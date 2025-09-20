В субботу, 20 сентября, «Манчестер Юнайтед» примет «Челси» в рамках 5-го тура Английской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

19:10 Главным арбитром матча будет Питер Бэнкс из Мерсисайда.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Байындыр, Мазрауи, де Лигт, Магуайр, Фернандеш, Доргу, Диалло, Каземиро, Мбемо, Шоу, Шешко.

«Челси»: Санчес, Джеймс, Чалоба, Фофана, Кукурелья, Кайседо, Фернандес, Эстевао, Палмер, Нету, Педро.

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» занимают лишь 14-е место в таблице АПЛ с 4 очками в активе после 4-х туров. «Манчестер Юнайтед» опережает зону вылета лишь на 1 балл. Команда набрала большинство очков именно на своем поле. «Манчестер Юнайтед» заработал 3 балла из 6-и возможных, занимая по этому показателю также 14-ю строчку. В прошлом туре АПЛ «красные дьяволы» крупно проиграли «Манчестер Сити» со счетом 0:3, пропустив голы во всех таймах. До этого «Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли» со счетом 3:2. В последних 5-и встречах во всех турнирах «манкунианцы» выиграли только 1 раз, трижды проиграли и однажды сыграли вничью с «Фулхэмом» (1:1). За этот отрезок команда также уступила «Арсеналу» (0:1).

«Манчестер Юнайтед», очевидно, провалил старт нынешнего сезона. Сейчас идут много разговоров в СМИ об отставке главного тренера Рубена Аморима, у которого не получается направить команду на победный путь. Стоит отметить, что команда довольно много пропускает в последнее время. В 2-х предыдущих встречах «манкунианцы» вынимали мяч из своих ворот 5 раз при 3-х забитых. Лисандро Мартинес пропустит игру из-за травмы.

«Челси»

«Синие» располагаются на 5-й позиции в таблице чемпионата Англии с 8-ю очками в копилке после 4-х туров. «Челси» отстает от лидерства в лиге на 4 пункта. В гостях команда успела провести 2 матча на чужом поле, набрав 4 очка из 6-и возможных. «Челси» по результатам гостевых встреч занимает 3-е место в лиге. В прошлом поединке общего этапа ЛЧ «синие» уступили «Баварии» со счетом 1:3. До этого «Челси» поделил очки с «Брентфордом» (2:2) в АПЛ, упустив минимальное преимущество на 90+3-й минуте. В 4-х встречах нынешнего сезона чемпионата Англии «синие» ни разу не проиграли, по 2 раза сыграли вничью и победили. За этот отрезок «Челси» сумел забить 9 голов при 3-х пропущенных.

«Челси» выдал вполне хороший старт, команда находится в зоне еврокубков. Сейчас «синим» необходимо стабильно набирать очки и побеждать. В последних 3-х очных встречах лондонская команда ни разу не проиграла «Манчестер Юнайтед», дважды победила и однажды сыграла вничью. В предстоящем матче «Челси» может воспользоваться провальным периодом «манкунианцев». По различным причинам «Челси» не смогут помочь: Мудрик (дисквалификация), Бадиашиле, Колвилл, Делап, Эссугу и Лавиа (у всех — травмы).

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча рамках АПЛ. В первом матче на «Олд Траффорд» команды сыграли вничью 1:1, а на «Стэмфорд Бридж» победили «синие» со счётом 1:0.

За всю историю команды сыграли 197 матчей. В 80 играх победил «Манчестер Юнайтед», в 56 «Челси», оставшаяся 61 игра закончилась ничьей.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.92