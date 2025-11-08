В субботу, 8 ноября, состоится матч 11-го тура чемпионата Англии, в котором «Сандерленд» примет «Арсенал». Начало игры — в 20:30 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

35' Робин Руфс проявил высочайшее мастерство, парировав удар Букайо Сака, который прорвался к воротам и пытался поразить центр ворот.

34' Букайо Сака показал индивидуальное мастерство, освободившись от защитника, и нанес опасный удар из штрафной.

33' Ноа Садики отправил прекрасный навес в штрафную. Защита «Арсенала» на высоте.

32' Вратарь хозяев вовремя среагировал на заброс в сторону Троссарда и уверенно выбил мяч подальше от ворот.

30' Юрриен Тимбер не может продолжить игру и обращается за помощью к медицинскому персоналу. Есть подозрения на серьёзное повреждение.

29' Уилсон Исидор оперативно откликнулся на передачу и пробил по воротам, но не попал в цель. Мяч улетел за линию, и вратарь «канониров» введет мяч в игру.

Статистика матча 0 Удары в створ 1 1 Удары мимо 2 40 Владение мячом 60 0 Угловые удары 1 1 Офсайды 0 4 Фолы 2

27' Гертрюйда и Баллард точно обменялись передачами, освободив важную зону для следующего атакующего действия.

26' Эзе имел отличный момент для гола, но его удар с линии штрафной получился неточным — мяч улетел далеко за ворота, и «Сандерленд» получит мяч от вратаря.

24' Пока что «Арсенал» полностью доминирует на поле, не давая сопернику возможности организовать опасные атаки. «Сандерленд» вынужденно обороняется.

22' Деклан Райс сделал своевременную передачу, которую Мартин Субименди эффективно использовал для продолжения наступления.

20' Мандава продемонстрировал индивидуальное мастерство в атаке, но защитники не позволили создать опасный момент. В результате мяч ушёл за боковую линию, и «Сандерленд» получит право на вбрасывание.

18' Рейнильдо Мандава из «Сандерленда» допустил жёсткое нарушение правил. Крэйг Поусон незамедлительно остановил матч и строго предупредил игрока за чрезмерную грубость.

17' Сака готовится к подаче мяча с углового флажка в исполнении своей команды.

16' Деклан Райс классно исполнил стандарт, направив мяч в самый угол ворот. Но Робин Руфс был готов к такому развитию событий.

14' Леандро Троссард выполнил прекрасный кросс в штрафную, однако защитники продемонстрировали отличную организацию и отвели угрозу.

12' Основное действие разворачивается в середине поля, где команды методично разыгрывают мяч. Матч проходит без явного преимущества одной из сторон.

10' Мерино в полной боевой готовности продолжить игру.

09' Микель Артета заметно нервничает на бровке, наблюдая за состоянием травмированного игрока.

07' Остановка матча! Микель Мерино получил травму и требует внимания медицинских работников команды «Арсенал».

06' Уилсон Исидор выполнил слишком сильный пас, из-за чего Бертран Траоре не смог добраться до мяча, и тот ушёл за боковую линию.

05' Микель Мерино попытался пройти через защиту, но безуспешно. Судья и линейный арбитр сигнализируют о вбрасывании для «Арсенала».

03' Леандро Троссард и Деклан Райс показывают высокий уровень сыгранности. Красота на поле.

02' Ассистент главного судьи произвел замену поврежденного флажка.

01' В сегодняшнем матче «Сандерленд» примет у себя на стадионе «Арсенал». Хозяева разыгрывают мяч с центра поля. Матч начался!

До матча

20:25 Арбитром сегодняшней встречи будет Маурицио Поусон из Англии.

20:25 Команды встретятся между собой в Сандерленде на стадионе «Стэдиум оф Лайт», который вмещает в себя 48 707 болельщиков.

20:20 «Сандерленд»: Робин Руфс, Трэй Хьюм, Норди Мукиеле, Дэниэл Бэллард, Лутсхарел Гертрюйда, Рейнилду, Бертран Траоре, Гранит Джака, Ноа Садики, Энцо Ле Фе, Вильзон Изидор.

