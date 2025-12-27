Субботний матч на «Сити Граунд» может серьёзно повлиять на расклад сил в чемпионской гонке. «Ноттингем Форест» принимает «Манчестер Сити», и в случае победы гости имеют шанс хотя бы на несколько часов возглавить таблицу Премьер-лиги, усилив давление на «Арсенал». Для хозяев же это возможность закрепить статус крайне неудобного соперника для фаворитов.

17' Мяч не дошёл до Рейндерса в штрафной, пока что тяжело даются моменты «Сити».

15' Неудачно забросил вперёд Нико, в руки вратарю отправил мяч.

12' Гвардиол головой выбил мяч из вратарской, надёжно сыграл.

12' Угловой заработал «Ноттингем».

10' Миленкович выбил мяч из-под ноги Шерки! Готовился бить француз, на лету успел накрыть его защитник.

09' Слишком сильно забросил вперёд Гвардиол, Витор проводил мяч за лицевую.

Статистика матча 0 Удары мимо 1 31 Владение мячом 69 1 Угловые удары 0 1 Фолы 0

07' Близко к голу был «Ноттингем»! Хадсон-Одои навесил в штрафную, Гиббс-Уайту буквально шага не хватило до того, чтобы внести мяч в сетку ворот.

05' Шерки простреливал в штрафную, защитники справились.

03' Гвардиол сделал заброс на левый фланг, О'Райли не догнал мяч.

01' «Сити» начал с центра, поехали!

До матча

15:30 Около 6 градусов сегодня в Ноттингеме, осадков нет, почти весь матч будет туман.

15:25 Судейская бригада матча: главный арбитр — Роб Джонс, ассистенты — Нил Дэвис и Ник Гринхол, четвёртый арбитр — Гэвин Уорд, ВАР — Энтони Мэдли, АВАР — Дэн Робатан.

15:00 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Ноттингем Форест»: Витор, Уильямс, Мурилло, Миленкович, Савона, Андерсон, Домингес, Хатчинсон, Гиббс-Уайт, Хадсон-Одои, Жезус.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нуньеш, Диаш, Гвардиол, О'Райли, Нико Гонсалес, Бернарду Силва, Рейндерс, Шерки, Фоден, Холанн.

«Ноттингем Форест»

Команда Шона Дайча подходит к матчу с противоречивым настроением. С одной стороны — шесть побед в девяти последних матчах во всех турнирах и яркая домашняя победа над «Тоттенхэмом» со счётом 3:0, которая вновь напомнила, насколько опасным может быть «Форест» при удачном стечении обстоятельств. С другой — блеклое поражение от «Фулхэма» в прошлом туре, которое не позволило развить успех.

Турнирное положение по-прежнему заставляет оглядываться вниз. «Ноттингем» находится всего в шаге от зоны вылета, и каждое очко имеет стратегическое значение. Именно поэтому ставка снова будет сделана на домашние матчи, с момента прихода Дайча команда выиграла четыре из шести игр на «Сити Граунд», уступив здесь лишь однажды.

Дополнительную уверенность хозяевам придаёт недавняя история противостояния. В прошлом сезоне «Форест» обыграл «Сити» дома 1:0, одержав первую за почти тридцать лет победу над этим соперником в чемпионате. Теперь у команды есть шанс выиграть два подряд домашних матча лиги против «горожан» — достижение, которое не покорялось клубу с середины девяностых.

«Манчестер Сити»

Команда Пепа Гвардиолы подходит к выезду в Ноттингем в почти идеальном состоянии с точки зрения результатов. Семь побед подряд во всех турнирах и безупречная серия в чемпионате сделали «Сити» главным преследователем лидера. Причём в последних турах «горожане» выигрывают максимально убедительно.

Три подряд победы в Премьер-лиге со счётом 3:0 подчёркивают не только атакующую мощь, но и резко возросшую надёжность обороны. За пять последних матчей команда пропустила всего один мяч, и тот — в Лиге чемпионов. В случае очередной «сухой» победы с разницей в три мяча «Сити» может войти в историю английского футбола.

Контекст чемпионской гонки добавляет матчу особой остроты. Победа на «Сити Граунд» временно выведет команду Гвардиолы на первое место, а подобные моменты нередко становились для «Сити» переломными в предыдущих сезонах. Концовку календарного года «горожане» традиционно используют как трамплин для решающего рывка.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.06.