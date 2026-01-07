Полуфинал Суперкубка Испании в этом году снова сводит «Барселону» и «Атлетик» — пару, которая за последние годы превратилась в постоянный элемент этого турнира. Каталонцы приезжают в Саудовскую Аравию на пике формы и с привычным статусом фаворита, тогда как баски подходят к матчу с багажом проблем и нестабильных результатов, но с хорошей памятью о январе 2021 года. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

73' Ямаль и Ольмо выходят у «Барселоны» вместо Барджи и Педри.

71' Ферран забросил на правый фланг в касание, неточно получилось.

69' Владеет мячом «Барселона», кажется, до конца матча может его держать каталонская команда.

66' Симон забрал мяч на выходе после навеса Барджи с углового.

65' Рашфорд мощно пробил из-за штрафной, попал в защитника.

65' А вот и замены у «Барселоны». Вместо Рафиньи, Де Йонга и Бальде выходят Рашфорд, Мартин и Берналь.

63' Гарсия справился с ударом из-за штрафной, прямо в руки киперу пришёл мяч.

61' Селтон вышел вместо Рего у «Атлетика».

59' Барджи с правого фланга простреливал вдоль ворот, попал в защитника.

57' Очень опасно Гурусета скинул на Беренгера, тот не попал с левой в блжнюю девятку!

55' У «Атлетика» Гурусета и Де Галаррета выходят вместо Уильямса и Сансета.

53' В ответной атаке момент был у Сансета, но свалился мяч с ноги у игрока «Атлетика».

51' ГООООООЛ! Пятый забивает «Барса»! Мяч отскочил к Фермину на левый фланг, тот прострелил в штрафную, мяч отскочил от Симона к Барджи, от того к Рафинье — и бразилец вонзил мяч в сетку. 5:0!

49' Фермин навесил с углового, Симон уверенно забрал мяч.

46' Второй тайм! Без замен в перерыве.

45+3' Перерыв! Кажется, «Барселоне» осталось просто выйти на поле во втором тайме, морально каталонцам уже можно готовиться к финалу. Отдыхаем 15 минут!

45+2' С лёта мощно пробил Рафинья после навеса Фермина – куда-то на второй ярус улетел мяч.

45+1' Редкий вынос в сторону Сансета получился у «Атлетика», слишком сильно для нападающего.

45' Добавлено 2 минуты.

44' Комфортно для себя заканчивает тайм «Барселона», не огрызается «Атлетик».

42' В штангу попал Сансет! Отлично под удар партнёру вырезал Беренгер, немного не хватило.

41' Вивиан головой срезал мяч в свои ворота, Симон дотянулся и перевёл на угловой.

38' ГОООООООЛ! Ещё и четвёртый до перерыва! Рафинья вошёл в штрафную с левого фланга и без особых препятствий мощно пробил в ближнюю девятку. 4:0!

36' Фермин внешней забросил на Феррана, Симон перехватил мяч на выходе.

34' ГОООООООООЛ! Чуть больше получаса ушло на разгром! Барджи с достаточно острого угла пробил в дальний угол, а Унаи Симон пропустил мяч под собой. Ошибся кипер, но и Бойро слишком просто дал пробить. 3:0!

32' Не останавливается «Барселона», тут же накрывает прессингом соперника.

30' ГОООООООЛ! Второй забивает «Барса»! Рафинья идеально прострелил с левой в центр штрафной, Фермина там оставили в полном одиночестве – и он легко уложил мяч в сетку с левой ноги. 2:0!

29' Рафинья решил пробил с острого угла, Симон без проблем забрал мяч.

27' 76% владения мячом у «Барселоны» к середине первого тайма.

25' Беренгер обыграл соперника на своей половине и тут же получил по ногам, активно прессингует «Барса».

22' ГООООООООЛ! Впереди «Барселона»! Барджи скинул мяч в центр штрафной на Фермина, тот бил в дальний угол, мяч оскочил идеально в ногу Феррану, который с отскоком от газона отправил мяч в сетку. 1:0!

21' Торрес скинул на Фермина после изящного паса Педри, Симон справился с ударом с линии вратарской!

