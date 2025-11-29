Лондонское дерби сводит две команды, чьи траектории резко разошлись. «Тоттенхэм» подходит к матчу из состояния тревоги: серия провалов, проблемы в защите и переполненный лазарет превратили игру «шпор» в непростой лабиринт. «Фулхэм» же постепенно оживает — победы дома вернули уверенность, хотя на выезде команда всё ещё теряется. Теперь оба клуба столкнутся там, где каждый чувствует себя уязвимым, — на поле «Тоттенхэма». Это проверка, кто быстрее выйдет из собственного штормового фронта.

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

59' Гооооооооол!!!!! 1:2. Не удачно вынес мяч защитник из штрафной, прям на ногу Бергвалю, тот изящно забросил на Кудуса, на правый край штрафной, Мохаммед с полулёта здорово приложился по мячу и вколотил его под перекладину. Шедевр!!!

58' Постепенно перехватывают инициативу хозяева. Сильно прижиматься стали «дачники».

57' А вот и первый по-настоящему опасный момент у ворот «Фулхэма»: пошла подача с правого фланга в штрафную на Коло Муани, француз в палении пробил головой, но мяч просвистел рядом со штангой.

55' Ещё один угловой разыгрывает Кудус, но снова не удачно.

52' Угловой хороший подали хозяева, мяч был закручен в ворота и с большим трудом Лено справился с подачей.

52' Педро Порро забросил мяч в штрафную, но защитники справляются. Подаст угловой «Тоттенхэм».

Статистика матча 1 Удары в створ 2 3 Удары мимо 1 64 Владение мячом 37 6 Угловые удары 2 1 Офсайды 3 8 Фолы 5

49' Грубо сфолил Уилсон и получил жёлтую карточку.

46' Начался второй тайм.

45+3' Первый тайм окончен.

45+2' 7-8 подач направили в чужую штрафную хозяева, за последние минут пять, но ни разу не зацепились нападающие за мяч.

45' Три минуты добавил арбитр.

45' Пошёл помогать нападающим ван де Вен, но его удар получился сильно выше ворот.

43' Под конец тайма завелись хозяева. Активно используют правый фланг, идут навесы один за одним, но пока справляются с давлением защитники.

41' Подача в штрафную исполнена не удачно, защитники без проблем справились.

40' Ничего не может противопоставить «Фулхэму» хозяева по игре. Но появился шанс обострить со стандарта.

39' Очередная атака «Фулхэма» через левый фланг, Чуквуезе подал, но защитники выбили мяч на угловой.

36' Коло Муани пробовал обострить на правом фланге, но его просто «съел» Сессеньон, в итоге француз не нашёл ничего лучшего, чтобы сфолить.

32' У «шпор» максимально примитивная стратегия — забросы вперёд на Ришарлисона и на Кудуса, но с ними строго играют защитники и ничего сделать конструктивного не дают.

31' Совсем безыдейно играют хозяева.

29' Потасовочка в штрафной «Фулхэма», ван де Вен схлопотал «горчичник» за неспортивное поведение.

27' Опять бегут в атаку гости, но в этот раз блестяще в подкате играет ва де Вен.

24' Фолит Кудус как то обречённо.

20' Растеряно выглядит «Тоттенхэм», гости смотрятся гораздо интересней.

17' Арчи Грей довольно грубо сфолил, но обошёлся устным предупреждением арбитр.

12' Ришарлисон замыкал навес и в высоком прыжке бил по центру ворот, но Лено в отличном прыжке спасает ворота.

10' Опять не удачно играет Викарио, плохо играет на выходе, сбросил мяч на ного Чуквуезе, тот бьёт, но попадает в штангу.

09' И снова левым флангом атакуют гости, на этот раз защитники справились с Чуквуезе, но с большим трудом, мяч выбили за лицевую. Угловой.

07' Гооооооооол!!!!! 0:2. Не весть что вытворил Викарио, выскочил из ворот на левый край обороны, причём особой необходимости в этом не было, потерял мяч и Уилсон точным, дальним ударом поразил опустевшие ворота.

05' Ришарлисон был на острие, но не добрался до мяча.

04' Гооооооол!!! 0:1. С левого фланга ворвался в штрафную Чуквуезе, обыграл защитника и прострелил на дальний край штрафной, откуда неотразимо пробил Тете. Немного рикошет помог.

03' Хозяева сходу берут мяч под контроль. Темп пока не высокий. Присматриваются соперники друг к другу.

01' Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов. Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры!

01' Матч начался.

До матча

22:55 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:50 Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия); Ассистент: Константин Хатцидакис (Англия); Ассистент: Николас Хоптон (Англия); Резервный: Майкл Солсбери (Англия).

22:40 Матч пройдёт в городе Лондон (Англия), на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», вместимость арены — 62850 зрителей.

Стартовые составы команд

Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кевин Дансо, Микки ван де Вен, Дестини Удоджи, Педро Порро, Жоау Пальинья, Мохаммед Кудус, Вильсон Одобер, Родриго Бентанкур, Рандаль Коло Муани, Хави Симонс.

Фулхэм: Бернд Лено, Кенни Тете, Йоаким Андерсен, Кэлвин Бейсси, Райан Сесеньон, Сандер Берге, Джош Кинг, Саша Лукич, Алекс Айуоби, Гарри Уилсон, Рауль Хименес

Тоттенхэм

У «шпор» сейчас период, в котором всё вроде бы работает — но только по отдельности. Команда Томаса Франка будто рассыпалась на запчасти: атака живёт своей жизнью, оборона — своей, а лазарет превратился в филиал небольшого клуба по интересам. Поражения от «Арсенала» и ПСЖ вытащили наружу все давно зреющие трещины: отсутствие Ромеро, потеря Мэддисона, отпавшие солдаты атаки и смятые схемы в центре защиты. Домашний стадион, который должен был быть крепостью, стал беспокойным пространством — соперники чувствуют себя здесь слишком свободно. Девять пропущенных голов за два матча — не случайность, а симптом: «шпоры» перестали контролировать даже собственный ритм. И теперь, под вечерний лондонский свет, команда выходит искать не победу — а хоть какое-то чувство целостности.

Фулхэм

У «дачников» путь попроще, но не менее нервный. Марку Силва собрал свою команду после серии осенних провалов и вернул ей минимальный, но рабочий порядок. Победа над «Сандерлендом», чистые матчи дома, возвращение Лукича, вспышка Чуквуэзе — всё это создало ощущение, что «Фулхэм» наконец нашёл точку опоры. Но есть одно «но»: выезды. Вдали от «Крэйвен Коттедж» команда превращается в хрупкую конструкцию, которая реагирует на давление хуже всех в лиге, кроме «Вулверхэмптона». Пять поражений в шести гостевых матчах — слишком громкая статистика, чтобы игнорировать её даже на фоне нынешней формы. И всё же у «Фулхэма» есть то, чего сейчас лишён «Тоттенхэм»: ясность в игре и чувство, что у них впереди — движение вверх, а не попытка остановить свободное падение.

Личные встречи

В прошлом сезоне Премьер-лиги «Фулхэм» доставил немало проблем «Тоттенхэму». В первом круге на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» команды разошлись миром — 1:1, а во втором круге на «Крэйвен Коттедж» подопечные Марку Силвы полностью доминировали и одержали уверенную победу 2:0.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.88.