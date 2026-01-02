3 января в 20-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест». Начало игры — в 15:30 мск.
«Астон Вилла»
Турнирное положение: «Вилланы» бьются за самые высокие места. Команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.
При этом «Астон Вилла» на 6 очков отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Вилланы» уступили «Арсеналу» (1:4).
До того команда нанесла поражение «Челси» (2:1). Да и поединок с «Манчестер Юнайтед» завершился успехом (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Астон Вилла» забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: По Торрес — травмирован.
Состояние команды: «Вилланы» нынче выглядят выгодно. До последней коллизии команда победила 11 раз кряду.
Причем «Астон Вилла» традиционно удачно противостоит «Ноттингем Форесту». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева явно намерены вернуться на победный путь. «Вилланы» способны прибавить в плане реализации.
«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: «Лесники» в текущем сезоне бьются за выживание. Команда ныне пребывает на 17 месте турнирной таблицы.
Причем «Ноттингем Форест» на 4 зачетных пункта опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает реже одного мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лесники» уступили «Эвертону» (0:2).
До того команда потерпела поражение от «Манчестер Сити» (1:2). А вот чуть ранее она минимально уступила «Фулхэма».
При этом «Ноттингем Форест» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Крис Вуд — травмирован.
Состояние команды: «Лесники» в последних поединках выглядели бледно. Команда уступила 3 раза подряд.
При этом «Ноттингем Форест» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. Да и последние неудачи получились слишком болезненными.
Команда имеет сложности в плане реализации. В этом плане травма опытнейшего Криса Вуда сказывается весьма серьезно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда попытается найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Ноттингем Форест» уступил в 3 своих последних поединках
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Астон Вилла» до последнего поражения победила 11 раз подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 1.95.
Прогноз: «Вилланы» постараются вернуться на победную дорогу, и наверняка сразу будут активно атаковать.
Номинальные хозяева имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, да и «лесники» нынче угодили в кризис.
Ставка: Победа «Астон Виллы» в 1 тайме за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.90