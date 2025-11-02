2 ноября в 10-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Борнмут». Начало игры — в 19:30 мск.
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: «Манчестер Сити» после девяти туров английской Премьер-лиги имеет 16 очков в активе и находится в верхней половине таблицы.
Команда занимает 5-ю позицию в зоне еврокубков, на два балла отставая от нынешнего соперника и на один — от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также по дополнительным показателям опережая шестой «МЮ».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/8 финала Кубка английской Лиги «Горожане» на выезде обыграли «Суонси» (3:1).
Перед этим в девятом туре английского чемпионата коллектив остался без очков, когда снова-таки в чужих стенах с результатом 0:1 потерпел поражение от «Астон Виллы».
Не сыграют: травмирован — Родри, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Манчестер Сити» выиграл четыре раза при одном поражении.
Это говорит о хороших шансах хозяев на выигрыш, особенно если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть форму соперника.
Эрлинг Холанн — лучший бомбардир команды и АПЛ текущего сезона с 11-ю голами.
«Борнмут»
Турнирное положение: «Борнмут» после девяти туров английской Премьер-лиги имеет 18 очков в активе и находится в зоне Лиги чемпионов (топ-4).
Команда занимает 2-е место с отставанием в четыре балла от лидера «Арсенала», а также с отрывом в один пункт от третьего в таблице «Тоттенхэма» и четвертого — «Сандерленда».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках девятого тура национального первенства «Вишни» на своем поле одержали победу над «Ноттингем Форест» (2:0).
Перед этим в восьмом туре английского чемпионата коллектив уже потерял очки, когда в чужих стенах разошелся мировой с «Кристал Пэлас» (3:3).
Не сыграют: травмированы — Эванилсон, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Борнмут» ни разу не проиграл.
Такая форма сулит гостям хорошие шансы по крайней мере на мировой исход, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе.
Антуан Семеньо — лучший бомбардир команды в АПЛ нового сезона с шестью голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Манчестер Сити» забивали меньше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Манчестер Сити» забивала только одна команда
- в семи последних матчах «Борнмут» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.60, выигрыш «Борнмута» — в 5.90.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали обе команды, и было забито больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.
Такой же сценарий был реализован и в последнем матче хозяев.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так было в их семи последних матчах.
Ставка: «Борнмут» не проиграет за 2.58.