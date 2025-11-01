прогноз на матч АПЛ, ставка за 3.60

1 ноября в матче 10-го тура чемпионата Англии по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «Челси». Начало игры — в 20:30 мск.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: лондонский коллектив пока что находится в числе команд, которые борются за чемпионский титул в текущем сезоне.

В настоящий момент «шпоры» имеют на своем счету 17 очков и занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.

За девять матчей лондонцы смогли забить 17 мячей, а пропустили всего семь.

Последние матчи: в прошлых турах «лилейно-белые» смогли выиграть у «Эвертона» (3:0), но проиграли «Астон Вилле» (1:2).

Среди недели же команда из Лондона проиграл «Ньюкаслу» (0:2) и вылетела из Кубка английской лиги.

Также коллектив из столицы Англии сыграл вничью с «Буде-Глимт» (2:2) и «Монако» (0:0) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: травмированы у столичной команды Ив Биссума, Деян Кулушевски, Доминик Соланке, Бен Дэвис, Раду Драгусин, Джеймс Мэддисон и Дестини Удогие.

Состояние команды: вряд ли, конечно, «Тоттенхэм» сможет побороться даже за тройку сильнейших, но в любом случае прогресс по сравнению с прошлым сезоном на лицо. В прошлой кампании «Тоттенхэм» стал лишь 17-м, но выиграл Лигу Европы.

Подопечные Томаса Франка сейчас отстают от лидирующего «Арсенала» на 5 очков, но сейчас плотность крайне высока и любое поражение может отбросить команду за пределы топ-8.

«Челси»

Турнирное положение: команда из Лондона пока что не борется за чемпионство и является лишь середняком лиги.

«Синие» смогли набрать всего 14 зачетных баллов и идут на девятой строчке в турнирной таблице.

Лондонский коллектив провел девять матчей, забил 17 мячей, а пропустил 11 мячей.

Последние матчи: среди недели «аристократы» смогли выиграть у «Вулверхэмптона» (4:3) и прошли в четвертьфинал Кубка лиги.

В чемпионате Англии лондонцы проиграли «Сандерленду» (1:2), но выиграли у «Ноттингема» (3:0) и «Ливерпуля» (2:1).

Также столичный коллектив победил «Бенфику» (1:0) и «Аякс» (5:1) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: в стане «пенсионеров» травмированы Бенуа Бадиашиле, Леви Колвилл, Дариу Эссугу и Коул Палмер.

Состояние команды: команда из столицы Англии продолжает быть претендентом на медали в текущем сезоне. У «Челси» отличный состав, который вполне может побороться за топ-3.

В прошлом сезоне подопечные Энцо Марески финишировали четвертыми, а в этой кампании намерены сделать все, чтобы занять еще более высокую позицию.

Статистика для ставок

«Тоттенхэм» выиграл только 1 из последних 4 матчей

«Челси» выиграл 5 из последних 6 матчей

В прошлом очном матче «Челси» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.60, а победа «Тоттенхэма» — в 2.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: лондонское дерби, равные команды, вероятность ничьи крайне велика в этой игре.

3.60 ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.60 на матч «Тоттенхэм» — «Челси» принесёт прибыль 2600₽, общая выплата — 3600₽

Ставка: ничья за 3.60.

Прогноз: команды будут действовать аккуратно и вполне возможно, что много не забьют.

2.10 тотал меньше 2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Тоттенхэм» — «Челси» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.10.