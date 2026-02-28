1 марта в 28-м туре английской Премьер лиги по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Начало встречи — 17:00 (мск). Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас с коэффициентом для ставки за 1.72.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 48 очками.

Последние матчи: в 27-м туре «Манчестер Юнайтед» в гостях переиграл «Эвертон» со счётом 0:1. Игра получилась не самой привлекательной, а соперник точно выглядел не хуже, но всё решил единственный момент на 71-й минуте, когда Шешко и Мбемо убежали в контратаку и словенец поразил ворота.

Ранее были гостевая ничья с «Вест Хэмом» (1:1) и победа дома над «Тоттенхэмом» (2:0) в АПЛ.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: травмированы — Де Лигт (з), Доргу (п), Мартинес (з), Маунт (п); под вопросом участие Мбемо (п).

Состояние команды: работу Майкла Каррика на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» уже можно назвать удачной. Он успокоил футболистов после Аморима и грамотно расставил их на поле, что не удавалось португальцу долгое время. Как итог — место в зоне Лиги чемпионов и претензии даже на тройку.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: после 27 туров «Кристал Пэлас» идёт на 13 й позиции в таблице АПЛ с 35 очками.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Последние матчи: домашняя игра с «Вулверхэмптоном» (1:0) получилась очень непростой для лондонцев, и минимальная победа в ней не совсем заслужена. Соперник выглядел лучше, не забил пенальти на 43-й минуте, а потом остался в меньшинстве после глупого удаления Крейчи. Только в большинстве «Кристал Пэлас» смог создать момент и вырвать победу после удара Гессана на 90-й минуте.

В ответной игре Лиги конференций «Кристал Пэлас» выиграл дома у «Зрински» (2:0) и вышел дальше; в АПЛ ранее было поражение дома от «Бернли» (2:3).

Не сыграют: травмированы — Дукуре (п), Лерма (п), Матета (н), Нкетиа (н).

Состояние команды: руководство «Кристал Пэлас» думает, что теперь делать с главным тренером Оливером Гласнером, который объявил об уходе из клуба. Но, скорее всего, он всё таки доработает сезон, так как дела в АПЛ нормализовались, а в Лиге конференций команда прошла дальше.

Статистика для ставок

В первом круге «Кристал Пэлас» уступил на своём поле со счётом 1:2

В прошлом сезоне «МЮ» в гостях сыграл вничью (0:0), а дома проиграл (0:2)

В позапрошлом сезоне обе встречи остались за «Кристал Пэлас» (1:0, 4:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Манчестер Юнайтед» дают 1,55, а на «Кристал Пэлас» — 5,80; ничью букмекеры оценивают в 4,70. Тотал меньше 2,5 идёт за 2,30, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,63.

Прогноз: в последнее время Каррик остановился на паре в центре обороны — Мартинес и Магуайр, но без травмированного аргентинца стоит ждать дуэта Магуайр — Йоро или вместо него Хэйвена, что гораздо хуже: молодой англичанин откровенно не готов к игре за «МЮ». То есть гол от гостей вполне вероятен. Хозяева же априори должны забивать.

1.72 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.72 на матч «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» принесёт чистый выигрыш 720₽, общая выплата — 1720₽

Основная ставка: обе забьют за 1,72.

Прогноз: также можно попробовать более рискованный вариант.

2.85 ОЗ + ТБ 3,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.85 на матч «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» принесёт прибыль 1850₽, общая выплата — 2850₽

Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 2,85.