    «Синие» устроят голевую феерию?

    Брентфорд — Челси: прогноз на АПЛ и ставка на матч за 2.35

    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Челси»
    Энцо Мареска — главный тренер «Челси»
    «Брентфорд» встретится с «Челси» в матче 4-го тура английской Премьер-лиги. Поединок пройдет 13 сентября и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брентфорд» — «Челси», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Сентября 2025 года

    Брентфорд

  • Брентфорд
    •  Брентфорд 22:00 Челси

    Челси

  • Лондон
    «Брентфорд»

    Турнирное положение: Команда располагается на 15-й позиции в таблице АПЛ с 3 очками в активе после 3-х туров. «Брентфорд» опережает зону вылета (18-е место) на 1 пункт.

    Стоит отметить, что в прошедшем сезоне чемпионата Англии команда заняла 10-е место, закрепившись в середине таблицы. «Брентфорду» необходимо стабильно набирать очки, чтобы повторить прошлогодний результат.

    Брентфорд — Челси: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке «пчелы» уступили «Сандерленду» со счетом 1:2, пропустив решающий мяч на 90+6-й минуте. До этого команда обыграла «Борнмут» (2:0) в Кубке английской лиги.

    В 4-х матчах нынешнего сезона «Брентфорд» по 2 раза выиграл и проиграл. За этот отрезок команда сумела забить 5 голов при таком же количестве пропущенных.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Брентфорд» уже потерял довольно много очков на старте чемпионата, победив лишь в 1-м поединке. В предстоящем матче против «Челси» будет трудно рассчитывать на успех...

    В последних 3-х очных встречах «пчелы» дважды сыграли вничью с «синими» (2:2 и 0:0). Получится ли у «Брентфорда» отобрать очки у «Челси» на этот раз? Большой вопрос...

    «Челси»

    Турнирное положение: «Синие» располагаются на 2-й позиции в таблице АПЛ с 7-ю очками в активе после 3-х туров. «Челси» отстает от лидерства в чемпионате («Ливерпуль») лишь на 2 балла.

    В гостях «синие» смогли набрать максимальные 3 очка за 1 матч. В предстоящем матче «Челси» всттрется с «Брентфордом», которому также необходимо побеждать.

    • Последние матчи: В прошедшем туре лонднская команда обыграла «Фулхэм» со счетом 2:0. забив все голы еще в 1-м тайме. «Челси» идет довольно уверенно на старте сезона.

    В 3-х матчах нынешнего сезона «сниние» дважды проиграла и однажды сыграла вниьчю с «Кристал Пэлас» (0:0). За этот период «Челси» также одолел «Вест Хэм» (5:1).

    Не сыграют: Бадиашиле, Колвилл, Делап, Эссугу, Лавиа (у всех — травмы) и Мудрик (дисквалификация).

    Состояние команды: «Челси» настроен побороться за высокие места по итогам сезона. Команда уже близка к полноценному возвращению в ряды лидеров чемпионата Англии.

    Этим летом к «Челси» присоединился бразильский нападающий Жоау Педро, который сразу начал давать результат. За 3 матча в АПЛ этот форвард забил 2 гола и сделал столько же голевых передач.

    Статистика для ставок

    • В 3-х матчах нынешнего сезона «Брентфорд» дважды проиграл

    • «Челси» еще не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне (2 победы и 1 ничья)

    • В последних 3-х очных встречах команды дважды сыграли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Челси» — 1.70, победа «Брентфорда» — 4.70, ничья — за 3.95.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.73 и 2.10 соответственно.

    Прогноз: «Челси» может сыграть результативно, у команды выстроилась отличная атакующая линия.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Челси» 2 больше за 2.35.

    Прогноз: «Брентфорд» показал не самый удачный старт сезона, «Челси» попытается воспользоваться этим.

    Ставка: Победа «Челси» с форой (-1) за 2.18.

    Брентфорд — Челси: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 13.09.202522:00. «Синие» устроят голевую феерию?
