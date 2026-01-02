прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.30

3 января в 20-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест». Начало игры — в 15:30 мск.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Вилланы» бьются за самые высокие места. Команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

При этом «Астон Вилла» на 6 очков отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Вилланы» уступили «Арсеналу» (1:4).

До того команда нанесла поражение «Челси» (2:1). Да и поединок с «Манчестер Юнайтед» завершился успехом (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Астон Вилла» забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: По Торрес — травмирован.

Состояние команды: «Вилланы» нынче выглядят выгодно. До последней коллизии команда победила 11 раз кряду.

Причем «Астон Вилла» традиционно удачно противостоит «Ноттингем Форесту». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева явно намерены вернуться на победный путь. «Вилланы» способны прибавить в плане реализации.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Лесники» в текущем сезоне бьются за выживание. Команда ныне пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Ноттингем Форест» на 4 зачетных пункта опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает реже одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лесники» уступили «Эвертону» (0:2).

До того команда потерпела поражение от «Манчестер Сити» (1:2). А вот чуть ранее она минимально уступила «Фулхэма».

При этом «Ноттингем Форест» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Крис Вуд — травмирован.

Состояние команды: «Лесники» в последних поединках выглядели бледно. Команда уступила 3 раза подряд.

При этом «Ноттингем Форест» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. Да и последние неудачи получились слишком болезненными.

Команда имеет сложности в плане реализации. В этом плане травма опытнейшего Криса Вуда сказывается весьма серьезно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда попытается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Ноттингем Форест» уступил в 3 своих последних поединках

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Астон Вилла» до последнего поражения победила 11 раз подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 1.95.

Прогноз: «Вилланы» постараются вернуться на победную дорогу, и наверняка сразу будут активно атаковать.

Номинальные хозяева имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, да и «лесники» нынче угодили в кризис.

Ставка: Победа «Астон Виллы» в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.90