20' Торрес влетел в Симона на полной скорости, но успел убрать ногу, так что обошлось без повреждений.

18' Кунде мгновенно накрыл Беренгера на фланге, не дал навесить.

16' Педри в касание пробил после скидки Барджи – на месте Симон!

14' Бальде рукой обработал мяч на левом фланге, но сам испанец не согласен с арбитром.

13' Снова в офсайде Уильямс, грамотно сыграл Кунде.

12' Фермин забросил мяч к линии штрафной, Вивиан перехватил.

10' В офсайде оказался Уильямс.

08' Гарсия отразил удар Сансета, который прямо по центру пробил из штрафной.

06' Слишком далеко к флангу выбежал из ворот Симон, Рафинья подал в штрафную, но замкнуть было некому.

05' Наварро забросил в штрафную, там никого из партнёров.

03' Беренгер три раза подряд подал с углового, не получилось создать опасный момент.

01' «Барселона» начинает с центра, поехали!

До матча

22:00 В Джидде сегодня около 26 градусов, комфортная погода для полуфинального матча. Поле тоже в отличном состоянии.

21:30 Судейская бригада матча: главный арбитр матча – Исидро Диас Де Мера, ассистенты — Диего Сантаурсула и Рубен Кампо, четвёртый арбитр — Алехандро Кинтеро, пятый арбитр — Антонио Мартинес, ВАР — Хорхе Фигероа, АВАР — Хавьер Иглесиас и Адриан Кордеро. На два арбитра больше обычного будут работать на полуфинальном матче — видимо, чтобы точно без ошибок.

21:15 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Барселона»: Ж. Гарсия, Фермин, Бальде, Барджи, Э. Гарсия, Де Йонг, Кубарси, Кунде, Педри, Рафинья, Торрес.

«Атлетик»: Симон, Бойро, Хаурегисар, Рего, Аресо, Беренгер, Вивиан, Наварро, Паредес, Сансет, И. Уильямс.



«Барселона»

Команда Ханси Флика начинает Суперкубок на максимальной скорости. Победа 2:0 над «Эспаньолом» стала восьмой подряд во всех турнирах и позволила «Барселоне» сохранить лидерство в Ла Лиге с четырёхочковым отрывом от «Реала». С конца октября каталонцы не проигрывают в Испании — редкая стабильность даже по их меркам.

Суперкубок для «Барсы» давно не просто выставочный турнир. Пятнадцать титулов — абсолютный рекорд, а прошлогодний финал с «Реалом», завершившийся со счётом 5:2, лишь усилил принципиальное отношение к этому трофею. Более того, год назад команда Флика уже проходила «Атлетик» на этой стадии, выиграв в полуфинале со счётом 2:0.

На фоне уверенности внутри страны остаётся контраст с европейской кампанией, где «Барселона» пока идёт лишь пятнадцатой. Именно поэтому каждый матч за трофей сейчас воспринимается как часть большого процесса — команда может выйти на финиш сезона с тремя внутренними кубками, и Суперкубок здесь выступает не бонусом, а важной опорной точкой.

«Атлетик»

Для «Атлетика» Суперкубок — турнир с особым статусом. Три победы, последняя из которых пришлась на 2021 год, и финал 2022-го подтверждают: баски умеют включаться именно в этом формате. Проблема в том, что текущий сезон пока не даёт ощущения готовности повторить тот путь.

Команда Эрнесто Вальверде подходит к полуфиналу после ничьей с «Осасуной» и с единственной победой в пяти последних матчах во всех турнирах — над «Оренсе» в Кубке Испании. В Ла Лиге «Атлетик» занимает восьмое место и уже отстал от зоны Лиги чемпионов на значительную дистанцию, а в Европе ситуация ещё сложнее — двадцать восьмое место и борьба за попадание в плей-офф.

Тем не менее именно против «Барселоны» баски периодически находят дополнительные ресурсы. За последние годы «Атлетик» трижды побеждал каталонцев в Суперкубке, включая памятный финал 2021 года. Это не отменяет статуса аутсайдера, но добавляет матчу оттенок принципиальности, выходящий за рамки текущей формы.

