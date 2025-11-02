«Манчестер Сити»

«Борнмут» ехал на «Этихад» выше в таблице, чем недавний чемпион. Но команда Пепа Гвардиолы выиграла со счётом 3:1 и поднялась на второе место с 19 очками. «Борнмут» теперь четвёртый с 18 очками. Следить за ходом встречи можно было с нашей онлайн-трансляцией.

90+6' И всё на этом! «Сити» обыгрывает «Борнмут» на «Этихаде»!

90+5' Мощно пробил Рейндерс с линии штрафной, Петрович на месте.

90+3' Мимо ворот пробил Клюйверт.

90+2' Тавернье заработал угловой, попал в Диаша дальним ударом.

90' Добавлено 5 минут.

90' У «Ман Сити» вместо Силвы и Фодена выходят Айт-Нури и Родри.

Статистика матча 1 Удары в створ 4 3 Удары мимо 11 32 Владение мячом 68 1 Угловые удары 5 0 Офсайды 3 11 Фолы 8

88' Хороший момент был у Мармуша, протолкнул он мяч мимо голкипера, но и мимо ворот.

87' Клюйверт мешал Доннарумме ввести мяч в игру, жёлтая карточка.

85' Не получилось убежать от защитника у Савиньо по правому флангу.

84' Силва фолит в прессинге на Трюффере. По сути, доигрывают матч команды.

82' Мармуш выходит на поле вместо Холанна.

81' Фоден убегал в атаку по левому флангу, Доук был вынужден фолить.

80' Доук вышел вместо Адамса у «Борнмута».

78' Удар Рейндерса заблокировал Сенеси – угловой будет.

77' У Савиньо не получилось обыграть защитника, Трюффер хорош в отборе.

76' Трюффер навешивал в штрафную, O'Райли головой выбил мяч.

74' У «Сити» Рейндерс и Савиньо выходят вместо Доку и Шерки. У «Борнмута» – Кристи вместо Скотта.

72' Семеньо упустил мяч за боковую на левом фланге.

70' Тавернье ткнул мяч мимо створа ворот, опасно простреливал Трюффер.

68' Трюффер навесил в створ ворот, Доннарумма перевёл на угловой.

67' Шерки пробил из-за штрафной – мимо ворот.

65' Трюффер получил жёлтую, откровенно держал за футболку Фодена.

63' Нико сквозь нескольких соперников протащил мяч в центре поля, заработал фол.

62' У «Борнмута» замены: Кук, Эванилсон и Клюйверт выходят вместо Хименеса, Брукса и Крупи.

60' ГООООООООООООООЛ! Третий от «Сити»! О'Райли получил мяч от Фодена в нескольких метрах от штрафной, подстроился под удар и с левой ноги низом пробил в дальний угол! 3:1!

58' Брукс пробил издали по воротам «Сити», прямо в руки Доннарумме.

56' Доку сфолил на Хименесе в прессинге, попал коленом по икроножной мышце защитника.

54' Сенеси принял мяч в штрафной «Сити», но не смог пробить, далековато отпустил.

53' Тащит удар Крупи Доннарумма! В касание бил француз, очень опасно у ворот «Сити».

51' Крупи пробил мимо ближнего угла после скидки Брукса.

49' С центра поля пробил Семеньо, Доннарумма на месте, забрал мяч.

48' Холанн пробил головой после навеса О'Райли, выше ворот.

47' Скотт навесил со штрафного – не дошёл мяч до партнёров, Диаш выбил.

46' Второй тайм! Без замен у обеих команд.

45+6' Перерыв! «Сити» ведёт в один мяч после первого тайма, но могла и больше забивать команда Гвардиолы. Отдыхаем 15 минут!

45+6' Опасно с правой ноги пробил Шерки со штрафного, Петрович вытащил!

45+5' Семеньо сбил Фодена на своей половине, шанс со стандарта у «Сити».

45+3' Трюффер прострелил с левого фланга — Диаш перехватил.

45+2' Фоден получил жёлтую карточку за фол в эпизоде без мяча.

45' Добавлено 5 минут.

45' Крупи получил мяч в штрафной, но пробить ему не дали.

45' Семеньо простреливал с левой ноги в штрафную, Брукс не дотянулся до мяча.

44' Смог продолжить игрок «Сити», обошлось без серьёзной травмы.

43' Адамс сфолил на Нуньеше в атаке — грубовато наступил на ногу португальцу.

40' Семеньо на газоне, что-то с поясницей у игрока «Борнмута». Врачи вышли на поле, оказывают помощь игроку.

39' Шерки не смог обыграть защитника на линии штрафной, мог на вратаря выходить француз.

37' Вышел 1 на 1 Холанн после паса Доку, но не смог перебросить Петровича, отразил удар кипер!

35' Семеньо пробил издали – в руки Доннарумме.

34' О'Райли обыграл Петровича, но Хименес заблокировал его удар с острого угла! Мог забивать третий «Сити»!

33' ГООООООООООООООЛ! Второй от «Сити»! Снова Холанн получил мяч от Шерки за спиной защитника, убежал к воротам, обыграл Петровича и покатил в пустые! 2:1!

32' Тавернье выбил мяч из штрафной после навеса Фодена.

