Противостояние в Лондоне сведёт воедино одну из самых сильных домашних команд лиги и лидера чемпионата. «Брентфорд» будет делать ставку на интенсивность, высокий темп и агрессию на своём поле, тогда как «Арсенал» постарается взять матч под контроль через владение и дисциплину. Игра обещает быть плотной и тактически насыщенной, где цена одной ошибки может оказаться решающей

04' Первый угловой в матче ничего опасного не принёс.

03' В прессинг пошёл «Брентфорд» и смутил Габриэла, капитан растерялся и отправил мяч за лицевую.

01' Матч начался! С центра разыграли гости!

До матча

22:59 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

22:57 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:50 Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия); Ассистент: Стив Мередит (Англия); Ассистент: Шан Мэсси-Эллис (Англия); Резервный: Джон Басби (Англия).

22:40 Матч пройдёт на стадионе «Джитек Коммьюнити» (Брентфорд, Англия), вместимостью 17 250 зрителей.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Брентфорда» https://t.me/Brentford_club

Брентфорд: Кивин Келлехер, Сепп ван ден Берг, Кристоффер Аер, Рико Генри, Микаель Кайоде, Витали Янельт, Матиас Йенсен, Егор Ярмолюк, Данго Уаттара, Игор Тьяго, Кин Льюис-Поттер.

Стартовый состав «Арсенала» https://t.me/tgarsenal

Арсенал: Давид Райя, Габриэл Магальяйнс, Юрриен Тимбер, Пьеро Инкапье, Кристьян Москера, Мартин Субименди, Деклан Райс, Эберечи Эзе, Леандро Троссард, Нони Мадуэке, Виктор Дьёкереш.

Брентфорд

«Пчёлы» проводят один из самых стабильных отрезков сезона и по праву держатся в зоне борьбы за еврокубки. После 25 туров «Брентфорд» идёт седьмым, имея 39 очков, а за последние десять матчей АПЛ потерпел всего два поражения при шести победах. Особенно показательной стала реакция команды на неудачи: после двух поражений подряд с одинаковым счётом 0:2 от «Челси» и «Ноттингем Форест» подопечные Кита Эндрюса выиграли два сложнейших выезда — 1:0 у «Астон Виллы» в меньшинстве и 3:2 у «Ньюкасла», пропустив первыми. Ключевой актив — домашняя форма: очки набраны в 10 из 12 матчей на своём поле, причём в половине из них «Брентфорд» забивал минимум трижды. В текущем сезоне на «Комьюнити Стэдиум» не устояли ни «Ливерпуль» (2:3), ни «Манчестер Юнайтед» (1:3), что делает домашний фактор одним из главных аргументов хозяев.

Арсенал

«Канониры» сохраняют лидерство в Премьер-лиге, имея 56 очков и опережая «Манчестер Сити» на три балла с учётом сыгранных матчей. Небольшой спад, включавший поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:3) и нулевую ничью с «Ливерпулем», не выбил команду Микеля Артеты из колеи. В двух последних турах АПЛ «Арсенал» одержал две уверенные победы с общим счётом 7:0 — 4:0 над «Лидсом» и 3:0 над «Сандерлендом», а между ними прошёл «Челси» в полуфинале Кубка лиги. Оборона вновь приобрела монолитный вид: три «сухаря» подряд, а за пять последних матчей чемпионата пропущено всего три мяча, причём все — от «МЮ». Даже с кадровыми потерями глубина состава позволяет «Арсеналу» сохранять контроль над игрой и стабильно набирать очки.

Личные встречи

«Брентфорд» не обыгрывает «Арсенал» уже девять матчей подряд во всех турнирах. Последняя победа «пчёл» датируется 2021 годом. С тех пор лондонский гранд одержал большинство побед, включая успехи 2:0 в первом круге текущего сезона и 3:1 в последнем матче на поле «Брентфорда». Примечательно, что за этот отрезок хозяева лишь дважды сыграли вничью — оба раза на «Эмирейтс», но ни разу не сумели зацепить очки дома.

