«Олд Траффорд» примет двух соперников с разными системами координат. Хозяева живут в режиме недельного цикла, копят силы и штампуют очки в АПЛ (22 в 10 турах). Гости существуют в двухчасовых поясах: 64 часа назад они выжигали поле в Боснии, а теперь должны найти ресурс на Манчестер. История личных встреч — триггер для манкунианцев: два последних визита «Пэлас» на этот стадион принесли хозяевам сухие поражения 0:1 и 0:2, а в четырех матчах того периода «МЮ» не забил лондонцам ни одного мяча.

До матча

16:35 Матч пройдёт на стадионе «Олд Траффорд "(Манчестер, Англия), вместимостью 76 212 зрителей.

Стартовые составы команд

Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Диогу Дало, Лени Йоро, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Каземиро, Кобби Майну, Бруну Фернандеш, Брайан Мбемо, Матеус Кунья, Беньямин Шешко.

Кристалл Пэлас: Дин Хендерсон, Крис Ричардс, Максанс Лакруа, Адам Уортон, Исмаила Сарр, Даниэль Муньос, Джейди Канво, Тайрик Митчелл, Даити Камада, Бреннан Джонсон, Йёрген Странн Ларсен.

Манчестер Юнайтед

Майкл Кэррик превратил временную прописку в тренерской в полноценную резиденцию. За 10 туров его "красные дьяволы» собрали 22 очка — щедрый урожай, который не собрал никто в лиге с 26 декабря. Команда не проигрывает уже 10 матчей подряд (6 побед, 4 ничьи) и окопалась на четвертой строчке с 48 очками. До Лиги чемпионов — три балла и одна игра в запасе. В послужном списке — скальпы «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма». Но после голевой феерии наступила засуха: в трех последних встречах с участием манкунианцев тоталь не доползал до отметки 2,5. Беньямин Шешко стал главным открытием эпохи Кэррика — шесть голов после выходов на замену.

Кристалл Пэлас

Оливер Гласнер собирает чемоданы — летом он покинет Лондон. Его команда застряла в турнирном болоте на 13-й позиции с 35 очками, от зоны еврокубков — пропасть в 10 баллов. После 12 матчей без побед «стекольщики» встрепенулись: три виктории в пяти последних играх во всех турнирах, включая две подряд — над «Вулверхэмптоном» (2:0) и боснийским «Зриньски» (2:0). Лига конференций стала отдушиной: выход в 1/8 финала и статус фаворита. Но за праздник пришлось платить — у основного состава лишь 64 часа на восстановление. На выезде «Пэлас» традиционно не молчит: 17 из 19 последних гостевых матчей в сезоне завершались с голами лондонцев. Однако в семи из восьми последних дальних поездок они ограничивались одним мячом.

Личные встречи

«Кристал Пэлас» стал кошмаром «Олд Траффорд» в последние сезоны. Два визита — две сухие победы гостей: 1:0 и 2:0. В четырех очных встречах того периода манкунианцы так и не распечатали ворота лондонцев. В первом круге текущего чемпионата «МЮ» наконец прервал безголевую серию, выиграв на выезде 2:1 — Зиркзе и Маунт отличились со стандартов.

