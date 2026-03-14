Манкунианцы обыграют прямых конкурентов в борьбе за Лигу чемпионов?

прогноз на матч АПЛ, ставка за 1.75

15 марта в 30-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла». Начало игры — в 17:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла с коэффициентом для ставки за 1.75.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Красные дьяволы» занимают третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 51 балл за 29 встреч при разнице мячей 51:40.

Последние матчи: предыдущий поединок «Манчестер Юнайтед» провел неудачно, проиграв «Ньюкаслу» (1:2) в АПЛ.

До того команда обыграла «Кристал Пэлас» (2:1) и «Эвертон» (1:0) в АПЛ.

Не сыграют: травмированы — де Лигт, Доргу, Мартинес, Маунт.

Состояние команды: «Ман Юнайтед» после назначения Майкла Каррика практически расцвел и теперь является одним из главных фаворитов в борьбе за место в Лиге чемпионов по итогам сезона.

Безусловно, «дьяволы» будут стараться закрепиться в четверке и матч против прямого конкурента является прекрасным шансом для этого.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Вилланы» занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 51 очко за 29 туров при разнице мячей 39:34.

Последние матчи: предыдущий поединок «Астон Вилла» провела успешно, минимально обыграв «Лилль» (1:0) в Лиге Европы.

До того команда проиграла «Челси» (1:4) и «Вулверхэмптону» (0:2) в АПЛ.

Не сыграют: травмированы — Кэш, Камара, Тилеманс.

Состояние команды: «Астон Вилла» в феврале откровенно забуксовала и только за счет потери очков у прямых конкурентов команда по-прежнему держится в зоне Лиги чемпионов.

Нет сомнений, что команда будет дальше бороться за место в четверке, но также у «вилланов» есть бремя еврокубков, которое может сыграть злую шутку.

Статистика для ставок

«Астон Вилла» выиграла только в одной из пяти последних встреч

«Манчестер Юнайтед» не проигрывал в шести из семи последних матчей АПЛ

Последний матч между командами завершился победой «Астон Виллы» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ман Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «красных дьяволов» ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.10, а победа «Астон Виллы» — в 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.63 и 2.17 соответственно.

Прогноз: Явного фаворита в этой встрече нет, но «Ман Юнайтед» выглядит предпочтительнее.

Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» за 1.75.

Прогноз: альтернативный прогноз, что этот матч не порадует особой результативностью.

Ставка: Тотал меньше 2,5 за 2.17