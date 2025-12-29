прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.18

30 декабря в матче 19-го тура чемпионата Англии сыграют «Арсенал» и «Астон Вилла». Начало встречи — в 23:15 мск.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» занимают 1-е место в таблице АПЛ с 42 очками в активе после 18-и туров. «Арсенал» опережает «Манчестер Сити» на 2 балла.

На своем поле команда также выступают великолепно, являясь лучшей в лиге по этому показателю. «Арсенал» набрал 25 очков из 27-и возможного при родных трибунах.

Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «канониры» обыграли «Брайтон» со счетом 2:1, забив победный гол на 52-й минуте. До этого «Арсенал» по пенальти одолел «Кристал Пэлас» в Кубке лиги.

У команды продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот отрезок «Арсенал» сумел забить 9 голов при 3-х пропущенных.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: Довман, Москера, Тимбер и Уайт (у всех — травмы).

Состояние команды: «Арсенал» в нынешнем сезоне идет за чемпионством. Команде необходимо набирать очки буквально в каждом матче, чтобы не дать возможности конкурентам приблизиться к 1-му месту.

При этом, у «канониров» до сих пор нет результативного форварда, который будет решать исходы матчей. Виктор Дьекереш пока не отличается стабильностью, игрок забил 5 голов за 16 встреч в АПЛ.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Львы» продолжают погоню за лидерством в чемпионате. После 18-и туров «Астон Вилла» занимает 3-е место в таблице с 39-ю очками в активе.

К тому же, команда также располагается на 3-й строчке в лиге по результатам гостевых встреч. «Астон Вилла» набрала 17 очков из 27-и возможных на чужом поле.

Последние матчи: В прошедшем поединке «львы» в гостях обыграли «Челси» со счетом 2:1, забив победный гол на 84-й минуте. Матчем ранее «Астон Вилла» одолела «Манчестер Юнайтед» с таким же счетом.

У команды продолжается рекордная победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 11 матчей подряд. «Астон Вилла» мчится к лидерству в чемпионате и, кажется, не намерена останавливаться.

Не сыграют: Кэш, Камара (перебор желтых карточек), Гессанд (в сборной), Баркли, Мингс и Торрес (травмы).

Состояние команды: «Астон Вилла» находится в отличной форме, команде удалось поймать победную волну. Теперь «львы» максимально близки к первому месту в чемпионате.

В последних 5-и очных встречах «Астон Вилла» только 1 раз проиграла «Арсеналу», трижды победила и однажды команды сыграли вничью. Получится ли у «львов» на сей раз набрать очки? Большой вопрос...

Статистика для ставок

«Арсенал» выиграл 5 последних матчей во всех турнирах

У «Астон Виллы» продолжается рекордная победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 11 матчей подряд

В последних 5-и очных встречах «Астон Вилла» трижды обыгрывала «Арсенал»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.50, а победа «Астон Виллы» — в 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковыми коэффициентами — 1.90.

Прогноз: Можно предположить, что «Астон Вилла» создаст большие проблемы «Арсеналу».

2.18 Победа «Астон Виллы» с форой (+1). Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч «Арсенал» — «Астон Вилла» принесёт прибыль 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: Победа «Астон Виллы» с форой (+1) за 2.18.

Прогноз: Команды способны сыграть результативно.

2.13 Обе забьют. Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч «Арсенал» — «Астон Вилла» принесёт прибыль 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: Обе забьют за 2.13.