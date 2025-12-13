В субботу вечером на «Эмирейтс» встретятся «Арсенал» и «Вулверхэмптон». Для команды Микеля Артеты это шанс мгновенно отреагировать на болезненное поражение от «Астон Виллы», тогда как гости продолжают сезон, который всё больше превращается в борьбу с историческими антирекордами. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

22:35 Судейская бригада матча: главный арбитр — Роб Джонс, ассистенты: Нил Дэвис и Уэйд Смит, четвёртый арбитр — Пол Тирни, ВАР — Джон Брукс, АВАР — Дэн Робатен.

22:20 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Арсенал»: Райя; Уайт, Салиба, Инкапье, Тимбер, Райс, Субименди, Эзе, Сака, Дьёкереш, Мартинелли.

«Вулверхэмптон»: Джонстон; Доэрти, Москера, Агбаду, Тоти, Вульф, Крейчий, Андре, Жоау Гомеш, Хван, Странд Ларсен.

«Арсенал»

Прошлые выходные стали холодным душем для «канониров». После восемнадцати матчей без поражений во всех турнирах «Арсенал» уступил «Астон Вилле», пропустив решающий мяч в компенсированное время. Это поражение заметно сжало плотность в верхней части таблицы, конкуренты подобрались на расстояние вытянутой руки, и любая новая осечка может стоить первого места.

Тем не менее реакция команды выглядела убедительной. В Лиге чемпионов «Арсенал» спокойно разобрался с «Брюгге» — 3:0, вернув уверенность и в игре, и в результате. Дома в чемпионате лондонцы по-прежнему безупречны, четыре подряд победы на «Эмирейтс» и ни одного поражения в текущем сезоне Премьер-лиги.

Определённой тревоги добавляет ситуация в обороне. Потеря Габриэла и Салиба сделали защиту менее монолитной, и за последние пять туров «Арсенал» пропустил больше, чем за стартовый отрезок чемпионата. Однако против соперника с самой слабой атакой лиги именно контроль мяча и давление с первых минут должны стать ключом к спокойному матчу.

«Вулверхэмптон»

Для «волков» сезон складывается катастрофически. Два очка после пятнадцати туров, серия из восьми поражений подряд и всё более ощутимое отставание от спасительной зоны — статистика, от которой трудно отмахнуться. Даже редкие проблески, как гол в ворота «Манчестер Юнайтед», быстро гаснут под давлением системных проблем.

Смена тренера пока не дала эффекта, команда Робба Эдвардса продолжает проигрывать, а оборона выглядит неуверенно даже против соперников среднего уровня. В атаке дела обстоят ещё хуже, «Вулверхэмптон» забивает крайне мало, особенно в гостях, где серия без голов и очков становится всё более депрессивной.

Небольшим психологическим подъёмов может служить исторический факт — именно «волки» дважды в прошлом обыгрывали лидера лиги, находясь на последнем месте. Но текущая форма и восьмиматчевая серия поражений от «Арсенала» делают подобный сценарий скорее красивым воспоминанием, чем реальным ожиданием.

История встреч

Противостояние последних лет почти полностью за «Арсеналом». Лондонцы выиграли восемь матчей подряд у «Вулверхэмптона» и забивают в этой дуэли уже тридцать пять встреч кряду во всех турнирах. На «Эмирейтс» хозяева традиционно чувствуют себя максимально уверенно, особенно против команд из нижней части таблицы.

