Брентфорд — Челси: прогноз на АПЛ и ставка на матч за 2.35

«Брентфорд» встретится с «Челси» в матче 4-го тура английской Премьер-лиги. Поединок пройдет 13 сентября и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брентфорд» — «Челси», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Брентфорд»

Турнирное положение: Команда располагается на 15-й позиции в таблице АПЛ с 3 очками в активе после 3-х туров. «Брентфорд» опережает зону вылета (18-е место) на 1 пункт.

Стоит отметить, что в прошедшем сезоне чемпионата Англии команда заняла 10-е место, закрепившись в середине таблицы. «Брентфорду» необходимо стабильно набирать очки, чтобы повторить прошлогодний результат.

Последние матчи: В прошлом поединке «пчелы» уступили «Сандерленду» со счетом 1:2, пропустив решающий мяч на 90+6-й минуте. До этого команда обыграла «Борнмут» (2:0) в Кубке английской лиги.

В 4-х матчах нынешнего сезона «Брентфорд» по 2 раза выиграл и проиграл. За этот отрезок команда сумела забить 5 голов при таком же количестве пропущенных.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Брентфорд» уже потерял довольно много очков на старте чемпионата, победив лишь в 1-м поединке. В предстоящем матче против «Челси» будет трудно рассчитывать на успех...

В последних 3-х очных встречах «пчелы» дважды сыграли вничью с «синими» (2:2 и 0:0). Получится ли у «Брентфорда» отобрать очки у «Челси» на этот раз? Большой вопрос...

«Челси»

Турнирное положение: «Синие» располагаются на 2-й позиции в таблице АПЛ с 7-ю очками в активе после 3-х туров. «Челси» отстает от лидерства в чемпионате («Ливерпуль») лишь на 2 балла.

В гостях «синие» смогли набрать максимальные 3 очка за 1 матч. В предстоящем матче «Челси» всттрется с «Брентфордом», которому также необходимо побеждать.

Последние матчи: В прошедшем туре лонднская команда обыграла «Фулхэм» со счетом 2:0. забив все голы еще в 1-м тайме. «Челси» идет довольно уверенно на старте сезона.

В 3-х матчах нынешнего сезона «сниние» дважды проиграла и однажды сыграла вниьчю с «Кристал Пэлас» (0:0). За этот период «Челси» также одолел «Вест Хэм» (5:1).

Не сыграют: Бадиашиле, Колвилл, Делап, Эссугу, Лавиа (у всех — травмы) и Мудрик (дисквалификация).

Состояние команды: «Челси» настроен побороться за высокие места по итогам сезона. Команда уже близка к полноценному возвращению в ряды лидеров чемпионата Англии.

Этим летом к «Челси» присоединился бразильский нападающий Жоау Педро, который сразу начал давать результат. За 3 матча в АПЛ этот форвард забил 2 гола и сделал столько же голевых передач.

Статистика для ставок

В 3-х матчах нынешнего сезона «Брентфорд» дважды проиграл

«Челси» еще не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне (2 победы и 1 ничья)

В последних 3-х очных встречах команды дважды сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Челси» — 1.70, победа «Брентфорда» — 4.70, ничья — за 3.95.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.73 и 2.10 соответственно.

Прогноз: «Челси» может сыграть результативно, у команды выстроилась отличная атакующая линия.

Ставка: Индивидуальный тотал «Челси» 2 больше за 2.35.

Прогноз: «Брентфорд» показал не самый удачный старт сезона, «Челси» попытается воспользоваться этим.

Ставка: Победа «Челси» с форой (-1) за 2.18.