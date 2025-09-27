Третий против последнего. В шестом туре АПЛ «Тоттенхэм» принимает на своём стадионе «Вулверхэмптон». Лондонцы стартовали мощно и идут в тройке лучших, тогда как «волки» с нулём очков замыкают таблицу. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

21:30 Арбитры матча: Главный арбитр — Майкл Солсбери. Помощники главного судьи — Марк Перри, Стив Мередит. Четвёртый арбитр — Дэвид Уэбб. ВАР — Стюарт Аттуэлл. Помощник ВАР — Акил Хаусон.

21:05 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

«Тоттенхэм»: Викарио, Пальинья, Хави, Ришарлисон, Удоджи, Бергваль, Ромеро, Кудус, Спенс, Бентанкур, ван де Вен.

«Вулверхэмптон»: Джонстон, Доэрти, С. Буэно, Крейчий, У. Буэно, Андре, Гомес, Мунетси, Ариас, Хван, Странд Ларсен.

«Тоттенхэм»

Команда Томаса Франка на неделе уверенно разобралась с «Донкастером» (3:0) в Кубке лиги и продолжает прибавлять. В чемпионате «шпоры» набрали 10 очков из 15 возможных, отыгравшись с 0:2 в последнем туре против «Брайтона» (2:2). Это лучший старт «Тоттенхэма» за последние годы: по сравнению с концовкой эпохи Энджа Постекоглу прогресс очевиден.

Главная проблема — травмы. Соланке, Коло Муани и Дэвис близки к возвращению, но ключевые Джеймс Мэддисон, Деян Кулусевски и Ив Биссума по-прежнему вне игры. В атаке снова будет лидировать Ришарлисон — бразилец обожает «Вулверхэмптон» и забил ему уже шесть голов в АПЛ.

«Тоттенхэм» в полном порядке и дома почти всегда уверенно разбирается с аутсайдерами. Но против «волков» у лондонцев давняя неприятная серия — соперник умеет ловить их на ошибках.

«Вулверхэмптон»

У Витора Перейры всё значительно хуже: пять поражений подряд на старте — худший результат в лиге. В случае очередного провала «волки» могут повторить антирекорд АПЛ — шесть поражений на старте сезона.

И всё же есть луч света. В Кубке лиги «Вулверхэмптон» обыграл «Эвертон» (2:0), и Арокодаре, забивший эффектным ударом, готов вновь выйти в старте. Среди потерь — только Леон Чиуоме (долгосрочная травма колена).

История встреч с «Тоттенхэмом» даёт гостям надежду: «волки» выиграли четыре из последних пяти матчей между командами, а на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» уже трижды брали очки.

