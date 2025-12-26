«Горожане» без проблем продолжит погоню за «Арсеналом»?

прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.00

27 декабря в 18-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 15:30 мск.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Ноттингем Форест» в текущем сезоне занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков за семнадцать встреч, и имеет отрицательную разницу мячей 17:26.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв в рамках АПЛ «Фулхэму» — 0:1.

До того команда обыграла «Тоттенхэм» (3:0) в АПЛ и «Утрехт» (2:1) в Лиге Европы.

Не сыграют: травмированных нет

Состояние команды: «Ноттингем Форест» ужасного старта сезона немного улучшила свое положение в турнирной таблице и с позиции силы ведет борьбу за выживание.

Также «лесники» достойно выступают в еврокубках, где команда близка к выходу в плей-офф Лиги Европы.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Манчестер Сити» в текущем сезоне занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 37 очков за 16 встреч, и имеет положительную разницу мячей 41:26.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв в АПЛ «Вест Хэм» — 3:0.

До того команда одержала победы над «Брентфордом» (2:0) в Кубке лиги и над «Кристал Пэласом» (3:0) в АПЛ.

Не сыграют: травмированных нет

Состояние команды: «Ман Сити» пользуется практически каждой оплошностью «Арсенала» и отставание от первой позиции составляет уже два очка.

Нет сомнений, что «горожане» будут до конца бороться за титул.

Статистика для ставок

«Ноттингем Форест» проиграл только один из шести последних встреч дома

«Ман Сити» одержал семь побед подряд

Последний матч между командами завершился победой «Ман Сити» — 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.30, а победа «Ноттингема» — в 5.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.61 и 2.20.

Прогноз: Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, игра в обороне «Сити» не позволит «лесникам» забить даже однажды.

Ставка: Обе забьют — Нет за 2.06.

Прогноз: Более рискованный прогноз, при котором подопечные Пепа Гвардиолы уверенно одержат гостевую победу.

Ставка: Победа «Манчестер Сити» с форой -1,5 за 2.46