31' Угловой заработал Доку.

31' Доку сфолил в атаке, остановилась бесконечная атака «Сити». По крайней мере, на время.

30' От пятки Сенеси чуть не влетел в ворота мяч! Но выше перекладины ушёл.

30' От колена защитника мяч попал в руку, поэтому пенальти не будет.

29' Мяч после навеса Силвы попал в руку Хименесу, ВАР смотрит эпизод.

28' Сенеси заблокировал удар Шерки! В угол, кажется, летел мяч!

27' Игроки «Сити» уверены, что Брукс фолил на Доннарумме перед голом. За разговоры самому итальянскому киперу арбитр выписал жёлтую.

25' ГООООООООООООООЛ! Сравнял «Борнмут»! Ошибся на выходе Доннарумма, мяч упал прямо на ногу Адамсу, а тот вколотил его в сетку! 1:1!

24' Угловой заработал «Борнмут».

23' Слишком сильно Доку отдал на Бернарду – Петрович на выходе опередил португальца.

22' «Сити» забрал мяч и контролирует его на половине поля соперника.

19' Хименес, возможно, держал О'Райли, пока тот пытался добраться до мяча за спинами защитников. Но арбитр молчит, фола нет.

17' ГОООООООООООООООЛ! Впереди «Сити»! Холанн убежал с центра поля после скидки головой от Шерки и переиграл Петровича! 1:0!

16' Семеньо пытался двоих соперников обыграть на левом фланге, в итоге Бернарду сыграл в отборе.

14' Сенеси хорош в подкате! Выбил мяч у Холанна, оставшись последним защитником.

12' Холанн пробил с правой ноги после заброса Нико, Петрович забрал мяч.

10' Шерки отдавал вразрез на Холанна, Петрович вышел из ворот и вынес мяч в аут.

08' Нуньеш остановил Брукса в своей штрафной! В отличную контратаку выбежал «Борнмут», но и защита «Сити» не спала.

07' Холанн головой скинул в центр штрафной после навеса с углового, там никого из партнёров.

06' Фоден бил из штрафной после паса Доку, снова блокирует Сенеси!

04' Фоден простреливал на Холанна, не дал сыграть Эрлингу Сенеси.

01' Крупи забил на первой же минуте! Но из положения вне игры, не засчитан мяч.

01' Доннарумма не очень удачно сыграл на выходе, но не смогли гости воспользоваться.

01' «Борнмут» начал с центра поля, поехали!

До матча

19:25 В Манчестере сегодня около 10 градусов и сильный туман, но осадков во время матча не ожидается – классическая погода в Англии.

19:10 Судейская бригада матча: главный арбитр — Энтони Тейлор. Ассистенты: Гари Бесвик, Адам Нанн. Четвёртый арбитр — Адам Херцег.VAR — Пол Тирни, AVAR — Эдриан Холмс.

18:40 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нуньеш, Диаш, Гвардиол, О’Райли, Нико, Силва, Фоден, Шерки, Доку, Холанн. Главный тренер: Пеп Гвардиола.

«Борнмут»: Петрович, Трюффер, Сенеси, Брукс, Скотт, Адамс, Тавернье, Диаките, Хименес, Крупи, Семеньо. Главный тренер: Андони Ираола.

«Манчестер Сити»

После поражения от «Астон Виллы» (0:1) в чемпионате «Сити» снова почувствовал давление — три поражения за девять туров для команды Гвардиолы уже воспринимаются как катастрофа. Победа в Кубке над «Суонси» (3:1) немного выровняла настроение, но не развеяла сомнений: без голов Эрлинга Холанна «Сити» теряет остроту.

Норвежский форвард забил 65% всех голов команды в АПЛ, и когда он молчит, «Сити» вязнет. Именно поэтому его возвращение после лёгкой травмы — огромный плюс. В строю и Родри, пропустивший почти месяц: он должен выйти хотя бы на замену. С учётом плотного графика Пеп, скорее всего, запланирует ротацию.

Домашняя форма остаётся неплохой: четыре победы подряд на «Этихаде» с общим счётом 12:1. «Сити» всё ещё ищет оптимальный баланс между контролем и резкостью, но даже в трудные недели эта команда редко проигрывает дважды подряд.

«Борнмут»

Андони Ираола построил на юге Англии уже не сенсационную, а системную команду. «Борнмут» проиграл лишь однажды (в первом туре «Ливерпулю») и с тех пор не знает поражений в восьми турах подряд. Победа 2:0 над «Ноттингемом» вывела «вишен» на второе место в АПЛ — лучший старт в истории клуба.

При этом Ираола потерял почти всю защитную линию летом, но сумел собрать новую команду без потери характера. 19-летний Эли Жуниор Крупи стал открытием осени — три матча подряд с голами и шанс войти в историю с четырьмя результативными турами подряд. Шесть мячей на счету Семеньо, лидер по голам после Холанна, — ещё один символ этого взлёта.

И главное: «Борнмут» никого не боится. Они уже побеждали «Сити» у себя в прошлом сезоне и не проигрывают на выезде два матча подряд. Правда, на «Этихаде» статистика безжалостна — восемь поражений из восьми.