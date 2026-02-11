прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.25

12 февраля в 26-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брентфорд» и «Арсенал». Начало игры — в 23:00 мск.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Пчелы» бьются за попадание в еврокубки. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Брентфорд» на 5 очков отстает от топ-5. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Пчелы» одолели «Ньюкасл» (3:2).

До того команда нанесла поражение «Астон Вилле» (1:0). А вот поединок с «Ноттингем Форестом» завершился поражением (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Брентфорд» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Пчелы» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда победила в 2 своих последних поединках.

Причем «Брентфорд» традиционно неудачно противостоит «Арсеналу». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены дать бой лидеру. Строптивые «пчелы» уж точно не собираются лишь обороняться.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» бьются за чемпионскую корону. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Арсенал» на 6 очков оторвался от ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Канониры» переиграли «Сандерленд» (3:0).

До того команда нанесла поражение «Челси» (1:0). А вот чуть ранее она учинила разгром «Лидсу» (4:0).

При этом «Арсенал» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Микель Мерино, Мартин Эдегор, Букайо Сака — травмированы.

Состояние команды: «Канониры» в последних матчах выглядели выгодно. Команда победила 4 раза кряду.

При этом «Арсенал» в среднем пропускает реже гола за матч. А вот лазарет лондонцев все никак не опустеет.

Команда уже 3 с половиной года не проигрывает «пчелам». Да и в нынешней диспозиции «канониры» не должны допустить осечки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Наверняка свое веское слово скажет Виктор Дьекереш, пока отличившийся 8 голами в АПЛ.

Статистика для ставок

«Канониры» победили в 4 своих последних матчах

Лондонцы забивают в среднем 2 гола за матч

«Брентфорд» победил в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.90.

Прогноз: «Канониры» мотивированы отдалиться от преследователей, и явно сразу будут активно атаковать.

Номинальные гости имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, к тому же исторически успешно противостоят «пчелам».

Ставка: Победа «Арсенала» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.10