«Горожане» прервут серию без побед в АПЛ?

прогноз на матч АПЛ, ставка за 1.99

24 января в 23-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон». Начало игры — в 18:00 мск.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Горожане» находятся на втором месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 балла за 22 встречи при разнице мячей 45:21.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв в Лиге чемпионов «Буде-Глимту» со счетом 1:3.

До того команда потерпела поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в АПЛ и обыграла «Ньюкасл Юнайтед» (2:0) в полуфинале Кубка лиги.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ман Сити» переживает не лучший отрезок в АПЛ — команда не может выиграть на протяжении последних встреч кряду.

Нет сомнений, что у команды по-прежнему остаются шансы на победу в чемпионате страны, ибо конкуренты в любом случае будут терять очки.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Волки» находятся на последнем, 20-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 8 баллов после 22-го тура при разнице мячей 15:41.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неплохо, разойдясь миром с «Ньюкаслом» (1:1).

До того команда оказалась сильнее «Шрусбери» (6:1) в Кубке Англии и сыграла вничью с «Эвертоном» (1:1) в АПЛ.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Вулверхэмптон» потихоньку выправляет свое положение в АПЛ — команда в текущем году еще ни разу не проиграла и набрала больше очков (5), чем за 20 предыдущих туров (3).

На данный момент команда отстает от 17-го места на 14 очков и, пока что, трудно поверить в чудесное спасение «волков» от вылета в Чемпионшип.

Статистика для ставок

«Манчестер Сити» не выигрывал в четырех последних встречах АПЛ

«Вулверхэмптон» не проигрывал в последних пяти матчах

Последний матч между командами завершился победой «Ман Сити» со счетом 4:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.24. Ничья оценена в 6.80, а победа оппонента — в скромные 11.00.

ТМ 2.5 и ТБ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.77 и 1.39.

Прогноз: несмотря на непростой период, «Ман Сити» выглядит явным фаворитом и подтвердит свой статус без особых проблем.

Ставка: Победа «Ман Сити» с форой -2 за 1.99.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «горожане» забьет более трех забитых мячей

Ставка: Тотал «Ман Сити» больше 3,5 за 2.93