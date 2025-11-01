В субботу, 1 ноября, «Тоттенхэм» примет «Челси» в матче 10-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 20:30 МСК. Следить за ходом встречи можно в нашем онлайне.

17' Чуть более ощутимым становится преимущество «Челси», у игроков «Тоттенхэма» мяч всё реже оказывается.

16' Энцо Фернандес потерял мяч на правом краю штрафной в силовой борьбе с защитником. Недоволен аргентинец, что Джиллетт не зафиксировал фол.

15' Чуть ли не первый врыв в штрафную по флангу получился у «Челси». Гарначо простреливал в центр с левого края и попал в защитника, заработав очередной корнер.

14' Вот сейчас «Челси» покатал мяч на чужой половине поля, а в итоге всё равно был вынужден отодвинуться назад к своим воротам.

13' Не держится пока мяч подолгу ни у тех ни у других. Быстро и большим числом идут прессинговать и заставляют соперника быстрее двигать мяч.

11' Кукурелья после углового бил по воротам из пределов штрафной — его удар заблокировал защитник.

Статистика матча 1 Удары в створ 0 0 Удары мимо 1 41 Владение мячом 59 0 Угловые удары 3 2 Фолы 2

10' Продолжают гости владеть мячом у своих ворот, и очень высоко их встречают «шпоры», даже на Санчеса бросаются.

09' В плотный прессинг вступили футболисты «Тоттенхэма» на половине поля «Челси» и в итоге мяч сумели отобрать. Правда, свою атаку построить из этого не смогли.

07' Бергвалль игру продолжить не сможет — врачи уводят его в подтрибунку. Вынужденная замена в самом начале матча — Хави Симонс уже вышел на поле вместо Лукаса.

06' В первую атаку пришли игроки «Челси». Джеймс вешал в штрафную и попал в защитника — первый угловой гости заработали.

05' Проверили доктора, нет ли сотрясения у Бергвалля. Молодой швед уверяет, что с ним всё нормально и он готов продолжать, но пауза пока затягивается.

04' Лукасу Бергваллю мяч попал в голову, и швед, похоже, чувствует себя после этого не очень хорошо. Впервые в матче врачи «Тоттенхэма» на поле появились.

03' «Тоттенхэм» попытался закрепиться с мячом на половине поля «Челси», но довольно быстро его потерял.

02' На первой же минуте оказался на газоне Гарначо после стыка с Порро. Держался за лицо аргентинец, но судья фола не заметил — игра продолжается.

01' Поехали! «Челси» разыграл мяч с центра поля.

До матча

20:28 Игроки на поле — матч вот-вот начнётся!

20:24 В Северном Лондоне сегодня вечером дождливо и не особенно тепло — только 6 градусов выше нуля.

20:20 Главный арбитр матча — 39-летний Джарред Джиллетт. Он родился в Австралии, но уже много лет работает в Англии.

20:15 Томас Франк и Энцо Мареска внесли по два изменения в стартовые составы по сравнению с играми прошлого тура. У «Тоттенхэма» Симонса и Джонсона заменили Сарр и Бергвалль, у «Челси» вместо Ачимпонга и Гиу сыграют Гюсто и Фофана.

20:10 Сегодняшняя встреча пройдет на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне. Арена вмещает 62 тысячи зрителей.

Стартовые составы команд

«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Дансо, ван де Вен, Спенс, Палинья, Сарр, Кудус, Бентанкур, Бергвалль, Коло-Муани.

«Челси»: Санчес, Джеймс, Фофана, Чалоба, Кукурелья, Гюсто, Кайседо, Нету, Фернандес, Гарначо, Жоао Педро.

«Тоттенхэм»

Прошлый сезон АПЛ клуб из Северного Лондона завершил на 17-м месте — ниже только зона вылета, но с приходом Томаса Франка дела начали налаживаться. Во-первых, к 10-му туру «Тоттенхэм» идёт в тройке лидеров с 17 очками, всего на балл отставая от второго «Борнмута». Во-вторых, «шпоры» до сих пор не проигрывали в Лиге чемпионов — один матч выиграли и два свели вничью. Да, на неделе случился вылет из Кубка лиги от «Ньюкасла» (0:2), но вполне возможно, что он был стратегическим — самым неважным турниром в сезоне можно и пожертвовать ради более высоких целей.

Атака «Тоттенхэма» прямо сейчас — лучшая в АПЛ как минимум с точки зрения забитых голов: у лондонцев их 17 за девять туров — никто не забил больше, лишь у «Манчестер Сити» и «Челси» столько же. При этом оборона — тоже одна из лучших: всего семь пропущенных мячей — меньше только у лидирующего «Арсенала», который в этом сезоне выстроил около своих ворот стену из бетона (лишь три пропущенных).

А ведь «Тоттенхэму» уже довольно долгое время приходится обходиться без ряда важных игроков: встречу с «Челси», как и многие предыдущие матчи, пропустят Ив Биссума, Деян Кулушевски, Доминик Соланке, Арчи Грей, Бен Дэвис, Раду Драгушин и Джеймс Мэддисон.

«Челси»

У клубного чемпиона мира успехи несколько хуже: 14 очков за девять туров — вроде бы всего на три меньше, чем у «Тоттенхэма», но из-за плотности в таблице команда Энцо Марески идёт только на девятой строчке. Во многом виноваты совсем не обязательные потери очков с «Брентфордом» (2:2) и «Сандерлендом» (1:2) — в обеих встречах «Челси» пропускал на 93-й минуте. А не пропускал бы — сейчас шёл бы в тройке.

Игры с участием «Челси» — одни из самых весёлых в Премьер-лиге: лондонская команда много забивает (почти по 2 гола в среднем за матч), но при этом немало пропускает (1,2 мяча за матч). В других турнирах происходит то же самое: за последние полторы недели «синие» сыграли 5:1 в ЛЧ с «Аяксом» и 4:3 в Кубке лиги против «Вулверхэмптона». «Челси» забивает уже 13 официальных игр кряду, но в 10 из них он ещё и пропускал сам.

Как и у соседей, у «Челси» хватает потерь: помимо ключевого игрока — Коула Палмера, который будет восстанавливаться ещё около месяца — травмированы Бенуа Бадиашиле, Леви Колвилл и Дариу Эссугу. Также сегодня из-за дисквалификации не сыграет Лиам Делап.

Личные встречи

«Тоттенхэм» испытывает огромные трудности в матчах против «Челси» в последние годы. Статистика дикая: за 17 последних официальных встреч «шпоры» всего однажды обыграли «синих» в основное время — при 13 поражениях! Кроме того, «Челси» победил «Тоттенхэм» уже четыре раза подряд, причём в двух последних выездах на «Тоттенхэм Стэдиум» забивал ровно по четыре мяча.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Челси» с коэффициентом 3.60.