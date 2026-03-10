Главный тренер красноярского «Енисея» Сергей Ташуев в беседе с корреспондентом LiveSport.Ru Михаилом Пукшанским поделился впечатлениями от самого удивительного тура лигой выше. Один из видных теоретиков отечественного футбола рассказал, как могут сработать тренерские задумки на практике в самое кратчайшее время.

«Конспекты Газзаева тут не при чем»

— В чем феномен «Динамо», оформившего третий подряд разгром (на стадионе ЦСКА — 1:4)?

— В легкости, раскрепощенности. Хороши в атаке, но и в обороне при этом наладили. Получили необходимый баланс, здесь велика роль связки опорников — Фомин-Рубенс. Плюс разыгрались Бителло, Нгамале, Тюкавин, Гладышев. Эта четверка определяет впереди. Много вертикальной игры, быстрых переходов в атаку, притом не хаотичных, а организованных. Но такая феерия все же временная, полагаю. Элемент удачи тоже присутствует. Самара была абсолютно не готова к первому матчу, здесь раннее удаление у ЦСКА.

— Если осенью Ролан Гусев шел от соперников, то теперь настолько поверил в непогрешимость 4-2-3-1?

— Тренер всегда должен наигрывать только одну схему. Когда их много, значит сам до конца не понимаешь, чего хочешь. Витаешь в интернете или завис в «плэйстэйшн», как мы это называем. А здесь видно, что Гусев каждодневно оттачивает взаимодействие между футболистами (что немаловажно, высококлассными), и это ставит перед соперником неразрешимые задачи. Нюансы, поправки возможны, но не принципиальные изменения.

— Верите, что помогают некие конспекты Валерия Газзаева?

— Не верю в слухи и в универсальные конспекты тоже. У тренеров прописаны индивидуальные задачи под конкретных Иванова, Петрова, Сидорова... Их мы подбираем в тренировочном процессе и по ходу моделируем. У Валерия Георгиевича были Березуцкие и Игнашевич, скажем, которые ничего общего с нынешними защитниками «Динамо» не имеют. Надуманные вещи, хотя стилистика, методика может быть схожа. Но это не про конспекты.

— Роль Романа Шаронова и вклад нового тренера по физподготовке Агустина Киильяборда как оцените?

— Рома хорошо работает с обороной, что было главной проблемой при Карпине. В свое время тренировал его в «Тереке» и уже тогда видел тренерские задатки, всегда интересовался различными нюансами. Не знаю, какими функциями он наделен здесь. Возможно, не только работой с защитниками. Во всяком случае, на бровке ведет себя очень уверенно. Что касается аргентинца, нужно понимать всю систему подготовки. Но по крайней мере сегодня команда на ходу. Полновесную оценку сможем дать лишь после окончания сезона, притом с таким насыщенным для «Динамо» графиком.

— Николас Маричаль забил два важнейших гола. Заново раскрывшиеся футболисты так окрылены доверием?

— Так всегда бывает, когда еще и форму быстро набираешь, сразу прибавляешь в мастерстве. Пока в этом «Динамо» каждый игрок приносит пользу команде, каждый лидер на своей позиции. Что Маричаль забил с двух стандартов, это нормально.

— Касательно ЦСКА, раздаются голоса, что не надо-де менять работающий механизм. Разве новые игроки вредят?

— Армейцы провели слабый матч в Грозном, тут спору нет. Там они были какие-то субтильные, а с «Ахматом» это не проходит. В целом же все хотят, как лучше. Ну, разве Баринов может испортить погоду? Ни ему, ни Луисиано к тому же не требуется адаптация, не котов в мешке брали. Если взять конкретный матч с «Динамо», то здесь откровенно не повезло с быстрым удалением.

— Фол Лусиано — это «красная»?

— Возможно, да. Подвел команду, но это издержки футбола — сегодня так, завтра эдак.

— Что-то большее можно было сделать в меньшинстве против «Динамо» при 0:1 или 1:2?

