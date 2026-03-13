14 марта в матче 21-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Сочи» и «Краснодар». Начало игры — в 13:45 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Сочи — Краснодар с коэффициентом для ставки за 2.20.

«Сочи»

Турнирное положение: команда из одноименного города является главным аутсайдером чемпионата страны.

В настоящий момент сочинцы располагаются на последней строчке в турнирной таблице, имея в своем активе всего 9 очков.

«Барсы» за 20 матчей забили всего 19 мячей, а пропустили целых 46 (намного больше всех в лиге).

Последние матчи: после возобновления сезона коллектив из Сочи проиграл «Пари НН» (1:2) и «Спартаку» (2:3).

До этого в спаррингах сочинский коллектив выиграл у «Барса» (3:2) и «Актобе» (3:0) и сыграл вничью с «Родиной» (1:1).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: у подопечных Игоря Осинькина, конечно, остаются шансы на сохранение прописки в элите, но сделать это будет крайне сложно. «Сочи» нужно побеждать здесь и сейчас, поскольку отставание от 14-й позиции составляет уже 9 баллов.

«Краснодар»

Турнирное положение: «быки» отчаянно пытаются защитить чемпионский титул, добытый в прошлом сезоне.

Сейчас активе краснодарцев 43 зачетных балла и первая строчка в турнирной таблице РПЛ.

Команда из одноименного города имеет лучшую разницу забитых и пропущенных мячей в лиге — 40:15.

Последние матчи: после возобновления сезона краснодарский коллектив в РПЛ проиграл «Рубину» (1:2) и выиграл у «Ростова» (2:1).

Также команда из Краснодара в рамках Кубка России уступила ЦСКА с результатом 1:3.

Не сыграют: травмирован только Сергей Петров.

Состояние команды: подопечные Мурада Мусаева только на одно очко опережают «Зенит» и на два балла — «Локомотив». «Краснодар» сейчас на поул-позишн, но вся борьба и все самое интересное только начинается и еще впереди.

Конечно, «Краснодару» будет крайне сложно вновь стать чемпионом. Первый раз выиграть титул сложно, а повторить успех — еще сложнее.

Прогноз Дмитрия Булыкина

Известный форвард Дмитрий Булыкин в интервью для LiveSport.Ru дал прогноз на матч 21-го тура РПЛ «Сочи» — «Краснодар».

У краснодарцев будет двойная мотивация — восстановить доброе имя после бледного вида в Казани и сохранить едва не упущенную первую строчку. В общем, настраивать на матч даже с откровенным аутсайдером Мусаеву лишний раз не придется. Силы здесь явно неравны. Единственной помехой может стать поле. Несмотря на теплые деньки, оно вызвало нарекания после матча со «Спартаком» и по картинке выглядело тяжелым. Для техничных гостей — это минус, но все же лучше, чем «-15» в Казани. Уровень мастерства позволит забить минимум парочку голов. Тем более предполагаю выход с первых минут креативного Кривцова вместо Черникова, который явно не набрал форму и тормозил атаки команды. «Сочи», если по уму, уже готовится к первой лиге, Осинькин может экспериментировать за милую душу, никто его в этом не упрекнет. Поставлю на 0:3. Дмитрий Булыкин экс-нападающий сборной России

Статистика для ставок

«Сочи» не может выиграть на протяжении 7 официальных матчей

«Краснодар» проиграл 2 последних матча

В последнем очном поединке команд «Краснодар» разгромил «Сочи» со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» является однозначным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.70, а победа «Сочи» — в 7.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Краснодару» необходима победа, он намного сильнее и должен брать три очка.

Ставка: победа «Краснодара» с форой-1,5 за 2.20.

Прогноз: «Краснодар» много забивает, но и пропускает постоянно, поэтому обе команды должны забить.

Ставка: обе забьют за 2.00.