«Сити» напомнил, кто хозяин Манчестера: Холанн дублем прибил команду Аморима

Поначалу «Юнайтед» даже зацепился: Шешко проверил рефлексы нового первого номера «Сити», Диалло сорвал аплодисменты рывком на дальнюю штангу (без удара как надо), и показалось — дерби может качнуться.
Но там, где соперник примерял замыслы, Джереми Доку включил конкретику. Родри красиво вскрыл центр, бельгиец выжал газ на правой бровке, и со второй попытки отправил подачу на Фила Фодена. И тот расправился по-академически: отклеился от опеки, завис в воздухе и мягким кивком отправил мяч мимо Алтая Байындыра.
Когда футбол столь прост и хорош одновременно, спорить бессмысленно. «Сити» взял мяч и стал вязать свою игру. Тиджани Рейндерс должен был удваивать — пробил прямо в кипера. Холанн из глубины разгонял, в штрафной не успевал на миллиметр — но всё случилось чуть позже.
И всё же был отрезок, где «Юнайтед» захлопнул двери в опорную зону: Фернандеш искал забегания Мбёмо и Диалло, Доргу грамотно работал во втором темпе, «красные» даже отвоевали эпизодическую инициативу. Но именно «эпизодическую»: под кожей матча пульсировал тот самый гвардиоловский ритм, когда прессинг рано или поздно настигает.
Холанн зажёгся во втором тайме
Во втором тайме Эрлинг Холанн, по его же словам, велел «завестись» — и завёлся, в первую очередь, сам. Доку вновь разрезал пространство пасом между линиями, и норвежец, облокотившись на плечо Люка Шоу, аккуратно подбросил мяч над Байындром. Гол из категории «всё видно — но ничего не остановишь».
Через минуту мог быть дубль и карикатурная развязка: Доку выманил кипера, Холанн обошёл его, ворота пустые — штанга. Пеп встал на колено в неверии, стадион вздохнул, но сюжет от этого не изменился.
Дальше — мастер-класс завершения. Бернарду Силва передачей между защитниками отправил Эрлинга в забег от центрального круга, и Холанн, с той же паузой, что и во втором голе, положил третий. У «Юнайтед» осталась статистическая косметика — подходы, владение, больше передач в финальной трети. Но всё это разбивалось о две вещи: дисциплину «Сити» без мяча и эффективность в моментах, когда надо добивать.
При всей феерии впереди, сзади у «Сити» тоже было событие. Доннарумма — сразу в старт, без адаптационного периода, и с первым большим сейвом после удара Брайана Мбёмо. Итальянец в новой форме выглядел очень уверенно, а в момент длинной передачи через всё поле стало ясно: сомнения по смене голкипера снимаются на ходу. Йошко Гвардиол гасил забегания Мазрауи, Диаш спорил за каждый сантиметр с Шешко, Родри оставался метрономом.
У Аморима — обратная логика. Перестройки с Майну, сдвиг Фернандеша ближе к «десятке», рокировка Диалло в роль латераля — всё как бы логично, только без последнего касания. В ключевых решениях не хватило либо точности, либо наглости: один раз Доргу убежал в угол, другой — повело первое касание Шешко, третий — Мбёмо не смог переиграть вратаря.
Приземлённый итог и очень конкретные выводы
Дерби вышло честным. «Сити» в нынешнем виде — точно не образца требла, он шуршит новыми швами, дозревает по ходу осени. Но там, где требовалась подпись звезды, Холанн расписался дважды и оставил место для третьей автограф-карточки — Доннаруммы. А Доку в этой архитектуре — лифт, который возит мяч между этажами с ускорением, против которого у оппонента не хватает средств.
«Юнайтед» же показал, что может быть организован и временами злее, чем привыкли думать, но это «временами» против «Сити» не работает. Без фантазии в финале и с провалами между линиями цифры владения не спасают. Амориму есть что чинить, хотя это давно уже не секрет. От структуры прессинга до качества первого паса после отбора. И чем быстрее он превратит намерения в правки, тем меньше будут звучать справедливые вопросы болельщиков. Возможно, что этого превращения так и не произойдёт.