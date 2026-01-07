8 января в 19-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Кремонезе» и «Кальяри». Начало игры — в 20:30 мск.
«Кремонезе»
Турнирное положение: «Тигры» сражаются за выживание. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Кремонезе» на 8 очков опережают опасную зону. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тигры» уступили «Фиорентине» (0:1).
До того команда потерпела поражение от «Наполи» (0:2). А вот поединок с «Лацио» завершился паритетом (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Кремонезе» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Тигры» нынче находятся на спаде. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.
Причем «Кремонезе» традиционно неудачно противостоит «Кальяри». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной виктории.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Тигры» постараются оторваться от опасной зоны.
«Кальяри»
Турнирное положение: «Островитяне» бьются за сохранение прописки в элите. Команда ныне пребывает на 15 месте турнирной таблицы.
Причем «Кальяри» на 5 очков опережает зону вылета. При этом команда в среднем забивает один мяч за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Островитяне» уступили «Милану» (0:1).
До того команда нанесла поражение «Торино» (2:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Пизой» (2:2).
При этом «Кальяри» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Островитяне» в последних поединках смотрелись не столь выгодно. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.
При этом «Кальяри» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и вообще, стабильности в игре «островитян» не сыщешь днем с огнем.
Нет сомнений, что «островитяне» едут в гости за очками. Плюс команда уже почти 30 лет не проигрывает «тиграм».
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Островитяне» намерены подняться в середину таблицы.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Кремонезе» не забивал в 4 своих последних поединках
- «Кальяри» уже почти 30 лет не проигрывает «тиграм»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кремонезе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.30 и 1.57.
Прогноз: «Кальяри» выглядит монолитнее оппонента, так что наверняка будет активно атаковать.
Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и «Кремонезе» нынче забивает с заметной натугой.
Ставка: Победа «Кальяри» за 3.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.30