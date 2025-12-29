30 декабря в матче 19-го тура чемпионата Англии сыграют «Арсенал» и «Астон Вилла». Начало встречи — в 23:15 мск.
«Арсенал»
Турнирное положение: «Канониры» занимают 1-е место в таблице АПЛ с 42 очками в активе после 18-и туров. «Арсенал» опережает «Манчестер Сити» на 2 балла.
На своем поле команда также выступают великолепно, являясь лучшей в лиге по этому показателю. «Арсенал» набрал 25 очков из 27-и возможного при родных трибунах.
Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «канониры» обыграли «Брайтон» со счетом 2:1, забив победный гол на 52-й минуте. До этого «Арсенал» по пенальти одолел «Кристал Пэлас» в Кубке лиги.
У команды продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот отрезок «Арсенал» сумел забить 9 голов при 3-х пропущенных.
Не сыграют: Довман, Москера, Тимбер и Уайт (у всех — травмы).
Состояние команды: «Арсенал» в нынешнем сезоне идет за чемпионством. Команде необходимо набирать очки буквально в каждом матче, чтобы не дать возможности конкурентам приблизиться к 1-му месту.
При этом, у «канониров» до сих пор нет результативного форварда, который будет решать исходы матчей. Виктор Дьекереш пока не отличается стабильностью, игрок забил 5 голов за 16 встреч в АПЛ.
«Астон Вилла»
Турнирное положение: «Львы» продолжают погоню за лидерством в чемпионате. После 18-и туров «Астон Вилла» занимает 3-е место в таблице с 39-ю очками в активе.
К тому же, команда также располагается на 3-й строчке в лиге по результатам гостевых встреч. «Астон Вилла» набрала 17 очков из 27-и возможных на чужом поле.
Последние матчи: В прошедшем поединке «львы» в гостях обыграли «Челси» со счетом 2:1, забив победный гол на 84-й минуте. Матчем ранее «Астон Вилла» одолела «Манчестер Юнайтед» с таким же счетом.
У команды продолжается рекордная победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 11 матчей подряд. «Астон Вилла» мчится к лидерству в чемпионате и, кажется, не намерена останавливаться.
Не сыграют: Кэш, Камара (перебор желтых карточек), Гессанд (в сборной), Баркли, Мингс и Торрес (травмы).
Состояние команды: «Астон Вилла» находится в отличной форме, команде удалось поймать победную волну. Теперь «львы» максимально близки к первому месту в чемпионате.
В последних 5-и очных встречах «Астон Вилла» только 1 раз проиграла «Арсеналу», трижды победила и однажды команды сыграли вничью. Получится ли у «львов» на сей раз набрать очки? Большой вопрос...
Статистика для ставок
- «Арсенал» выиграл 5 последних матчей во всех турнирах
- У «Астон Виллы» продолжается рекордная победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 11 матчей подряд
- В последних 5-и очных встречах «Астон Вилла» трижды обыгрывала «Арсенал»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.50, а победа «Астон Виллы» — в 7.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковыми коэффициентами — 1.90.
Прогноз: Можно предположить, что «Астон Вилла» создаст большие проблемы «Арсеналу».
Ставка: Победа «Астон Виллы» с форой (+1) за 2.18.
Прогноз: Команды способны сыграть результативно.
Ставка: Обе забьют за 2.13.