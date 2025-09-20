прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.40

«Манчестер Юнайтед» встретится с «Челси» в матче 5-го тура английской Премьер-лиги. Поединок пройдет 20 сентября и начнется в 19:30 по мск.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Красные дьяволы» занимают лишь 14-е место в таблице АПЛ с 4 очками в активе после 4-х туров. «Манчестер Юнайтед» опережает зону вылета лишь на 1 балл.

Команда набрала большинство очков именно на своем поле. «Манчестер Юнайтед» заработал 3 балла из 6-и возможных, занимая по этому показателю также 14-ю строчку.

Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «красные дьяволы» крупно проиграли «Манчестер Сити» со счетом 0:3, пропустив голы во всех таймах. До этого «Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли» со счетом 3:2.

В последних 5-и встречах во всех турнирах «манкунианцы» выиграли только 1 раз, трижды проиграли и однажды сыграли вничью с «Фулхэмом» (1:1). За этот отрезок команда также уступила «Арсеналу» (0:1).

Не сыграет: Лисандро Мартинес из-за травмы.

Состояние команды: «Манчестер Юнайтед», очевидно, провалил старт нынешнего сезона. Сейчас идут много разговоров в СМИ об отставке главного тренера Рубена Аморима, у которого не получается направить команду на победный путь.

Стоит отметить, что команда довольно много пропускает в последнее время. В 2-х предыдущих встречах «манкунианцы» вынимали мяч из своих ворот 5 раз при 3-х забитых.

«Челси»

Турнирное положение: «Синие» располагаются на 5-й позиции в таблице чемпионата Англии с 8-ю очками в копилке после 4-х туров. «Челси» отстает от лидерства в лиге на 4 пункта.

В гостях команда успела провести 2 матча на чужом поле, набрав 4 очка из 6-и возможных. «Челси» по результатам гостевых встреч занимает 3-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлом поединке общего этапа ЛЧ «синие» уступили «Баварии» со счетом 1:3. До этого «Челси» поделил очки с «Брентфордом» (2:2) в АПЛ, упустив минимальное преимущество на 90+3-й минуте.

В 4-х встречах нынешнего сезона чемпионата Англии «синие» ни разу не проиграли, по 2 раза сыграли вничью и победили. За этот отрезок «Челси» сумел забить 9 голов при 3-х пропущенных.

Не сыграют: Мудрик (дисквалификация), Бадиашиле, Колвилл, Делап, Эссугу и Лавиа (у всех — травмы).

Состояние команды: «Челси» выдал вполне хороший старт, команда находится в зоне еврокубков. Сейчас «синим» необходимо стабильно набирать очки и побеждать.

В последних 3-х очных встречах лондонская команда ни разу не проиграла «Манчестер Юнайтед», дважды победила и однажды сыграла вничью. В предстоящем матче «Челси» может воспользоваться провальным периодом «манкунианцев».

Статистика для ставок

В 4-х встречах нынешнего сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» выиграл только 1 раз

«Челси» не проиграл ни одного матча из 4-х на старте сезона АПЛ

В последних 3-х очных встречах «Челси» дважды обыгрывал «Манчестер Юнайтед»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Челси» — 2.40, победа «Манчестер Юнайтед» — 2.70, ничья — за 3.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.35 соответственно.

Прогноз: «Челси» воспользуются провальным периодом «Манчестер Юнайтед» и победит.

2.40 Победа «Челси». Ставка на матч #1

Ставка: Победа «Челси» за 2.40.

Прогноз: Команды способны забить довольно много голов. «Манчестер Юнайтед» попытается дать бой «Челси» на своем поле.

1.92 Тотал 3 больше. Ставка на матч #2

Ставка: Тотал 3 больше за 1.92.