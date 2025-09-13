«Брентфорд» — «Челси». Онлайн, прямая трансляция

1-й тайм Атлетико — ВильярреалОнлайн
    На стадионе Gtech Community Stadium — очередное лондонское дерби. «Брентфорд» принимает «Челси» в рамках четвёртого тура АПЛ. Для «синих» это уже четвертое подряд противостояние с клубами из столицы, и команда Энцо Марески выходит на матч в статусе фаворита, сохранив серию без поражений на старте сезона. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

    Перед матчем

    21:40 В первых 26 матчах «Челси» под руководством Энцо Марески команда сохранила свои ворота в неприкосновенности лишь 4 раза.

    Однако итальянцу удалось наладить игру в обороне: в последних 15 встречах «синие» девять раз отыграли на ноль и пропустили всего 8 мячей.

    21:20 Энцо Мареска сделал четыре изменения по сравнению с составом, который обыграл «Фулхэм» со счётом 2:0. В состав вошли Фофана, Хато, Буонанотте и Гиттенс, заменившие Густо, Кукурелью, Эстевана и Делапа.

    Буонанотте проведёт свой дебютный матч за «Челси», а Палмер и Гарначо готовы выйти со скамейки запасных.

    21:00 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

    «Брентфорд»: Келлехер, Кайоде, ван ден Берг, Коллинз (к), Пиннок, Льюис-Поттер, Хендерсон, Ярмолюк, Йенсен, Шаде, Тьяго.

    «Челси»: Санчес, Хато, Чалоба, Тосин, Фофана, Энцо (к), Кайседо, Гиттенс, Буонанотте, Нето, Жоау Педру.

    «Челси»

    «Челси» начал сезон с ничьей против «Кристал Пэлас», после чего последовали яркая победа над «Вест Хэмом» (5:1) и более прагматичный успех в игре с «Фулхэмом» (2:0). При этом оба триумфа были добыты без Коула Палмера, который продолжает восстанавливаться от травмы паха. Итог — две победы подряд и один из лучших отрезков за последнее время: девять побед и три ничьи в 12 домашних матчах 2025 года в АПЛ.

    Главные плюсы нынешнего «Челси» — баланс и улучшенная игра в обороне. Мареска сделал акцент на дисциплине без мяча, и уже 9-й «сухой» матч из последних 15 стал тому подтверждением. В атаке у клуба, кажется, новый лидер: Жоао Педро моментально вписался в систему. Возможно, против «Брентфорда» дебютирует и Алехандро Гарначо, недавно перешедший из «Манчестер Юнайтед».

    Кадровая ситуация остаётся сложной: Лиам Делап выбыл с серьёзной травмой задней поверхности бедра, Леви Колвилл и Ромео Лавиа также вне игры. Возвращение Палмера, Бадиашиля и Лавии ожидается не в этом туре, поэтому Мареска снова вынужден ротировать состав.

    «Брентфорд»

    Для «Брентфорда» начало сезона проходит под знаком перестройки. Летом клуб потерял главного тренера Томаса Франка, капитана, вратаря и двух лучших бомбардиров, включая Йоана Виссу, ушедшего в «Ньюкасл». Под руководством Кита Эндрюса команда стартовала неровно: поражения от «Сандерленда» и «Ноттингема» скрасились победой над «Астон Виллой».

    Домашнее поле остаётся опорой «пчёл»: в последних четырёх матчах на Gtech они выиграли трижды. Но календарь жесточайший — после «Челси» предстоят игры с «Манчестер Юнайтед», «Ман Сити», «Ливерпулем» и «Ньюкаслом». В такой серии Эндрюс не отказался бы и от ничьей.

    Из кадровых новостей: вернулся после травмы полузащитник Виталий Янельт, что усиливает центр поля. Рис Нельсон, арендованный в последний день трансферного окна, может выйти впервые за «Брентфорд». Главная надежда атаки — Игор Тьяго, который уже забил трижды в этом сезоне.

    Восьми матчей между командами в рамках АПЛ хватило, чтобы выявить любопытную тенденцию: хозяева поля выиграли только однажды. «Брентфорд» все свои три победы над «синими» одержал именно в гостях. Дома же «пчёлы» чаще цепляют ничьи.

    Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00

