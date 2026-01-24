Матч на «Этихаде» сводит воедино два противоположных вектора: кризис фаворита и запоздалое оживление аутсайдера. «Манчестер Сити» выходит на игру уязвлённым сразу после двух поражений подряд и с острой необходимостью вернуть контроль над сезоном. «Вулверхэмптон», напротив, может играть без давления, но объективная разница в классе, глубине состава и качестве домашних выступлений хозяев остаётся существенной. Вероятен сценарий, при котором «Сити» будет доминировать по владению и моментам, тогда как гости сделают ставку на плотную оборону и редкие контратаки

01' Матч начался! С центра разыграли гости!

До матча

17:58 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

17:56 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

17:53 В Манчестере переменная облачность, +8 градусов.

17:50 Главный судья: Фараи Халлам (Англия); Ассистент: Дэниел Кук (Англия); Ассистент: Иан Хассин (Англия); Резервный: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия).

17:40 Матч пройдёт на стадионе «Этихад» (Манчестер, Англия), вместимостью 55097 зрителей.

Стартовые составы команд

Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Абдукодир Хусанов, Нико О’Райли, Марк Гехи, Матеус Нунес, Антуан Семеньо, Бернарду Силва, Родри, Тейани Рейндерс, Омар Мармуш, Райан Шерк.

Вулверхэмптон: Жозе Са, Уго Буэно, Йерсон Москера, Сантьяго Буэно, Ладислав Крейчи, Джексон Тчатчуа, Андре Триндаде, Жоао Гомес, Матеус Мане, Хван Хи Чан, Джон Арьяс.

Манчестер Сити

«Горожане» подходят к матчу в противоречивом состоянии. С точки зрения таблицы АПЛ команда по-прежнему остаётся в чемпионской гонке, однако начало 2026 года получилось тревожным: три тура без побед, всего три набранных очка и болезненное поражение в дерби от «Манчестер Юнайтед» (0:2). По качеству игры это был один из худших матчей команды Гвардиолы за последние годы — всего 0,45 ожидаемого гола, минимальное давление в финальной трети и серьёзные проблемы при выходе из обороны. Не добавила уверенности и Лига чемпионов. Выезд к «Будё-Глимт» обернулся поражением 1:3, где «Сити» допустил 10 явных голевых моментов и позволил сопернику набрать почти 2 xG. Общая причина кризиса очевидна — кадровые потери в обороне и центре поля. Вынужденное использование молодых защитников привело к снижению надёжности, а экстрочное подписание Марка Гехи стало реакцией на системные провалы. При этом дома «Сити» остаётся крайне стабильным: десять матчей АПЛ подряд без поражений и средний показатель пропущенных голов — 0,73 за игру.

Вулверхэмптон

«Волки» неожиданно ожили после провального старта сезона. За последние пять матчей во всех турнирах команда не потерпела ни одного поражения, набрав очки против «Манчестер Юнайтед» (1:1), «Эвертона» (1:1) и «Ньюкасла» (0:0), а также уверенно разобравшись с «Вест Хэмом» (3:0) и «Шрусбери» в Кубке Англии (6:1). Особенно заметен прогресс в обороне: два «сухих» матча за короткий отрезок — редкость для команды, которая до этого регулярно пропускала по два-три мяча. Однако общий фон остаётся мрачным. В активе «Вулверхэмптона» всего восемь очков за сезон, а отставание от спасительной 17-й строчки составляет 14 баллов. На выезде команда остаётся худшей в лиге: ни одной победы в 11 матчах, всего три очка и средняя результативность менее одного гола за игру. Последняя нулевая ничья с «Ньюкаслом» стала скорее следствием дисциплины, чем инициативы — соперник чаще атаковал и контролировал темп, а Жозе Са вступал в игру лишь дважды.

Личные встречи

История противостояния практически полностью на стороне «Манчестер Сити». В 11 последних матчах АПЛ «горожане» одержали 10 побед, включая уверенную игру первого круга, завершившуюся со счётом 4:0. «Вулверхэмптон» не побеждал «Сити» в чемпионате уже несколько сезонов, а на «Этихаде» стабильно пропускает минимум два мяча за матч. Текущая форма гостей не меняет общий тренд — статистика очных встреч подчёркивает разницу в уровне и системности игры.

