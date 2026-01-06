прогноз на матч Суперкубка Испании, ставка за 1.85

7 декабря в матче полуфинала Суперкубка Испании сыграют «Барселона» и «Атлетик» Бильбао. Начало встречи — в 22:00 мск.

«Барселона»

Путь к полуфиналу: Каталонцы являются действующими чемпионами Испании. «Барселона» смогла пробиться в четверку участников Суперкубка, набрав 88 очков по итогам сезона, обогнав мадридский «Реал» на четыре балла.

Последние матчи: в последнем поединке «Барселона» обыграла в каталонском дерби «Эспаньол» со счетом 2:0. Ранее команда была сильнее «Вильярреала» (2:0) и успешно выступила против «Гвадалахары» в Кубке Испании, завершив поединок со счетом 2:0.

В последних восьми матчах каталонский клуб неизменно одерживает победу. Команда выиграла матчи с общим счетом 21:4.

Не сыграют: травмированы Гави и Андреас Кристенсен.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: текущая форма «Барселоны» кажется безупречной. Команда забивает по 2,5 мяча в среднем в последних восьми поединках и пропускает меньше 0,5 мяча за матч. Перед этой встречей клуб является фаворитом, учитывая что в ноябре «сине-гранатовые» обыграли «Атлетик» со счетом 4:0.

«Атлетик»

Путь к полуфиналу: «Атлетик» занял четвертую строчку в предыдущем розыгрыше Ла лиги, набрав за 38 матчей 70 очков. В активе басков 19 побед, 13 матчей вничью и шесть поражений. Это позволило клубу попробовать свои силы в Суперкубке.

Последние матчи: в последней встрече «Атлетик» поделил очки с «Осасуной» в рамках чемпионата Испании. Ранее команда проиграла «Эспаньолу» (1:2) и оказалась сильнее «Оуренсе» в Кубке Короля со счетом 1:0.

Не сыграют: травмированы Беньят Прадос, Унаи Эхилус и Эмерик Ляпорт.

Состояние команды: команда в последних пяти матчах одержала лишь одну победу, свела два матча вничью и потерпела два поражения. Разница мячей на этом отрезке 3:5. Команда потерпела тяжелое поражение в матче первого круга Ла лиги от «Барселоны» со счетом 0:4. Смогут ли баски избежать повторения результата?

Статистика для ставок

«Барселона» одержала восемь побед к ряду

в последних пяти матчах у «Атлетика» всего одна победа

в последнем очном матче «Барселона» разгромила «Атлетик» со счетом 4:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается в 1.62. Ничья — в 4.70, выигрыш «Атлетика» — в 5.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.53 и 2.37.

Прогноз: Основной ставкой на этот матч станет тотал больше трех мячей в поединке. Команды в очных встречах любят забивать голы и делают это с завидным постоянством.

1.85 ТБ 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Барселона» — «Атлетик» принесёт прибыль 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Тотал больше 3 мячей в матче за 1.85.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что в этом матче забивать будет лишь одна команда. Это дополнительная ставка.

2.11 Обе команды не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.11 на матч «Барселона» — «Атлетик» принесёт прибыль 1110₽, общая выплата — 2110₽

Ставка: Обе команды не забьют в матче за 2.11.