В четверг, 8 января, «Милан» примет на своем поле «Дженоа» в рамках 19-го тура итальянской Серии А. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

22:43 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Джузеппе Меацца». Игра вот-вот начнется!

22:39 Сегодня в Милане облачно, во время матча температура будет около +1℃.

22:35 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

22:30 Главным арбитром встречи назначен Маурицио Мариани.

22:25 Сегодняшний матч пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца», который вмещает 80 018 зрителей.

22:15 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» — «Дженоа». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Милан»: Меньян Майк Вратарь, Томори Фикайо, Габбия Маттео, Павлович Страхинья, Салемакерс Алексис, Фофана Юссуф, Модрич Лука, Рабьо Адриен, Бартезаги Давиде, Пулишич Кристиан, Леау Рафаэл.

«Дженоа»: Леали Никола, Маркандалли Алессандро, Эстигор Лео, Васкес Хоан, Нортон-Каффи Брук, Френнруп Мортен, Малиновский Руслан, Торсбю Мортен, Кариколь Аарон, Коломбо Лоренцо, Витинья.

«Милан»

«Милан» в нынешнем сезоне является одним из лидеров итальянской Серии А и сражается за чемпионство. В данный момент команда занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от первого места на четыре очка при одном матче в запасе. Разница забитых и пропущенных мячей у «красно-черных» — 28:13.

Недавно «Милан» проиграл в полуфинале Суперкубка Италии «Наполи» со счетом 0:2. После этого поражения он уже успел реабилитироваться перед болельщиками и добыл две подряд победы в чемпионате страны, обыграв дома «Верону» (3:0) и на выезде «Кальяри» (1:0).

«Дженоа»

«Дженоа» — один из аутсайдеров Серии А и претендент на вылет из элитного дивизиона по итогам нынешнего сезона. В данный момент команда занимает 17-ю строчку в турнирной таблице и от «красной зоны» ее отделяет всего два очка. Разница забитых и пропущенных мячей отрицательная (-10) — 18:28.

«Дженоа» в последних трех турах Серии А набрала всего одно очко, сыграв вничью с «Пизой» (1:1). Три остальные матча команда проиграла: «Интеру» (1:2), «Аталанте» (0:1) и «Роме» (1:3). Если «Дженоа» проиграет и в предстоящей игре, она может скатится в зону вылета.

Личные встречи

Между собой эти соперники играют минимум два раза в год, в основном пересекаются только в Серии А и лишь изредка в кубковых матчах. За последние пять лет «Дженоа» ни разу не обыграл «Милан». Предыдущая очная дуэль этих соперников состоялась в мае прошлого года и завершилась гостевой победой миланского клуба (2:1).

