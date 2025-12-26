27 декабря в 18-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 15:30 мск.
«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: «Ноттингем Форест» в текущем сезоне занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков за семнадцать встреч, и имеет отрицательную разницу мячей 17:26.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв в рамках АПЛ «Фулхэму» — 0:1.
До того команда обыграла «Тоттенхэм» (3:0) в АПЛ и «Утрехт» (2:1) в Лиге Европы.
Не сыграют: травмированных нет
Состояние команды: «Ноттингем Форест» ужасного старта сезона немного улучшила свое положение в турнирной таблице и с позиции силы ведет борьбу за выживание.
Также «лесники» достойно выступают в еврокубках, где команда близка к выходу в плей-офф Лиги Европы.
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: «Манчестер Сити» в текущем сезоне занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 37 очков за 16 встреч, и имеет положительную разницу мячей 41:26.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв в АПЛ «Вест Хэм» — 3:0.
До того команда одержала победы над «Брентфордом» (2:0) в Кубке лиги и над «Кристал Пэласом» (3:0) в АПЛ.
Не сыграют: травмированных нет
Состояние команды: «Ман Сити» пользуется практически каждой оплошностью «Арсенала» и отставание от первой позиции составляет уже два очка.
Нет сомнений, что «горожане» будут до конца бороться за титул.
Статистика для ставок
- «Ноттингем Форест» проиграл только один из шести последних встреч дома
- «Ман Сити» одержал семь побед подряд
- Последний матч между командами завершился победой «Ман Сити» — 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.30, а победа «Ноттингема» — в 5.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.61 и 2.20.
Прогноз: Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, игра в обороне «Сити» не позволит «лесникам» забить даже однажды.
Ставка: Обе забьют — Нет за 2.06.
Прогноз: Более рискованный прогноз, при котором подопечные Пепа Гвардиолы уверенно одержат гостевую победу.
Ставка: Победа «Манчестер Сити» с форой -1,5 за 2.46