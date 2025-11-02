Выбьет ли «Манчестер Сити» со 2-го места «Борнмут»?

прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.02

2 ноября в 10-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Борнмут». Начало игры — в 19:30 мск.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Манчестер Сити» после девяти туров английской Премьер-лиги имеет 16 очков в активе и находится в верхней половине таблицы.

Команда занимает 5-ю позицию в зоне еврокубков, на два балла отставая от нынешнего соперника и на один — от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также по дополнительным показателям опережая шестой «МЮ».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/8 финала Кубка английской Лиги «Горожане» на выезде обыграли «Суонси» (3:1).

Перед этим в девятом туре английского чемпионата коллектив остался без очков, когда снова-таки в чужих стенах с результатом 0:1 потерпел поражение от «Астон Виллы».

Не сыграют: травмирован — Родри, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Манчестер Сити» выиграл четыре раза при одном поражении.

Это говорит о хороших шансах хозяев на выигрыш, особенно если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть форму соперника.

Эрлинг Холанн — лучший бомбардир команды и АПЛ текущего сезона с 11-ю голами.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Борнмут» после девяти туров английской Премьер-лиги имеет 18 очков в активе и находится в зоне Лиги чемпионов (топ-4).

Команда занимает 2-е место с отставанием в четыре балла от лидера «Арсенала», а также с отрывом в один пункт от третьего в таблице «Тоттенхэма» и четвертого — «Сандерленда».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках девятого тура национального первенства «Вишни» на своем поле одержали победу над «Ноттингем Форест» (2:0).

Перед этим в восьмом туре английского чемпионата коллектив уже потерял очки, когда в чужих стенах разошелся мировой с «Кристал Пэлас» (3:3).

Не сыграют: травмированы — Эванилсон, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Борнмут» ни разу не проиграл.

Такая форма сулит гостям хорошие шансы по крайней мере на мировой исход, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, добиться этого будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе.

Антуан Семеньо — лучший бомбардир команды в АПЛ нового сезона с шестью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Манчестер Сити» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Манчестер Сити» забивала только одна команда

в семи последних матчах «Борнмут» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.60, выигрыш «Борнмута» — в 5.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали обе команды, и было забито больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.

Такой же сценарий был реализован и в последнем матче хозяев.

2.02 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Манчестер Сити» — «Борнмут» принесёт чистый выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так было в их семи последних матчах.

2.58 «Борнмут» не проиграет Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.58 на матч «Манчестер Сити» — «Борнмут» позволит вывести на карту выигрыш 1580₽, общая выплата — 2580₽

Ставка: «Борнмут» не проиграет за 2.58.