— Полтора тайма играть вдесятером против такой группы атаки непросто. ЦСКА пытался сразу пойти вперед и фрагментами даже владел территорией. Очень хорошо включали переходную фазу, а там быстрые футболисты разбирались с оппонентами, доводили мяч до штрафной, но не хватило реализации.

— Надо отдать должное армейцам, что не закрылись после матча, а с чувством ответственности давали интервью. Новый менталитет?

— Только так и должно быть! Нужно уходить от совдепии. Футбол — это всегда праздник. И болельщики ждут реакции — позитивной, негативной, любой, лишь бы она была. Футболисты должны понимать, что работают в индустрии развлечений и быть профессионалами до конца. Я бы на месте РФС вообще запретил отказываться от любых интервью, а не только от обязательных телевизионных.

«У "Зенита" кризис метания от перенасыщенности»

— Почему «Зенит» в Оренбурге (2:1 в пользу хозяев) совершил так много несвойственных ему потерь и позволял мячу бесконтрольно метаться по его штрафной?

— Вообще второй год какой-то лоскутный футбол у них получается. А здесь еще кризис метания от перенасыщенности футболистами — то одного поставил, то другого...

— Два незабитых пенальти случайностью не назовешь. Нет ощущения, что игроки все чаще пытаются пробить так, чтобы вообще не зависеть от вратаря?

— Да никакой системы не усматриваю. Пенальти как всегда были лотереей, так и остаются. Мы в «Ахмате» в том году тоже два подряд в переходных не забили, а всего за сезон девять. Кошмар! Вот от этого тоже зависит тренерская судьба. Ведь забей мы их, разговаривал бы с вами сейчас не из Красноярска, при всем уважении к моей команде.

— Не вышла ли боком попытка сберечь «висевшего» на карточках перед «Спартаком» Вильмара Барриоса?

— Уж у кого, а у Богданыча (Сергея Семака — прим. ред.) хватает ресурса, чтобы маневрировать с составом, грех жаловаться. Другое дело, что делить матчи на важные и не очень нельзя ни в коем случае. Футбол не обманешь. Они так посчитали, но не проскочило. Весенний матч, «Оренбург» борется за выживание, искусственное поле — на одной ноге не обыграешь. Я каждый раз во всех командах играл оптимальным составом. А если беречь кого-то, так от судьбы все равно не уйдешь.

— Но Александр Соболев всем все доказал?

— А кому надо было что-то доказывать, телекамерам? Забил гол, пенальти заработал — свою миссию выполнил, будем это оценивать. Но ничего выдающегося. Вообще не надо делать героев из нападающих, которые не забивали 10 матчей и тут отличились.

— Можно было предположить, что даже в такой мороз «Краснодар» по всем статьям уступит в Казани (2:1)?

— Да я бы не сказал, что по всем статьям. Верно Мусаев отметил после матча, что слишком спокойно, академично начали да и продолжили до определенного момента. «Рубин» был более одержим в плане борьбы, движения, интенсивности. Краснодарцы решили взять свое на классе. Я поначалу даже не понял, играет ли Сперцян. Кордоба вышел так, будто головой уже где-то в другом месте. И со стороны показалось, весьма удивлен, что защитники перед ним не расступаются и не отскакивают.

— Может быть, расслабились из-за того, что соперник без ряда ключевых игроков, или психологически давило поражение «Зенита»?

— Шанс уйти в отрыв мог сыграть злую шутку. А что до отсутствия основных футболистов у соперника, тренер такого никогда допускать не должен. Наоборот, резервисты всегда будут выжигать пуще основных, чтобы заслужить место под солнцем. Что и требовалось доказать в этом матче — оба мяча забили ребята из условного запаса. Вообще психология — сложная штука. Здесь единого рецепта нет, каждый раз нужно подбирать новые ключики. А такие матчи только зубами вырываются!

— Соберутся после двух поражений?

