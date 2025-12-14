В воскресенье, 14 декабря, «Кристал Пэлас» на своем поле примет «Манчестер Сити» в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

45+3' Звучит свисток на перерыв! «Манчестер Сити» выигрывает 0:1! Отдыхаем 15 минут...

45+1' Футболисты «Манчестер Сити» продолжают контролировать мяч без продвижения вперед.

45' 3 минуты добавлено к первому тайму!

43' Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас») прорвался к воротам соперника и упал после столкновения с Джанлуиджи Доннаруммой («Манчестер Сити»)! Хозяева требуют пенальти, но судья непреклонен!

41' Г-ОООООООООО-Л! «Манчестер Сити» — 0:1! Эрлинг Холанн! Матеус Нунес сделал великолепный навес в штрафную, а Эрлинг Холанн выпрыгнул выше всех и пробил головой точно в угол!

39' Навес со стандарта от Фила Фодена («Манчестер Сити») в штрафную ни к чему не привел — мяч выбит защитниками.

Статистика матча 2 Удары в створ 2 4 Удары мимо 0 30 Владение мячом 70 0 Угловые удары 1 3 Офсайды 2 5 Фолы 1

38' Йереми Пино («Кристал Пэлас») сфолил рядом со своей штрафной, это перспективный стандарт для гостей.

37' Адам Уортон («Кристал Пэлас») пробил из-за пределов штрафной — мяч пролетел в метре от стойки ворот.

35' Крис Ричардс («Кристал Пэлас») получил мяч в штрафной слева и попытался отдать передачу в центр, но мяч сошел с ноги.

33' Исмаила Сарр («Кристал Пэлас») снова обострял с правой бровки, но попал в офсайд.

32' Райан Шерки («Манчестер Сити») падает как срубленный после столкновения с Йереми Пино («Кристал Пэлас»), но судья не увидел здесь нарушения правил.

30' Тиджани Рейндерс («Манчестер Сити») попытался сыграть на добивании, но судья зафиксировал положение вне игры.

29' Фил Фоден («Манчестер Сити») шикарно пробил прямым ударом со стандарта и Дин Хендерсон («Кристал Пэлас») спас свою команду, вытянув мяч с нижнего угла.

28' Крис Ричардс («Кристал Пэлас») жестко встретил Нико Гонсалеcа («Манчестер Сити») — это опасный штрафной для гостей.

26' Йереми Пино («Кристал Пэлас») получил классный пас от Исмаила Сарра («Кристал Пэлас») на линии штрафной и пробил щеточкой в угол, но мяч стал легкой добычей вратаря.

24' Исмаила Сарр («Кристал Пэлас») пробежался по правой бровке, ворвался в штрафную и пробил в дальний угол, но не попал в створ ворот!

23' Райан Шерки («Манчестер Сити») забросил из глубины поля, Тиджани Рейндерс («Манчестер Сити») пытался пробить в касание, но немного не дотянулся до мяча.

21' Йереми Пино («Кристал Пэлас») прорвался по левому краю штрафной, но Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити») забрал мяч в руки.

19' Офсайд зафиксирован у игрока «Кристал Пэлас» — гости через пас разыграли свободный.

18' Бернарду Силва («Манчестер Сити») получил по ногам на своей половине поля, гости быстро пробили стандарт.

17' Йереми Пино («Кристал Пэлас») получил передачу в нескольких метрах от штрафной соперника, пробежал немного вперед и пробил в перекладину!

15' Дин Хендерсон («Кристал Пэлас») получил пас от защитника и сильно запулил мяч на половину поля гостей, но там никого из партнеров не было.

13' Фил Фоден («Манчестер Сити») навесил с углового в район вратарской, но там головой надежно сыграл Максанс Лакруа («Кристал Пэлас»).

11' Эрлинг Холанн («Манчестер Сити») принял мяч на линии штрафной, но развернуться для удара ему не дали.

10' Натаниэль Клайн («Кристал Пэлас») ворвался в штрафную соперника и пробил слета — мяч пролетел рядом со штангой.

09' Пауза с травмой Йошко Гвардиола («Манчестер Сити») затянулась, он до сих пор общается с медицинским персоналом.

07' Йошко Гвардиол («Манчестер Сити») рухнул на газон после столкновения с Исмаилом Сарром («Кристал Пэлас»). Хорвату оказывают медицинскую помощь.

06' Тотальный контроль мяча гостями, однако опасных моментов как не было, так и нет.

04' «Манчестер Сити» на своем поле катает мяч и не спешит переходить в зону атаки.

02' Опасная атака гостей прерывается свистком арбитра — зафиксировано положение вне игры.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

16:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Селлхерст Парк». Игра вот-вот начнется!

16:55 Сегодня в Лондоне облачно, во время матча температура будет около +11℃.

16:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

16:45 Главным арбитром встречи назначен Даррен Ингланд.

16:40 Сегодняшний матч пройдет в Лондоне на стадионе «Селлхерст Парк», который вмещает 25 486 зрителей.

16:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура чемпионата Англии по футболу «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Кристал Пэлас»: Хендерсон Дин, Ричардс Крис, Лакруа Максанс, Гехи Марк, Клайн Натаниэль, Уортон Адам, Камада Даити, Митчелл Тайрик, Сарр Исмаила, Пино Йереми, Матета Жан-Филипп.

«Манчестер Сити»: Доннарумма Джанлуиджи, Нунес Матеус, Диаш Рубен, Гвардиол Йошко, О'Райли Нико, Гонсалеc Нико, Силва Бернарду, Рейндерс Тиджани, Фоден Фил, Шерки Райан, Холанн Эрлинг.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» проводит неплохой сезон и находится в пятерке лидеров чемпионата Англии с 26-ю очками на своем счету. Отставание от лигочемпионской зоны всего два балла, а от лидирующего «Арсенала» — десять. Разница забитых и пропущенных мячей в АПЛ (+8) — 20:12.

В четырех последних турах «Кристал Пэлас» проиграл всего однажды, было это во встрече с «Манчестер Юнайтед» (1:2). Остальные три матча завершились победами над «Вулверхэмптоном» (2:0), «Бёрнли» (1:0) и «Фулхэмом» (2:1). Отдельно стоит отметить линию обороны «Кристал Пэлас», которая работает просто превосходно и пропускает меньше одного гола за матч.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» является одним из главных преследователей «Арсенала» в борьбе за чемпионство в английской Премьер-лиге. В данный момент «горожане» занимают вторую строчку в турнирной таблице, отставая на пять очков от лидера, но при этом у них есть один матч в запасе.

Нынешняя победная серия «Манчестер Сити» составляет три матча, в которых поочередно были обыграны «Лидс» (3:2), «Фулхэм» (5:4) и «Сандерленд» (3:0). Параллельно с национальным первенством «горожане» выступают в лиге чемпионов, где накануне они обыграли мадридский «Реал» со счетом 2:1.

Личные встречи

Между собой «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» стабильно два раза в год и иногда пересекаются в кубковых встречах, но никто явного преимущества не имеет. Так недавно они сыграли в финале Кубка Англии (в мае нынешнего года), в том матче «Кристал Пэлас» праздновал победу со счетом 1:0.

