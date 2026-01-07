прогноз на матч Серии A, ставка за 2.20

8 января в 19-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Милан» и «Дженоа». Начало игры — в 22:45 мск.

«Милан»

Турнирное положение: «Россонери» сражаются за чемпионский титул. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Милан» на один балл отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Россонери» переиграли «Кальяри» (1:0).

До того команда уверенно одолела «Верону» (3:0). А вот поединок с «Наполи» завершился поражением (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Милан» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Россонери» нынче находятся на подъеме. Плюс пропускает команда в среднем реже гола за матч.

Причем «Милан» традиционно успешно противостоит «Дженоа». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Россонери» мотивированы подтянуться к лидеру.

«Дженоа»

Турнирное положение: «Грифоны» бьются за сохранение прописки в элите. Команда ныне пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Дженоа» на 2 очка опережает зону вылета. При этом команда в среднем забивает один мяч за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Грифоны» не смогли одолеть «Пизу» (1:1).

До того команда была бита «Ромой» (1:3). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Аталанты» (0:1).

При этом «Дженоа» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Грифоны» в последних поединках смотрелись бледновато. Команда не побеждает 4 матча кряду.

При этом «Дженоа» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и вообще, стабильности в игре команды не сыщешь днем с огнем.

«Грифоны» уже почти 6 лет не могут одолеть миланцев. В нынешней же диспозиции команду явно устроит и ничья.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Грифоны» постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Россонери» в среднем пропускают реже гола за матч

«Милан» победил в 2 своих последних поединках

«Дженоа» уже почти 6 лет не обыгрывает «Милан»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.74.

Прогноз: «Милан» выглядит в разы монолитнее оппонента, так что наверняка будет активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и генуэзцы нынче выглядят бледновато.

Ставка: Фора «Милана» -1.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05