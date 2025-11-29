29 ноября в 13-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «Фулхэм». Начало игры — в 23:00 мск.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Тоттенхэм» после 12-ти туров английской Премьер-лиги имеет 18 очков в активе и находится в верхней части таблицы.

Команда занимает девятую позицию с отставанием лишь в два балла от зоны еврокубков (топ-5) и в три пункта от зоны Лиги чемпионов (топ-4), тогда как соперник отстает от нее на четыре очка.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках пятого тура основного этапа Лиги чемпионов «Шпоры» на выезде потерпели поражение от ПСЖ (3:5).

Перед этим в 12-м туре английского первенства коллектив также остался ни с чем, когда снова-таки в чужих стенах в дерби разгромно проиграл «Арсеналу» (1:4).

Не сыграют: травмированы — Биссума, Дрэгушин, Кулусевски, Мэддисон, Соланке и Такаи, дисквалифицирован — Ромеро.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Тоттенхэм» не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Ришарлисон — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с пятью голами.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Фулхэм» после 12-ти туров английской Премьер-лиги имеет 14 очков в активе и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает восьмую позицию с отрывом в три пункта от зоны вылета (18-20-я строчки) и с отставанием в четыре балла от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура АПЛ «Дачники» на своем поле одеражали победу над «Сандерлендом» (1:0).

Перед этим в предыдущем туре английского чемпионата коллектив остался без очков, когда в чужих стенах проиграл «Эвертону» с результатом 0:2.

Не сыграют: травмированы — Акинмбони, Доук и Клюйверт, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Фулхэм» выиграл три раза, если учесть неосновное время, при одном поражении.

Такая форма вроде бы сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Тоттенхэма» забивали больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Тоттенхэма» забивали больше 3,5 голов

в трех последних матчах «Фулхэма» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.40, выигрыш «Фулхэма» — в 3.55.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.88 и 1.92.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

При этом в четырех из пяти последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Тоттенхэма».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.17.