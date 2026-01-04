На «Этихаде» встречаются порядок и хаос. «Манчестер Сити» выходит на матч двадцатого тура с чёткой турнирной задачей и привычной структурой, а «Челси» прилетает в Манчестер без главного тренера и с багажом проблем, которые не решаются за одну неделю. Для гостей это был бы сложный выезд и с главным тренером, а после увольнения Энцо Марески он стал почти экстремальным. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

01' Звучит стартовый свисток, поехали!

До матча

20:30 В Манчестере сегодня -1 градус, по ходу матча ожидаются осадки, возможен даже снег.

20:05 Судейская бригада матча: главный арбитр — Майкл Оливер, ассистенты — Стюарт Бёрт и Ник Гринхол, четвёртый арбитр — Саймон Хупер, ВАР — Даррен Ингланд, АВАР — Дэн Робатан.

19:40 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нуньеш, Диаш, Гвардиол, О'Райли, Силва, Родри, Рейндерс, Шерки, Фоден, Холанн.

«Челси»: Йоргенсен, Ачемпонг, Чалоба, Бадьяшиль, Гюсто, Джеймс, Фернандес, Эстевао, Палмер, Нету, Жоау Педру.

«Манчестер Сити»

Команда Пепа Гвардиолы максимально уверенно заканчивала прошлый год, но шестиматчевую победную серию в Премьер-лиге оборвал выезд к «Сандерленду». Нулевая ничья на «Стэдиум оф Лайт» не выглядела проходной, хозяева навязали темп, а «Сити» пришлось много работать без привычного контроля. Итог этого результата — увеличившийся отрыв «Арсенала».

Контекст усиливается календарём. «Арсенал» сыграл раньше, и к моменту выхода «Сити» на поле разрыв вырос до семи очков. В таких условиях домашний матч против нестабильного соперника превращается из «очередного тура» в обязательство. Тем более что история встреч полностью на стороне хозяев.

Кадровая ситуация у Гвардиолы далека от идеальной, но уже привычная. Родри набирает форму и уже получил серьёзные минуты, Жереми Доку вернулся, однако травмы Савиньо и Нико Гонсалеса добавили неопределённости. Даже в таком состоянии «Сити» остаётся командой, которая умеет наказывать за любые системные сбои соперника — особенно дома.

«Челси»

Новый год для «Челси» начался с очередного сюжетного поворота: Энцо Мареска покинул клуб после восемнадцати месяцев работы. Формально — с двумя трофеями, фактически — на фоне двух побед в семи матчах лиги и всего двух выигранных встреч в девяти играх во всех турнирах. Руководство не стало тянуть с решением, и на выезд в Манчестер команду повёз временный штаб во главе с Калумом Макфарлейном.

Турнирное положение выглядит обманчиво спокойным. Пятое место, всего в трёх очках от четвёртого, но плотность таблицы такова, что «Челси» балансирует буквально над обрывом, разница мячей отделяет команду от «Манчестер Юнайтед», один балл — от «Сандерленда», а сразу несколько клубов идут в пределах трёх очков. Любая новая осечка сильно ускорит падение.

Дополнительный удар — дисквалификация Мойсеса Кайседо, ключевого игрока центра поля. Без него и при продолжающихся кадровых потерях выезд на «Этихад» становится проверкой на элементарную управляемость. Последняя победа «Челси» в Манчестере датирована маем 2021 года, и с тех пор сменились три главных тренера — или пять, если считать временных.

Очные встречи

С тех пор как «Челси» обыграл «Сити» в финале Лиги чемпионов, баланс полностью перевернулся. Одиннадцать матчей подряд без побед для лондонцев — серия, которая давно вышла за рамки совпадений. В прошлом сезоне «Сити» выиграл здесь со счётом 3:1, и контекст матча лишь усиливает ощущение, что фаворит в этом матче очевиден.