20:20 «Арсенал»: Давид Райя, Юрриен Тимбер, Вильям Салиба, Габриэл, Риккардо Калафьори, Деклан Райс, Мартин Субименди, Эберечи Эзе, Букайо Сака, Леандро Троссард, Микель Мерино.

«Сандерленд»

«Сандерленд» демонстрирует впечатляющие результаты в текущем сезоне АПЛ, что стало настоящим сюрпризом для многих болельщиков и экспертов. Команда неожиданно закрепилась на четвертой строчке турнирной таблицы, набрав 18 очков, и показывает весьма убедительный футбол под руководством французского наставника Режиса Ле Бри.

В последних матчах «черные коты» продемонстрировали характер и умение играть как на равных с топ-командами, так и уверенно побеждать середняков чемпионата. Особенно запоминающейся получилась гостевая победа над «Челси» со счетом 2:1, а также уверенная домашняя игра против «Вулверхэмптона», завершившаяся с тем же результатом.

В последнем матче против «Эвертона» команды сыграли вничью 1:1. Игра получилась напряженной: хозяева поля доминировали на поле и имели несколько отличных возможностей увеличить счет, но «Сандерленд» сумел отыграться благодаря удару Джаки, который после рикошета нашел путь в ворота.

Что касается кадровых потерь, то в предстоящем матче против «Арсенала» не смогут принять участие несколько важных игроков. Из-за травм команду пропустят защитник Чиркин, а также полузащитники Мундл и Диарра.

Французскому тренеру Ле Бри удалось создать боеспособный коллектив, который демонстрирует организованную игру и умение реализовывать свои моменты. Особенно впечатляет то, как команда умеет перестраиваться по ходу матча, что наглядно показал поединок с «Эвертоном», когда «Сандерленд» сумел перехватить инициативу во втором тайме.

«Арсенал»

«Арсенал» сейчас является безоговорочным лидером английской Премьер-лиги, уверенно возглавляя турнирную таблицу после 10 сыгранных матчей с внушительным отрывом в 6 очков от ближайших преследователей в лице «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Челси». В активе команды Микеля Артеты 25 набранных очков.

Команда демонстрирует впечатляющую форму не только в чемпионате, но и на международной арене. В последнем матче АПЛ «канониры» убедительно обыграли «Бернли» со счетом 2:0, причем оба гола были забиты уже к перерыву благодаря точным ударам Дьокереша и Райса. В Лиге чемпионов лондонцы разгромили пражскую «Славию» со счетом 3:0, а в Кубке лиги уверенно справились с «Брайтоном», победив 2:0.

Однако перед предстоящим матчем команда столкнулась с серьезными кадровыми проблемами. Из-за травм не смогут принять участие сразу несколько ключевых игроков: полузащитники Хаверц, Мадуэке, Мартинелли и Эдегор, а также нападающие Дьокереш и Габриэль Жезус.

Несмотря на эти потери, «Арсенал» продолжает демонстрировать высокий уровень игры. Команда показывает сбалансированный футбол с надежной обороной и эффективной атакой. Особенно впечатляет текущая серия «канониров» из восьми матчей без пропущенных голов во всех турнирах, что является впечатляющим достижением.

В Лиге чемпионов «Арсенал» также демонстрирует отличные результаты, гарантировав себе выход в плей-офф. Это говорит о том, что команда способна успешно выступать на нескольких фронтах одновременно, хотя текущая ситуация с травмами требует от тренерского штаба поиска оптимальных решений по замене отсутствующих игроков.

Очные матчи

История противостояний «Сандерленда» и «Арсенала» явно складывается в пользу лондонского клуба. В последних встречах «канониры» регулярно оказывались сильнее, демонстрируя своё превосходство.

Особенно ярким получился матч Кубка лиги 2021 года, когда «Арсенал» разгромил соперника со счётом 5:1. В матчах Премьер-лиги «канониры» также чаще всего брали верх: например, в 2017 году они победили 2:0, а годом ранее разгромили «чёрных котов» со счётом 4:1. Даже редкие случаи упорной борьбы обычно завершались в пользу «Арсенала».

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.84.