8 ноября в 11-м туре английской Премьер-лиги по футболу сыграют «Сандерленд» и «Арсенал». Начало встречи — 20:30 мск.

«Сандерленд»

Турнирное положение: сейчас «Сандерленд» неожиданно идет на 4-й строчке в таблице АПЛ с 18 очками.

Последние матчи: с «Эвертоном» у «черных котов» получилась непростая встреча и завершилась ничейным исходом (1:1). Соперник полностью доминировал на поле и должен был забивать 2-3 мяча, но ограничился одним. Зато после перерыва игра перевернулась, а владел инициативой «Сандерленд», который также смог забить всего один мяч после удара Джаки с рикошетом.

Ранее была гостевая победа над «Челси» (2:1) и домашняя над «Вулверхэмптоном» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Чиркин (з), Мундл (п), Диарра (п).

Состояние команды: пока старт «Сандерленду» удался, команда идет в группе лидеров и показывает очень интересный футбол, а французский тренер Режис Ле Бри демонстрирует, что вырос в очень интересного специалиста.

«Арсенал»

Турнирное положение: после 10 туров «Арсенал» уверенно возглавляет таблицу АПЛ с 25 очками.

Последние матчи: в 10-м туре «Арсенал» довольно уверенно разобрался в гостях с «Бернли» (2:0). Уже к перерыву обеспечив себе задел в два мяча после точных ударов Дьокереша и Райса. Во вторые 45 минут «канониры» сбавили обороты и легко довели матч до нужного результата.

В ЛЧ на своем поле была разгромлена «Славия» Прага (3:0), а в Кубке лиги обыгран «Брайтон» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Хаверц (п), Мадуэке (п), Мартинелли (п), Эдегор (п), Дьокереш (н), Габриэль Жезус (н).

Состояние команды: сейчас нет команды сильнее в АПЛ, чем «Арсенал». Подопечные Микеля Артеты воспользовались спадом «Ливерпуля», «Ман Сити» и «Челси» и оторвались от них уже на 6 очков. Отлично дела обстоят у команды и в Лиге чемпионов, где она идет без потерь и фактически обеспечила себе место в плей-офф.

Статистика для ставок

В 2021 году в четвертьфинале Кубка лиги «Арсенал» разгромил «Сандерленд» со счетом 5:1

В сезоне 16/17 АПЛ обе встречи остались за «Арсеналом» (4:1, 2:0)

«Арсенал» пропустил всего 3 гола в 10 турах и ни одного в 4 матчах ЛЧ

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Сандерленда» дают 7,60, а на «Арсенал» — 1,44, ничью букмекеры оценивают в 5,10.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,84, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,05.

Прогноз: «Арсенал» играет в очень плотном графике и имеет большие потери в составе, поэтому вряд ли стоит ждать от него интенсивного футбола. Подопечные Артеты постараются взять очередные три очка малой кровью.

Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,84.

Прогноз: также можно попробовать альтернативный вариант.

Дополнительная ставка: победа «Арсенала» плюс тотал меньше 3,5 за 1,98.