Во вторник, 2 декабря, состоится матч 14-го тура чемпионата Англии, в котором «Фулхэм» примет «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:30 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

45+4' Первый тайм окончен! Счёт после первой половины встречи 1:3 в пользу «Манчестер сити».

45+3' Харри Уилсон сделал идеальную подачу, а Эмил Смит-Роу в высоком прыжке вколотил мяч в дальний угол. Доннарумма не успел среагировать — 1:3 в пользу «Фулхэма»

45' К первому тайму добавлено 3 минуты.

45' Рейндерс подал угловой, Лено кулаком выбил мяч, но Фил Фоден оказался расторопнее всех и с подбора отправил мяч в дальнюю «девятку» — чистый гол!

44' Эрлинг Холанд оказался в положении «вне игры», что подтверждает поднятый флажок судьи.

42' Рейндерс навесил мяч на дальнюю штангу с углового, а Доку постарался сразу же прострелить к воротам, но попал в соперника.

Статистика матча 2 Удары в створ 3 1 Удары мимо 1 47 Владение мячом 53 3 Угловые удары 2 1 Офсайды 1 4 Фолы 5

40' Поусон свистнул, наказав Сашу Лукича за то, что тот повалил противника на поле.

38' ГОЛ! Получив мяч на краю штрафной, Тиджани Рейндерс не растерялся и эффектно перебросил Бернда Лено, которому ассистировал Эрлинг Холанд. 0:2!

36' Холанд мгновенно отреагировал на отскок мяча и нанес удар!

35' Холанд получил травму в игровом эпизоде и сейчас проходит осмотр врачей на поле.

34' Эмил Смит-Роу имел отличный момент в штрафной, но его выстрел оказался чуть выше цели!

32' Лукич пытался застать врасплох оборону соперника, но защитники грамотно сыграли на выходе — судья указывает на угловой флажок.

30' «Манчестер Сити» разыграл угловой, но защитники «Фулхэма» уверенно справились с ситуацией и выбили мяч из штрафной.

28' Холанд выиграл воздух и пробил головой, но защитник успел вынести мяч. Угловой назначается в пользу гостей.

26' Эрлинг Холанн получил мяч на фланге, однако опытный защитник не позволил форварду развернуться и отобрал мяч.

24' Получив мяч в штрафной, Эмил Смит-Роу нанес точный удар в нижний угол, однако Доннарумма продемонстрировал свое вратарское искусство.

22' Алекс Ивоби создал угрозу точным навесом, но надёжная игра защитников не позволила развить атаку.

20' Уилсон выполнил неплохую передачу, но защитники соперника действовали организованно.

18' Рауль Хименес вновь оказывается в офсайде, мешая развитию атаки своей команды.

17' Эрлинг Холанд после ювелирной передачи Жереми Доку мастерски пробил под перекладину, открыв счёт в матче — 0:1!

16' Алекс Ивоби выполнил качественный навес, но Джанлуиджи Доннарумма своевременно вышел из ворот и забрал мяч, не дав нападающим возможности побороться.

14' Ивоби устремился к воротам, однако оборона «Манчестер Сити» не позволила форварду добраться до цели.

12' Крэйг Поусон справедливо наказывает Жереми Доку за нарушение правил в атаке.

10' Саша Лукич выполнил подачу с углового, но нападающие не смогли её замкнуть — мяч был легко выбит защитниками.

09' Харри Уилсон направил мяч в штрафную, но оборона противника оказалась на высоте. Мяч улетел за пределы поля, и судьи указывают на угловой флажок.

08' Тиджани Рейндерс совершил сольный проход через полполя, однако оборона «Фулхэма» своевременно среагировала и погасила атаку.

06' Эрлинг Холанд оказался на острие атаки и нанес неотразимый удар по воротам. Вратарь был обыгран, но каркас ворот спас «Фулхэм» — мяч отскочил от штанги. Фулхэм вводит мяч в игру.

05' Доку пытается поразить ворота дальним ударом, но оборона противника успевает заблокировать его попытку.

03' Рубен Диаш попытался разыграть комбинацию, но его пас получился чересчур сильным, лишив команду возможности атаковать.

01' В сегодняшнем матче «Фулхэм» примет на домашнем стадионе «Манчестер сити». Хозяева разыгрывают мяч с центра поля. Матч начался!

