«Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» ведут прямую борьбу за место в Лиге чемпионов, а их очная встреча на «Олд Траффорд» может серьёзно повлиять на расстановку сил в верхней части таблицы. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

17' Опасно простреливал Кунья с левого фланга, Диалло не достал до мяча и сам влетел в сетку вместе с Мингсом.

16' Каземиро забросил в сторону Куньи, Конса перехватил мяч.

14' Фернандеш навесил в штрафную, Онана выбил мяч головой.

13' Уоткинс на полной скорости снёс Каземиро, нарушил правила в прессинге.

11' Оригинально попытались разыграть штрафной гости, но пас Роджерса низом на Диня не прошёл.

10' Каземиро сбил Буэндию на своей половине, штрафной подаст «Вилла».

Статистика матча 41 Владение мячом 59 4 Фолы 4

09' Роджерс навесил в штрафную с правого фланга, Уоткинс не допрыгнул до мяча.

08' Каземиро в центре поля нарушил правила в подкате.

06' Магуайр пытался сделать разрезающий пас на левый фланг, защитник перехватил.

05' Макгинн нарушил правила в атаке, не согласен игрок гостей с арбитром.

03' Шоу навесил с левого фланга, Динь выбил мяч головой на дальней штанге.

01' «Вилла» начала с центра, поехали!

До матча

17:00 В Манчестере сегодня около 8 градусов, на «Олд Траффорд» в течение игры будет дождь.

16:45 Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Шоу, Далот, Магуайр, Йоро, Майну, Каземиро, Фернандеш, Амад, Мбёмо, Кунья.

«Астон Вилла»: Мартинес, Богард, Конса, Мингс, Динь, Баркли, Онана, Буэндиа, Макгинн, Роджерс, Уоткинс.

16:35 Судейская бригада матча: главный арбитр — Энтони Тейлор; ассистенты — Гэри Бесвик и Адам Нанн; четвёртый арбитр — Бен Тонер; VAR — Джарред Джиллетт; ассистент VAR — Ричард Уэст.

«Манчестер Юнайтед»

После провального прошлого сезона и неудачного старта нынешнего чемпионата «Манчестер Юнайтед» заметно прибавил с приходом Майкла Каррика. Под руководством временного наставника команда выиграла шесть из восьми матчей и сумела подняться в зону Лиги чемпионов. Единственная осечка за этот период случилась в начале марта — поражение от «Ньюкасла» (1:2). Несмотря на это, «Юнайтед» остаётся в числе главных претендентов на место в топ-4 и перед матчем с «Астон Виллой» занимает третью строчку.

С приходом Каррика «красные дьяволы» выиграли все четыре домашних матча в Премьер-лиге. При этом команда забила девять мячей и пропустила всего три. Особенно важно для «Юнайтед», что команда снова стала регулярно создавать моменты в атаке. Одним из лидеров по результативности является Каземиро, который уже забил шесть голов в текущем чемпионате — лучший показатель в его карьере в лиге со времён выступлений за «Реал».

Несмотря на улучшение результатов, «Манчестер Юнайтед» по-прежнему не может рассчитывать на ряд игроков. Лисандро Мартинес пропустит матч из-за травмы икры, также вне игры остаются Маттейс де Лигт, Патрик Доргу и Мэйсон Маунт. При этом есть и позитивные новости: Нуссаир Мазрауи восстановился после повреждения и может появиться на поле.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» на неделе провела матч Лиги Европы против «Лилля» и сумела добиться важной победы (1:0). Победный гол забил Олли Уоткинс, прервавший длительную безголевую серию в еврокубках. Однако плотный график может сказаться на физическом состоянии команды. Уже через несколько дней после матча в Манчестере бирмингемцам предстоит ответная игра в еврокубке.

Если в первой половине сезона «Вилла» даже рассматривалась как один из претендентов на титул, то после Нового года результаты стали значительно хуже. С начала января команда выиграла лишь два из девяти матчей Премьер-лиги. Сейчас команда Унаи Эмери пытается удержаться в зоне Лиги чемпионов. Перед туром «Вилла» имеет столько же очков, сколько и «Манчестер Юнайтед», но уступает по дополнительным показателям.

К матчу на «Олд Траффорд» «Астон Вилла» подходит с кадровыми потерями в средней линии. Юри Тилеманс и Бубакар Камара продолжают восстановление после травм, а Мэтти Кэш остаётся под вопросом. При этом Джон Макгинн уже вернулся в строй и может получить больше игрового времени в Манчестере.

