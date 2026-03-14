В субботу, 13 марта, «Сочи» примет «Краснодар» в рамках 21-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

45+3' Перерыв. Больше «Краснодар» атаковал в первом тайме и заслуженно ведёт в счете.

45+1' Лукас Оласа пробил низом из-за пределов штрафной «Сочи», успел дотянуться до мяча вратарь хозяев Дёгтев.

45' Добавленное время 2 минуты.

44' Повреждение у Жоау Батчи, медики «Краснодара» приглашены на поле.

41' Подача Фуртадо в штрафную «Краснодара», уверенно сыграл на выходе вратарь гостей Станислав Агкацев.

40' Удар Батчи из-за пределов штрафной «Сочи», мяч выше ворот полетел.

«Сочи» — «Краснодар» В контакте ФК «Краснодар»

39' Чуть снизился темп игры.

37' «Сочи» подобрался с мячом к штрафной «Краснодара».

35' Желтая карточка показана Кириллу Заике, досталось по ногам защитнику «Краснодара» Лукасу Оласе.

34' Позиционная атака «Краснодара», пока мяч в центре поля ходит от игрока к игроку.

32' Заика пробил из-за пределов штрафной «Краснодара», мяч мимо ворот прокатился.

30' Быстрая атака «Краснодара», Дуглас Аугусто бил из пределов штрафной «Сочи», в падении отбил мяч вратарь хозяев Александр Дёгтев.

28' Фуртадо подал 2 угловых «Сочи» подряд, но до угроз воротам «Краснодара» дело не дошло.

26' Густаво Фуртадо пробил с края штрафной «Краснодара», переправил мяч на угловой «Сочи» защитник гостей Витор Тормена.

24' Желтая карточка показана Валентину Пальцеву.

24' Подача Сперцяна со штрафного «Краснодара» к воротам «Сочи», уверенно на выходе забрал мяч руками вратарь хозяев Дёгтев.

23' Удар Дугласа Аугусто из-за пределов штрафной «Сочи», вновь поймали мяч на себя защитники хозяев.

21' Эдуард Сперцян бил из пределов штрафной «Сочи», сумел в падении заблокировать полёт мяча защитник хозяев Марсело Алвес.

19' Угловой «Краснодара», сняли «верх» защитники «Сочи».

17' Удар Оласы со штрафного «Краснодара», мяч выше ворот «Сочи» пролетел.

16' Никита Кривцов заработал фол на себе, готовится штрафной удар «Краснодара».

15' В среднем темпе развивается игра.

13' Валентин Пальцев пробил с подбора после углового «Краснодара» из-за пределов штрафной «Сочи», мяч выше ворот полетел.

11' Повреждение у Кирилла Заики и нападающего «Краснодара» Виктор Са, медики приглашены на поле.

09' Длинная передача за спины защитникам «Краснодара», но нападающий «Сочи» Фёдоров угодил в положение «вне игры».

09' Заброс на Кордобу к воротам «Сочи», на выходе руками забрал мяч вратарь хозяев Александр Дёгтев.

06' Желтая карточка показана Лукасу Оласе.

Игроки «Краснодара» празднуют гол

05' Гоол! 0:1. Жоау Батчи прострелил вдоль ворот «Сочи», Эдуард Сперцян сумел переправить мяч за линию ворот распластавшегося вратаря хозяев Дёгтева.

05' Позиционная атака «Краснодара» развивается в середине поля.

04' Удар Захара Фёдорова из пределов штрафной «Краснодара» успел накрыть один из защитников гостей.

02' Угловой «Краснодара», но до угроз воротам «Сочи» дело не дошло.

01' Сперцян получил мяч в штрафной «Сочи», защитник хозяев Марсело Алвес чисто выбил мяч у него из под ног.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Сочи».

До матча

13:44 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

13:35 Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи, вмещающем 47 659 зрителей.

13:25 Главным судьей матча будет Андрей Прокопов из Ярославля.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Сочи»

«Сочи»: Дёгтев, Литвинов, Солдатенков, Алвес, Макарчук, Заика, Мухин, Коваленко, Фуртадо, Крамарич, Фёдоров.

Стартовый состав «Краснодара»

«Краснодар»: Агкацев, Коста, Тормена, Пальцев, Оласа, Аугусто, Кривцов, Сперцян, Са, Батчи, Кордоба.

«Сочи»

Команда из одноименного города является главным аутсайдером чемпионата страны. В настоящий момент сочинцы располагаются на последней строчке в турнирной таблице, имея в своем активе всего 9 очков. «Барсы» за 20 матчей забили всего 19 мячей, а пропустили целых 46 (намного больше всех в лиге). После возобновления сезона коллектив из Сочи проиграл «Пари НН» (1:2) и «Спартаку» (2:3). До этого в спаррингах сочинский коллектив выиграл у «Барса» (3:2) и «Актобе» (3:0) и сыграл вничью с «Родиной» (1:1).

У подопечных Игоря Осинькина, конечно, остаются шансы на сохранение прописки в элите, но сделать это будет крайне сложно. «Сочи» нужно побеждать здесь и сейчас, поскольку отставание от 14-й позиции составляет уже 9 баллов.

«Краснодар»

«Быки» отчаянно пытаются защитить чемпионский титул, добытый в прошлом сезоне. Сейчас активе краснодарцев 43 зачетных балла и первая строчка в турнирной таблице РПЛ. Команда из одноименного города имеет лучшую разницу забитых и пропущенных мячей в лиге — 40:15. После возобновления сезона краснодарский коллектив в РПЛ проиграл «Рубину» (1:2) и выиграл у «Ростова» (2:1). Также команда из Краснодара в рамках Кубка России уступила ЦСКА с результатом 1:3.

Подопечные Мурада Мусаева только на одно очко опережают «Зенит» и на два балла — «Локомотив». «Краснодар» сейчас на поул-позишн, но вся борьба и все самое интересное только начинается и еще впереди. Конечно, «Краснодару» будет крайне сложно вновь стать чемпионом. Первый раз выиграть титул сложно, а повторить успех — еще сложнее. Травмирован только Сергей Петров.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды сыграли между собой 3 матча. В рамках РПЛ в августе 2025 года «Краснодар» дома победил со счетом 5:1. Ещё 2 матча состоялись в рамках Кубка России на групповом этапе: в Сочи «Краснодар» победил 2:4, а в Краснодаре хозяева взяли верх со счетом 3:0.

За всю историю команды сыграли между собой 17 матчей. В 11 играх победил «Краснодар», в 4 «Сочи», оставшиеся 2 матча завершились вничью.