До матча

22:20 Арбитром сегодняшней встречи будет Крейг Поусон из Англии.

22:15 Команды встретятся между собой в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж», который вмещает в себя 29 589 болельщиков.

22:10 «Фулхэм»: Лено, Тете, Андерсен, Бэсси, Сессеньон, Лукич, Берг, Уилсон, Смит-Роу, Ивоби, Хименес.

22:10 «Манчестер Сити»: Доннарумма, Матеуш Нуньеш, Диаш, Гвардиол, О Райли, Рейндерс, Нико, Силва, Фоден, Холанн, Доку.

«Фулхэм»

«Фулхэм» в текущем сезоне английской Премьер-лиги выступает в роли типичного середняка чемпионата. Команда под руководством Марку Силвы демонстрирует довольно стабильную, но не выдающуюся игру. На данный момент лондонцы располагаются на 15-й строчке турнирной таблицы, имея в своём активе 17 очков после 12 сыгранных матчей.

Баланс игры команды можно назвать довольно ровным: «дачники» забили 15 мячей и пропустили столько же — 17. От зоны еврокубков «Фулхэм» отстаёт на четыре очка, но при этом имеет солидный отрыв в шесть баллов от зоны вылета, что позволяет команде чувствовать себя достаточно комфортно.

В последних матчах команда показывает неплохие результаты. Особенно стоит отметить победы над такими серьёзными соперниками, как «Тоттенхэм» (2:1) и «Сандерленд» (1:0). До этого «Фулхэм» потерпел поражение от «Эвертона» со счётом 0:2, но затем реабилитировался, крупно обыграв «Вулверхэмптон» — 3:0.

К предстоящему матчу с «Манчестер Сити» команда подходит не в оптимальном составе. Травмы получили ключевые игроки Энтони Робертсон и Родриго Муниз, что может создать определённые проблемы для тренерского штаба.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне «Фулхэм» финишировал на 11-й позиции, и руководство клуба рассчитывает, что в нынешнем чемпионате команда сможет выступить как минимум не хуже. Это вполне реальная задача, учитывая текущую форму команды и её потенциал.

«Манчестер сити»

«Манчестер Сити» продолжает оставаться одним из главных претендентов на чемпионский титул в текущем сезоне английской Премьер-лиги. Команда под руководством Хосепа Гвардиолы демонстрирует высокий уровень игры и уверенно держится в группе лидеров чемпионата.

На данный момент «горожане» занимают вторую строчку в турнирной таблице, набрав 25 очков после сыгранных матчей. Статистика команды впечатляет: 27 забитых мячей при 12 пропущенных говорят о высокой результативности и надёжности обороны.

В последних матчах команда показывает неоднозначные результаты. После яркой победы над «Лидсом» со счётом 3:2 последовал неожиданный проигрыш «Ньюкаслу» (1:2). В еврокубковых матчах «Манчестер Сити» также демонстрирует нестабильность: разгромная победа над дортмундской «Боруссией» (4:1) сменилась поражением от «Байера» (0:2) в Лиге чемпионов.

Несмотря на эти осечки, «Манчестер Сити» остаётся одним из фаворитов в борьбе за титул. Команда уверенно выступает в Лиге чемпионов и практически гарантировала себе выход в плей-офф турнира.

К сожалению, предстоящий матч против «Фулхэма» команда проведёт не в оптимальном составе. Из-за травм не смогут сыграть ключевые полузащитники Родри и Матео Ковачич, что может создать определённые сложности для тренерского штаба.

Тем не менее, учитывая общий уровень команды и амбиции Хосепа Гвардиолы, можно быть уверенным, что «Манчестер Сити» приложит максимум усилий для достижения положительного результата в предстоящем матче.

Очные матч

Противостояние «Фулхэма» и «Манчестер Сити» складывается не в пользу лондонцев. «Горожане» доминируют в очных встречах, регулярно обыгрывая соперника с комфортным преимуществом.

В последних матчах «Сити» регулярно забивал по 2–3 гола, демонстрируя высокий класс. Особенно яркими стали победы 5:1 и 4:0.

За всю историю встреч «Манчестер Сити» одержал 22 победы при всего 2 победах «Фулхэма» и 5 ничьих. Статистика голов также на стороне «горожан» — в среднем 1,36 против 0,8 за матч.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.02.