (1:0) и «Брайтон» (2:1), вновь показав умение дожимать соперника даже без тотального игрового преимущества. При Артете «канониры» делают ставку на контроль темпа, компактность между линиями и высокий процент реализации стандартов и позиционного давления. При этом стоит отметить фактор кадровых проблем: вне состава находятся сразу несколько ключевых игроков обороны — Юрриен Тимбер, Бен Уайт, Кристьян Москера, а также Кай Хаверц. Тем не менее даже при ротации «Арсенал» продолжает демонстрировать структурированную и дисциплинированную игру.

Астон Вилла

Бирмингемцы проводят один из самых ярких сезонов за последние десятилетия. После провального старта, когда команда набрала всего три очка в первых пяти турах и находилась в зоне вылета, «Астон Вилла» выдала впечатляющий рывок. В следующих 13 матчах АПЛ подопечные Унаи Эмери одержали 12 побед при одном поражении и поднялись на третью строчку турнирной таблицы, отставая от «Арсенала» всего на три очка. Особое внимание заслуживает текущая серия «львов» — восемь побед подряд в Премьер-лиге, что является лучшим показателем клуба с 1910 года. Команда крайне опасна по ходу матчей: в этом сезоне «Вилла» уже отыграла 18 очков, уступая в счёте, — больше, чем любой другой клуб чемпионата. Победа над «Челси» (2:1) в прошлом туре вновь подчеркнула умение бирмингемцев прибавлять после перерыва и наказывать соперника за малейшие провалы. При этом статистика указывает и на уязвимые места. «Астон Вилла» не всегда ровно проводит оба тайма, а кадровая ситуация осложняет подготовку к встрече с лидером. Вне игры остаются Мэтти Кэш, Бубакар Камара, Тайрон Мингз, Пау Торрес, Росс Баркли, Харви Эллиотт и Эванн Гессан, что вынуждает Эмери чаще прибегать к перестановкам в защите и центре поля.

