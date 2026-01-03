прогноз на матч АПЛ, ставка за 1.97

4 января в 20-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Начало игры — в 20:30 мск.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Горожане» находятся на 2-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 41 балл за 19 встреч при разнице мячей 43:17.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, сыграв вничью с «Сандерлендом» — 0:0.

До того команда обыграла «Ноттингем Форест» (2:1) и «Вест Хэм» (3:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Манчестер Сити» выглядит убедительно — команда не проигрывает с конца октября.

«Горожане» всего на четыре балла отстают от идущего на первом месте «Арсенала» и являются основными конкурентами лондонцев в борьбе за титул.

«Челси»

Турнирное положение: «Синие» находятся на 5-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков после 19-ти туров при разнице мячей 32:21.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, разойдясь миром с «Борнмутом» (2:0).

До того команда проиграла «Астон Вилле» (1:2) и сыграв вничью с «Ньюкаслом» (2:2).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Синие» в последних трех матчах выглядели крайне неубедительно, из-за чего пост главного тренера команды покинул Энцо Мареска.

Столь неожиданная отставка может сыграть как на пользу, так и во вред команде, которая прямо сейчас является претендентом на место в Лиге чемпионов.

Статистика для ставок

«Манчестер Сити» не проигрывал в 9 своих последних поединках

«Челси» пропускает голы в четырех последних матчах

«Челси» не выигрывал в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 4.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.48 и 2.49.

Прогноз: «Горожане» сейчас на ходу и вполне стоит ожидать, что команда Пепа Гвардиолы забьет более двух мячей в ворота «синих»

1.87 Тотал «Манчестер Сити» больше 2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Манчестер Сити» — «Челси» позволит вывести на карту выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: Тотал «Манчестер Сити» больше 2 за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Ман Сити» одержит уверенную победу.

2.49 Фора «Манчестер Сити» -1.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.49 на матч «Манчестер Сити» — «Челси» принесёт прибыль 1490₽, общая выплата — 2490₽

Ставка: Фора «Манчестер Сити» -1.5 за 2.49