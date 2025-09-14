«Сити» напомнил, кто хозяин Манчестера: Холанн дублем прибил команду Аморима

На «Этихаде» всё началось со скорби: стадион прощался с Рики Хаттоном — фанатом «Сити» и чемпионом мира по боксу. А дальше — чистый спортивный инстинкт. У Пепа — перестановки, дебют Джанлуиджи Доннаруммы в воротах и баланс между аккуратностью и агрессией. У Рубена Аморима — первый старт Беньямина Шешко в АПЛ, Амад Диалло на правом фланге и надежда в лице Бруну Фернандеша.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед 3:0 Голы: 1:0 Филип Фоден (18'), 2:0 Эрлинг Холанд (53'), 3:0 Эрлинг Холанд (68') Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Абдукодир Хусанов, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Бернарду Силва (Натан Аке, 88'), Родриго Эрнандес (Николас Гонсалес, 76'), Тейьяни Рейндерс, Филип Фоден, Эрлинг Холанд (Оскар Бобб, 87'), Жереми Доку (Савиньо, 77'), Nico O'Reilly Манчестер Юнайтед: Патрик Доргу, Нуссайр Мазрауи (Кобби Майну, 62'), Люк Шоу, Маттейс де Лигт, Лени Йоро (Гарри Магуайр, 62'), Мануэль Угарте (Каземиро, 80'), Бруну Фернандеш, Беньямин Шешко (Джошуа Зиркзее, 80'), Амад Диалло, Брайан Мбемо, Алтай Байындыр Предупреждения: Астер Вранкс (26'), Николо Ровелла (28'), Адам Марушич (42'), Тарик Мухаремович (45 + 4'), Джош Дойг (58'), Андреа Пинамонти (77'), Реда Белахьяне (85'), Неманья Матич (90'), Кристиан Вольпато (90 + 5')

Поначалу «Юнайтед» даже зацепился: Шешко проверил рефлексы нового первого номера «Сити», Диалло сорвал аплодисменты рывком на дальнюю штангу (без удара как надо), и показалось — дерби может качнуться.

Минута молчания перед манчестерским дерби globallookpress.com

Но там, где соперник примерял замыслы, Джереми Доку включил конкретику. Родри красиво вскрыл центр, бельгиец выжал газ на правой бровке, и со второй попытки отправил подачу на Фила Фодена. И тот расправился по-академически: отклеился от опеки, завис в воздухе и мягким кивком отправил мяч мимо Алтая Байындыра.

Гол Фила Фодена globallookpress.com

Когда футбол столь прост и хорош одновременно, спорить бессмысленно. «Сити» взял мяч и стал вязать свою игру. Тиджани Рейндерс должен был удваивать — пробил прямо в кипера. Холанн из глубины разгонял, в штрафной не успевал на миллиметр — но всё случилось чуть позже.

И всё же был отрезок, где «Юнайтед» захлопнул двери в опорную зону: Фернандеш искал забегания Мбёмо и Диалло, Доргу грамотно работал во втором темпе, «красные» даже отвоевали эпизодическую инициативу. Но именно «эпизодическую»: под кожей матча пульсировал тот самый гвардиоловский ритм, когда прессинг рано или поздно настигает.

Холанн зажёгся во втором тайме

Во втором тайме Эрлинг Холанн, по его же словам, велел «завестись» — и завёлся, в первую очередь, сам. Доку вновь разрезал пространство пасом между линиями, и норвежец, облокотившись на плечо Люка Шоу, аккуратно подбросил мяч над Байындром. Гол из категории «всё видно — но ничего не остановишь».

Эрлинг Холанн празднует гол globallookpress.com

Через минуту мог быть дубль и карикатурная развязка: Доку выманил кипера, Холанн обошёл его, ворота пустые — штанга. Пеп встал на колено в неверии, стадион вздохнул, но сюжет от этого не изменился.

Дальше — мастер-класс завершения. Бернарду Силва передачей между защитниками отправил Эрлинга в забег от центрального круга, и Холанн, с той же паузой, что и во втором голе, положил третий. У «Юнайтед» осталась статистическая косметика — подходы, владение, больше передач в финальной трети. Но всё это разбивалось о две вещи: дисциплину «Сити» без мяча и эффективность в моментах, когда надо добивать.

Второй гол Холанна globallookpress.com

При всей феерии впереди, сзади у «Сити» тоже было событие. Доннарумма — сразу в старт, без адаптационного периода, и с первым большим сейвом после удара Брайана Мбёмо. Итальянец в новой форме выглядел очень уверенно, а в момент длинной передачи через всё поле стало ясно: сомнения по смене голкипера снимаются на ходу. Йошко Гвардиол гасил забегания Мазрауи, Диаш спорил за каждый сантиметр с Шешко, Родри оставался метрономом.

У Аморима — обратная логика. Перестройки с Майну, сдвиг Фернандеша ближе к «десятке», рокировка Диалло в роль латераля — всё как бы логично, только без последнего касания. В ключевых решениях не хватило либо точности, либо наглости: один раз Доргу убежал в угол, другой — повело первое касание Шешко, третий — Мбёмо не смог переиграть вратаря.

Джанлуиджи Доннарумма после матча globallookpress.com

Приземлённый итог и очень конкретные выводы

Дерби вышло честным. «Сити» в нынешнем виде — точно не образца требла, он шуршит новыми швами, дозревает по ходу осени. Но там, где требовалась подпись звезды, Холанн расписался дважды и оставил место для третьей автограф-карточки — Доннаруммы. А Доку в этой архитектуре — лифт, который возит мяч между этажами с ускорением, против которого у оппонента не хватает средств.

«Юнайтед» же показал, что может быть организован и временами злее, чем привыкли думать, но это «временами» против «Сити» не работает. Без фантазии в финале и с провалами между линиями цифры владения не спасают. Амориму есть что чинить, хотя это давно уже не секрет. От структуры прессинга до качества первого паса после отбора. И чем быстрее он превратит намерения в правки, тем меньше будут звучать справедливые вопросы болельщиков. Возможно, что этого превращения так и не произойдёт.