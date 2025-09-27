прогноз на АПЛ и ставка за 2.27

27 сентября в шестом туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон». Начало встречи — в 22:00 мск.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Тоттенхэм» неплохо начал новый сезон в АПЛ. Клуб сейчас идет в топ-3. Набрано 10 очков в пяти встречах. У «Тоттенхэма» на данный момент три победы, одна ничья и одно поражение при разнице голов 10-3.

Последние матчи: В текущем месяце «Тоттенхэм» провел 4 матча. Лондонцы ни разу не проиграли.

Ранее «Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» (3:0), «Донкастер Роверс» (3:0) и «Вильярреал» (1:0). Кроме того, была зафиксирована ничья с «Брайтоном» (2:2).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: Букмекеры считают фаворитом «Тоттенхэм». Команда удачно играет на своем поле.

В нынешнем сезоне «шпоры» провели 4 домашних матча и одержали три победы. Поражение пока было только одно. 30 августа «Тоттенхэм» в родных стенах уступил «Борнмуту» со счетом 0:1.

В 2025 году «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон» уже встречались в рамках АПЛ. Игра состоялась 13 апреля. Тогда «шпоры» уступили сопернику на выезде со счетом 2:4.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: У «Вулверхэмптона» в АПЛ все очень плохо. Команда еще не набрала ни одного очка и замыкает таблицу.

«Вулверхэмптон» проиграл все пять матчей в чемпионате Англии. Клуб забил три гола и пропустил 12 мячей.

Последние матчи: «Вулверхэмптон» в текущем месяце дважды уступил в АПЛ. Команда проиграла «Ньюкаслу» (0:1) и «Лидсу» (1:3).

В сентябре «Вулверхэмптон» единственный раз победил в матче Кубка лиги. Клуб дома взял верх над «Эвертоном» со счетом 2:0.

Состояние команды: Нынешний сезон в АПЛ «Вулверхэмптон» откровенно проваливает. У команды ни одного набранного очка. В такой ситуации визит к «Тоттенхэму» не предвещает гостям ничего хорошего.

У «Вулверхэмптона» получается побеждать только в Кубке лиги. 26 августа клуб дома обыграл «Лидс» со счетом 3:2, а 23 сентября в родных стенах одолел «Эвертон» (2:0).

Текущая форма «Вулверхэмптона» не сулит гостям хорошие шансы на три очка, особенно если учесть их игровые проблемы, а также фактор чужого поля, где непросто приходится любой команде.

Статистика для ставок

В нынешнем сезоне «Тоттенхэм» провел 4 домашних матча и одержал три победы

«Вулверхэмптон» в АПЛ сезона-2025/26 проиграл все пять встреч

13 апреля 2025 года «Вулверхэмптон» дома обыграл «Тоттенхэм» со счетом 4:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.47. Ничья — в 4.68, выигрыш «Вулверхэмптона» — в 6.38.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.17.

Прогноз: «Тоттенхэм» успешно выступает на своем поле, чего не скажешь про «Вулверхэмптон». Гости находятся в серьезном кризисе. «Шпоры» должны уверенно победить в родных стенах.

2.27 Победа «Тоттенхэма» с форой (-1.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1.5) за 2.27.

Прогноз: «Вулверхэмптон» после ряда неудач должен сосредоточиться на обороне. Предстоящий матч вряд ли окажется зрелищным.

2.17 Тотал меньше 2,5 гола Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: тотал меньше 2,5 гола за 2.17.