— Конечно, должны. Тем более сейчас в Сочи играть, в футбольных условиях. Краснодарцы как никто зависимы от качества поля — им по душе креативить, а не сражаться. Вообще самые смотрибельные матчи были там, где газон позволяет — арены ЦСКА, «Спартака», «Локо»...

«Спартак хотел выиграть на классе»

— Так что помешало «Локомотиву» (2:2 дома с «Ахматом» — прим. ред.) воспользоваться нежданно-негаданно возникшим шансом выйти в лидеры?

— «Ахмат» и помешал. Начал очень интенсивно, с прессингом. Мобильно очень, забили хорошие мячи.

— Как по мне, весьма простые.

— Я бы так не сказал. Мелкадзе наверняка увидел, что при первом подобном штрафном рассыпалась стенка и игрока не положили. У Георгия сильный удар. Когда он подошел к мячу, я сразу сказал, сейчас будет бить низом в стенку. Так и получилось.

«Локомотив» — «Ахмат» «Локомотив»

— Какая метаморфоза произошла с «железнодорожниками» в раздевалке?

— Мозговой штурм, встряска, на которую «Ахмат» по началу второго тайма не среагировал.

— Не выиграла ни одна команда из первой пятерки. Курьез?

— Действительно, тур достаточно своеобразный получился. Это еще «Спартак» чудом вырвал.

— Не будь «Спартака», стоило бы его придумать, особенно ради такой игры с «Акроном» (4:3)?

— Ну, для болельщиков красно-белых эта победа, конечно, за счастье. Но разбазарить 3:1 при игровом преимуществе действительно способен только «Спартак». Получили спорный пенальти, затем классический гол со «второго этажа» от Болдырева. Мог он и третий свой забивать, чуть смазал удар. В очередной раз спасло мастерство Барко, который во всех фазах сыграл очень правильно. Отскочил, получил мяч, показал, куда открываться Маркиньосу, и туда отдал.

— Хуан Карседо управляет ситуацией на поле, или в основном теория хаоса?

— Пока лоскутно все. Стараются играть в ту же позиционную атаку, что и прежде. Барко так же разгоняет атаки, здесь ничего нового. Как и в обороне, где по-прежнему действительно царит хаос, особенно при «стандартах». Пропустить 10 мячей в трех играх — это растерянность. Да и запредельного настроя после 2:5 от «Динамо» я не увидел. Хотели выиграть на классе, но при 3:3 команда вообще просела. Баланса не ощущается. Не поймешь, чего ждать дальше.

— С «Сочи» после поражения в Нижнем (2:1) можно попрощаться?

— Ну, восемь очков отставания в такой ситуации не отыгрываются. А вот второго неудачника назвать не возьмусь. Нижний, Махачкала, Оренбург, Самара, «Акрон» — все «висят».

— «Ростов» — «Балтика» (1:1) при всех хитросплетениях закономерный итог?

— «Балтику» изучили, начали к их игре привыкать, приспосабливаться. Пряхина потеряли, Сауся — для них это серьезно. Поэтому давайте меньше расточать похвал и кричать, что Талалаев чемпион. Нет, все куда более приземленно. «Ростов» посражался до конца и заслужил очко, тем более после незасчитанного гола и нереализованного пенальти.

— «Крылья Советов» очень легко обыграли блеснувшую в двух матчах «Махачкалу» (2:0). Почему такие перепады у тех и других?

— Заметны перемены в Махачкале по сравнению с прошлым годом, когда было четкое понимание — борьба, подборы, забросы за спину, агрессия. А сейчас вдруг появился какой-то контроль ради контроля, но нет логического завершения. И ошибки не заставили себя ждать, особенно в центральной зоне. Самарцы всем этим воспользовались.

— Оба мяча на счету новобранца самарцев Джеффри Чинеду, а первый головой после углового на ближнюю штангу. Совпадение, что подобным образом в этом туре были забиты 7 голов?

— «На ближнюю» нет такого понятия. Мяч подается в те зоны, откуда реально забить — от пары метров во вратарской до 11-метровой отметки. Но завершение в этом туре действительно было на уровне.