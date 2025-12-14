Смогут ли «орлы» доставить проблемы «горожанам» в гостях?

прогноз на матч АПЛ, ставка за 3.85

14 декабря в матче 16-го тура английской Премьер-лиги сыграют «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити». Начало встречи — в 17:00 мск.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Орлы» располагаются на 4-й позиции в таблице АПЛ с 26-ю очками в активе после 15-и туров. «Кристал Пэлас» отстает от лидерства в чемпионате на 7 пунктов.

К слову, дома команда играет значительно хуже, нежели в гостях. По результатам встреч на своем поле «Кристал Пэлас» занимает лишь 15-е место в лиге, набрав 10 очков из 21-го возможного.

Последние матчи: В прошлом поединке «орлы» разгромили «Шелбурн» (3:0) в рамках Лиги конференций. Матчем ранее «Кристал Пэлас» обыграл «Фулхэм» со счетом 2:1.

В последних 5-и встречах в рамках АПЛ команда проиграла только «Манчестер Юнайтед» (1:2), трижды победила и однажды сыграла вничью с «Брайтоном» (0:0).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: Кардинес, Дукоре, Кпофа, Муньос и Риад (у всех — травмы).

Состояние команды: «Кристал Пэлас» выступает довольно уверенно в нынешнем сезоне, находясь в зоне Лиги чемпионов. Команда наверняка поборется за высокие места по итогам сезона.

У «орлов» есть нападающий Жан-Филип Матета, который может решить исход любого матча. За 15 встреч в нынешнем сезоне АПЛ форвард забил 7 голов, занимая 3-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Горожане» продолжают гнаться за «Арсеналом», который лидирует в таблице АПЛ. «Манчестер Сити» занимает 2-е место с 31-м очком, отставая от 1-й позиции на 2 балла.

К слову, в гостях у команды игра не особо ладится. «Манчестер Сити» занимает 7-е место в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 10 очков из 21-го возможного.

Последние матчи: В прошедшей встрече «горожане» в волевом стиле обыграли «Реал» со счетом 2:1 в Лиге чемпионов, а до этого разгромили «Сандерленд» (3:0) в чемпионате Англии.

У «Манчестер Сити» продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот отрезок «горожане» также обыгрывали «Фулхэм» (5:4) и «Лидс» (3:2).

Не сыграют: Ковачич, Родри и Стоунз (у всех — травмы).

Состояние команды: Уже можно сказать о том, что «Манчестер Сити» выбрался из той ямы, в которую себя загнал еще в прошлом сезоне. «Горожане» реально претендуют на чемпионство в нынешнем сезоне.

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн действительно делает разницу в большинстве матчей. В предстоящей игре против «Кристал Пэлас» норвежский форвард точно будет доминировать.

Статистика для ставок

В последних 5-и встречах в рамках АПЛ «Кристал Пэлас» проиграл только 1 раз

У «Манчестер Сити» продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает 4 матча подряд

В последних 5-и очных встречах команды дважды сыграли вничью, а однажды «Кристал Пэлас» сумел победить

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.85, а победа «Кристал Пэлас» — в 3.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: Можно предположить, что «Кристал Пэлас» доставит проблемы «Манчестер Сити». Команды сыграют вничью.

3.85 Ничья. Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.85 на матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» принесёт прибыль 2850₽, общая выплата — 3850₽

Ставка: Ничья за 3.85.

Прогноз: Ключевые голы команды забьют уже во 2-м тайме.

1.85 Тотал 1.5 больше во 2-м тайме. Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» принесёт чистый выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Тотал 1.5 больше во 2-м тайме за 1.85.