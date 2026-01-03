«Астон Вилла» возвращается на «Вилла Парк» после недели, которая прервала один из самых ярких отрезков сезона. Одиннадцать побед подряд во всех турнирах остались в прошлом после выезда к «Арсеналу», но календарь даёт команде Унаи Эмери шанс быстро перезагрузиться. Домашний матч против «Ноттингем Форест» открывает для бирмингемцев вторую половину чемпионата. Гости, в свою очередь, подходят к игре на фоне серии неудач и продолжающегося поиска стабильности. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

24' Гиббс-Уайт простреливал от лицевой линии, угловой получилось заработать.

23' Макгинн навесил на дальнюю штангу, Виктор на выходе уверенно забрал мяч.

23' Угловой заработала «Вилла».

21' Жезус пытался пробить головой после вброса из аута от Айны — не попал в створ.

20' Роджерс упал в штрафной после контакта с соперником, не верит арбитр.

19' Конса забросил мяч вперёд, Роджерс проиграл борьбу Мурильо.

17' Матсен с левой пробил из-за штрафной, немного не попал в ближний угол.

17' Уильямс выбил мяч на угловой, первый в матче.

15' Мартинес вовремя вышел из ворот и опередил Жезуса, плечом вынес мяч.

14' Андерсон отлично отборолся с Роджерсом у лицевой линии, не дал сопернику заработать угловой.

13' Уильямс выбил мяч далеко на половину поля «Виллы», вообще не получаются контратаки у гостей.

11' Камара упал в штрафной после контакта с соперником, пенальти не ставит арбитр – сам француз фолил.

10' У Макгинна не получился заброс в штрафную с правого фланга, мяч всех перелетел.

09' Тилеманс навесил в штрафную, Айна выбил мяч головой.

08' Матсен с лёта пробил с острого угла, в сторону от ворот ушёл мяч.

06' Миленкович выбил мяч из штрафной после прострела Буэндии.

05' Кэш в касание с правого фланга пытался навесить — слишком сильно получилось, мяч улетел за лицевую.

04' Спокойно контролирует мяч «Вилла», не особо активно прессингуют гости.

02' Виктор спас команду! Очень глупо ошибся с выносом Уильямс, мяч отскочил к Уоткинсу в центр вратарской, не смог переиграть кипера Олли!

01' «Ноттингем» начал с центра, поехали!

До матча

15:30 В Бирмингеме сегодня около 2 градусов, но без осадков – по ходу всего матча будет солнечно.

15:05 Судейская бригада матча: главный арбитр – Саймон Хупер, ассистенты — Эдриан Холмс и Саймон Лонг, четвёртый арбитр – Томас Брамалл, ВАР — Пол Ховард, АВАР — Сэм Бэрротт.

14:40 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Конса, Линделёф, Матсен, Камара, Тилеманс, Макгинн, Буэндиа, Роджерс, Уоткинс.

«Ноттингем Форест»: Виктор, Уильямс, Мурильо, Андерсон, Гиббс-Уайт, Домингес, Жезус, Хатчинсон, Баква, Миленкович, Айна.

«Астон Вилла»

Поражение 1:4 в Лондоне стало для «Виллы» первым с начала ноября и наглядно показало, насколько тонкой может быть грань между серией побед и резким спадом. Уже в первом тайме Олли Уоткинс упустил отличный момент, который мог полностью изменить ход встречи, а после перерыва «Арсенал» безжалостно воспользовался ошибками соперника. Гол Уоткинса в концовке лишь испортил хозяевам статистику, но не повлиял на итог.

Тем не менее, турнирное положение остаётся для команды Эмери более чем комфортным. «Астон Вилла» по-прежнему идёт третьей в таблице Премьер-лиги и держится на расстоянии от преследователей, включая «Ливерпуль». Даже крупное поражение не перечеркнуло общее впечатление от сезона, в котором бирмингемцы уверенно закрепились среди топов.

Особое значение имеет фактор домашнего поля. «Вилла Парк» стал настоящей крепостью — десять побед подряд во всех турнирах, серия, которая продолжается уже несколько месяцев. Победа в ближайшем матче позволит хозяевам повторить лучший домашний показатель за тридцать шесть лет, чего клуб не добивался с начала девяностых. Возвращение в строй Мэтти Кэша и Бубакара Камара после дисквалификаций добавляет Эмери тактической гибкости, особенно на фоне потерь в полузащите и обороне.

«Ноттингем Форест»

Концовка 2025 года для «Ноттингем Форест» получилась мрачной. Поражение от «Эвертона» стало третьим подряд в чемпионате и окончательно закрепило неудачную декабрьскую серию. Команда Шона Дайча уступила также «Манчестер Сити» и «Фулхэму», забив за три матча лишь один мяч — показатель, который лишь подчёркивает проблемы в атаке.

Несмотря на спад, положение «Форест» в таблице пока остаётся относительно безопасным. Четырёхочковый отрыв от «Вест Хэма» гарантирует, что команда завершит тур вне зоны вылета, независимо от результата в Бирмингеме. Однако это преимущество не выглядит надёжным, а декабрь показал, что запас прочности постепенно сокращается.

При этом у гостей есть любопытная статистическая особенность. Начало календарного года традиционно складывается для «Форест» удачно — пять побед в семи стартовых матчах января за последние сезоны. Вопрос в том, удастся ли подтвердить эту тенденцию на одном из самых сложных выездов лиги, учитывая кадровые потери, нестабильную форму и затянувшуюся серию поражений.

Очные встречи

История противостояния явно складывается в пользу хозяев. В прошлом сезоне «Астон Вилла» обыграла «Ноттингем Форест» на своём поле со счётом 2:1, а в рамках Премьер-лиги гости не побеждают на «Вилла Парк» с 1994 года. Более того, «Форест» остаётся без очков уже в трёх подряд матчах чемпионата, что делает предстоящую встречу очередным серьёзным испытанием для команды Дайча.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.30.