В очередном экспрессе разберем игры Суперкубка Испании, английской Премьер-лиги и итальянской Серии А.

«Кремонезе» — «Кальяри»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

После 18 туров «Кремонезе» располагается в середине турнирной таблицы с 21 очком, что для команды, которая еще в прошлом сезоне выступала в Серии В, является большим успехом. Основная заслуга в этом принадлежит главному тренеру Давиде Никола.

Известный специалист по спасению от вылета возглавил «Кремонезе» перед началом сезона и сразу поставил клубу поставил игру и дал узнаваемый почерк. Особенно ярко смотрится связка нападающих Бонаццоли-Варди, которые много забивают и создают почти всю остроту в атаке. Также есть накаченный центральный защитник Баскиротто, которые очень опасен на стандартах и сносит своей мощью соперников, как фишки.

С этого сезона у «Кальяри» тоже новый тренер, бывший игрок сардинцев Фабио Пизакане, который имеет отличную прессу и зарекомендовал себя, как очень грамотный специалист.

Пизакане омолодил и перестроил команду, сейчас она играет в атакующий футбол, но при этом и немало пропускает. В последних матчах здорово проявил себя молодой талантливый турок Киликчой, который наконец открыл свой голевой счет в Италии. Интересно, что в прошлом сезоне Никола как работал с «Кальяри», поэтому предстоящая игра будет для него вдвойне принципиальной.

Наш прогноз: тотал больше 1,5 за 1,43.

«Атлетико» Мадрид — «Реал» Мадрид

Футбол. Суперкубок Испании. Полуфинал

Решающие матчи довольно часто получаются не самыми результативными и событийными, скорее всего, так и произойдет и с этим полуфиналом. В этой игре «Атлетико» не поможет Нико Гонсалес, отлично вписавшийся в стан «матрасников» после переезда из Серии А.

По вопросом участие другого аргентинца и чемпиона мира 2024 года Хулиана Альвареса, который является лучшим бомбардиром команды. Также готовится к продаже его партнер по атаке Александер Сорлот, сдал и не хватает на все 90 минут Антуан Гризманн.

Главной потерей «Реала» стало отсутствие из-за травмы Килиана Мбаппе. Звездный француз в лучшем случае появится на поле в финале, если туда пробьются «сливочные». В последней игре чемпионата его здорово заменил молодой Гонсало Гарсия.

Воспитанник «Реала» в ворота «Бетиса» (5:1) отгрузил хет-трик, и вообще в тот вечер поймал кураж и ворота залетало абсолютно все. Он забивал головой, правой и левой ногой (пяткой). Понятно, что так постоянно быть не может, а «Атлетико» это не «Бетис».

Наш прогноз: тотал меньше 3,5 за 1,49.

«Арсенал» — «Ливерпуль»

Футбол. Чемпионат Англии. Премьер-лига

На протяжении всего сезона «Арсенал» показывает стабильный и сбалансированный футбол, а в распоряжении Микеля Артеты почти два равноценных состава, что дает ему возможность ротировать состав и практически безболезненно переносить отсутствие нескольких лидеров.

«Канониры» по делу лидируют в таблице Премьер-лиги и уверенно играют в ЛЧ. В прошлом туре «Арсенал» в гостях разобрался с «Борнмутом» (3:2), не особо напрягаясь, а до этого поставил на место зарвавшуюся «Астон Виллу», разгромив ее со счетом 4:1. Скорее, всего будет указано на место и прошлогоднему чемпиону.

В этом матче «Ливерпуль» снова столкнется с потерями в составе, особенно в атаке. Оба центрфорварда (Исак и Экитике, появление второго маловероятно) травмированы, также в сборной Мохамед Салах, пусть он уже и не играет такой роли, как раньше. Снова на острие придется играть Гакпо, что он не очень любит делать.

Сейчас «Ливерпуль» идет на четвертом месте в таблице АПЛ, но запаса прочности в его игре не наблюдается даже в играх с середняками и аутсайдерами. В прошлом туре была ничья с «Фулхэмом» (1:1), а до этого с «Лидсом» (0:0). Непонятно, что мерсисайдцы смогут противопоставить «Арсеналу», у которого опустел лазарет.

Наш прогноз: победа «Арсенала» за 1,58.

