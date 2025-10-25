«Ливерпуль» едет к «Брентфорду» за тремя очками

В субботу, 25 октября, «Брентфорд» примет на своем поле «Ливерпуль» в рамках 9-го тура английской Премьер-Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

35' Высокий прессинг в исполнении гостей — защитники «Брентфорда» вынуждены играть дальними забросами.

33' Милош Керкез («Ливерпуль») не по правилам остановил проход Натана Коллинза («Брентфорд») и получил заслуженный горчичник!

32' Одна из редких атак хозяев: Майкл Кайоде («Брентфорд») пробивает с левой ноги прямо в защитника «Ливерпуля».

30' Майкл Кайоде («Брентфорд») далеко бросает аут, головой пробивает Натан Коллинз («Брентфорд»), но мяч полетел не сильно и стал легкой добычей Георгия Мамардашвили («Ливерпуль»).

29' Вынужденная замена у «Брентфорда»: вместо травмированного Егора Ярмолюка выходит Виталий Янельт.

28' Милош Керкез («Ливерпуль») получил пас на линии штрафной, срезал угол и пробил левой в ближний угол — Куивин Келлехер («Брентфорд») уверенно поймал мяч в руки.

Статистика матча 1 Удары в створ 1 1 Удары мимо 3 26 Владение мячом 74 0 Угловые удары 1 1 Офсайды 0 1 Фолы 2

27' Егор Ярмолюк («Брентфорд») получил повреждение и лежит на газоне — ему оказывают помощь.

25' Доминик Собослаи («Ливерпуль») отдал на Коди Гакпо («Ливерпуль»), тот сместился с левой бровки в центр и пробил с правой ноги чуть выше перекладины.

23' Куивин Келлехер («Брентфорд») сильно выбивает мяч от своих ворот, но на чужой половине поля его партнеры не смогли зацепится.

22' Натан Коллинз («Брентфорд») классно сыграл в центре своей штрафной, выбив мяч после опасного прострела с фланга.

20' Флориан Вирц («Ливерпуль») поймал отскок за пределами штрафной и зарядил сходу — мяч пролетел рядом со штангой.

19' «Ливерпуль» много владеет мячом, но опасных моментов не создает.

17' Коди Гакпо («Ливерпуль») получает мяч в окружении двух защитников и решает не идти в отыгрыш, а отыграться через партнеров.

16' Мохамед Салах («Ливерпуль») отдавал обостряющую передачу в штрафную, но защитники разгадали его план и перехватили мяч.

14' Майкл Кайоде («Брентфорд») прорывается по флангу и отдает длинную диагональ, но передача оказывается неточной и гости быстро идут в свою атаку.

12' Милош Керкез («Ливерпуль») отдает своему голкиперу неудобную передачу и Георгий Мамардашвили («Ливерпуль») едва не ошибается.

11' Мохамед Салах («Ливерпуль») пошел в жесткий стык с вратарем соперника и Куивину Келлехеру («Брентфорд») нужно время чтобы прийти в себя.

09' Виргил Ван Дейк («Ливерпуль») начинает новоую атаку своей команды, но пока без обострения.

07' Игроки «Ливерпуля» немного ошарашены таким началом — они разыгрывают мяч с центра и бегут в свою атаку.

05' Г-ОООООООО-Л! «Брентфорд» — 1:0! Данго Уттара! Дальний выброс мяча в штрафную, сброс головой Кристоффера Айера на дальнюю штангу и классный удар с отклонением корпуса от Уттара!

04' Георгий Мамардашвили («Ливерпуль») выходит за пределы штрафной площади и выбивает мяч после длинного заброса от хозяев.

03' Кристоффер Айер («Брентфорд») решил пробить издалека, но мяч полетел очень неточно!

02' С первых секунд этой встречи «Ливерпуль» берет мяч под свой контроль, но начать позиционную атаку не получается.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Брентфорд» — «Ливерпуль» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

21:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Брентфорд Комьюнити». Игра вот-вот начнется!

21:55 Сегодня в Лондоне довольно прохладно, во время матча температура будет около +7℃.

21:51 Главным арбитром матча назначен Саймон Хупер.

21:48 До стартового свистка остается 12 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

21:45 Сегодняшний матч пройдет в Лондоне на стадионе «Брентфорд Комьюнити», который вмещает 17 250 зрителей.

21:40 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 9-го тура английской Премьер-Лиги между «Брентфордом» и «Ливерпулем». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Брентфорд»: Келлехер Куивин, Кайоде Майкл, Коллинз Натан, Ван дер Берг Сепп, Айер Кристоффер, Хендерсон Джордан, Ярмолюк Егор, Шаде Кевин, Дамсгор Миккель, Уттара Данго, Тьяго Игор.

«Ливерпуль»: Мамардашвили Георгий, Брэдли Конор, Конате Ибраима, Ван Дейк Виргил, Керкез Милош, Собослаи Доминик, Джонс Кёртис, Салах Мохамед, Вирц Флориан, Гакпо Коди, Экитике Уго.

«Брентфорд»

«Брентфорд» находится в нижней части турнирной таблицы английской Премьер-Лиги, занимая 15-е место с 10-. набранными очками. За восемь проведенных туров команда забила 11 голов и при этом пропустила 12 в свои ворота. В последних четырех турах было набрано 6 очков, которые подняли команду со дна таблицы.

После домашнего поражения от «Манчестер Сити» с минимальным счетом 0:1, «Брентфорд» на выезде обыграл Вест Хэм (2:0). Эта виктория стала третьей в сезоне для «Брентфорда».

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» никаких других задач, кроме чемпионства перед собой не ставит. «Красные» неплохо стартовали в чемпионате и даже в какое-то время возглавляли турнирную таблицу, но сейчас у команды нарисовался спад. В трех подряд турах «Салах и Ко» проиграли: «Кристал Пэлас» (1:2), «Челси» (1:2) и «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Параллельно с этим «Ливерпуль» выступает а Лиге чемпионов, где делау него складываются с попеременным успехом — две победы и одно поражение. В последнем туре «красные» на выезде разнесли немецкий «Айнтрахт» со счетом 5:1.

Личные встречи

Между собой эти команды играют не очень часто, но два раза в год минимум пересекаются. В этой очном противостоянии «ЛиверпулЬ» доминирует, он выиграл пять последних очных встреч. Предыдущая дуэль между соперниками завершилась поражением «Брентфорда» со счетом 0:2.

