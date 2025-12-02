Будут ли у «Ман Сити» проблемы в Лондоне?

прогноз на матч английской Премьер-лиги, ставка за 1.90

2 декабря в матче 14-го тура чемпионата Англии сыграют «Фулхэм» и «Манчестер Сити». Начало встречи — в 22:30 мск.

«Фулхэм»

Турнирное положение: лондонский коллектив пока что звезд с неба не хватает, но и за выживание не борется, являясь середняком.

В настоящий момент «дачники» имеют в своем активе 17 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице АПЛ. За 12 матчей лондонцы смогли забить 15 мячей, а пропустили же 17.

Последние матчи: в прошлых турах «белые» переиграли «Тоттенхэм» (2:1) и «Сандерленд» (1:0).

До этого же команда из Лондона уступила «Эвертону» (0:2), но разгромила «Вулверхэмтон» (3:0).

Не сыграют: травмированы Энтони Робертсон и Родриго Муниз.

Состояние команды: подопечные Марку Силва на четыре очка отстают от зоны еврокубков и на шесть баллов опережает зону вылета. Пока что «Фулхэм» чувствует себя спокойно и ни за что не борется.

В прошлом сезоне «Фулхэм» финишировал на одиннадцатом месте, поэтому в этом сезоне задачей точно является выступить, как минимум, не хуже.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «горожане» пытаются вести борьбу за чемпионский титул и у них это получается.

Сейчас у команды из Манчестера 25 зачетных баллов и второе место в турнирной таблице.

В этом сезоне «голубые» смогли 27 раз поразить ворота соперника и 12 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в минувших турах манчестерский коллектив вырвал победу у «Лидса» (3:2), но проиграл «Ньюкаслу» (1:2).

Также манчестерцы разгромили дортмундскую «Боруссию» (4:1), но проиграли «Байеру» (0:2) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: в лазарете Родри и Матео Ковачич.

Состояние команды: подопечные Хосепа Гвардиола, как и всегда, борются за все турниры, в которых участвуют. «Манчестер Сити» точно должен навязывать борьбу за чемпионство в АПЛ.

В Лиге чемпионов у «Манчестер Сити» тоже все хорошо и команда точно выйдет в плей-офф, а далее уже все будет зависеть от многих факторов, но «горожане» точно входят в число фаворитов турнира.

Статистика для ставок

«Фулхэм» выиграл 4 из последних 5 матчей

«Манчестер Сити» не играет вничью на протяжении 11 матчей

В последнем очном матче «Манчестер Сити» переиграл «Фулхэм» со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.30, а победа «Фулхэма» — в 4.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.65 и 2.20.

Прогноз: команды играют достаточно результативно, поэтому вполне может быть забито много мячей.

Ставка: тотал больше 3 за 2.02.

Прогноз: «Манчестер Сити», безусловно, сильнее и должен побеждать.

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой-1 за 2.00.