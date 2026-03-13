14 марта в рамках 21-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Зенит» и «Спартак». Начало встречи — в 16:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Зенит — Спартак с коэффициентом для ставки за 2.95.

«Зенит»

Турнирное положение: «Сине-бело-голубые» продолжают ожесточенную борьбу за чемпионство в РПЛ. После 20-и туров «Зенит» занимает 2-е место в таблице с 42 очками в активе.

Команда отстает от «Краснодара» всего на 1 балл. К тому же, питерскому коллективу на пятки наступает «Локомотиву», у которого 41 балл. Вся борьба за 1-ю строчку еще впереди.

Последние матчи: В прошедшем поединке «Зенит» неожиданно уступил «Оренбургу» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 86-й минуте. Матчем ранее команда обыграла «Балтику» (1:0) в Кубке России.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

«Сине-бело-голубые» провели уже 3 встречи после возобновления сезона. За этот отрезок «Зенит» одолел ту же калининградскую команду со счетом 1:0 в чемпионате России.

Состояние команды: «Зенит» традиционно проводит довольно стабильный сезон, но последнее поражение от «Оренбурга» заставляет задуматься о том, сможет ли команда обогнать «Краснодар»...

У «Зенита» есть нападающий Максим Глушенков, который может решить исход матча. За 18 встреч в рамках РПЛ форвард забил 8 голов и сделал 4 ассиста, занимая 7-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

«Спартак»

Турнирное положение: «Красно-белые» пытаются перестроить свою игру после не совсем удачной 1-й половине сезона. После 20-и туров «Спартак» занимает 6-е место в таблице с 35-ю очками в активе.

В гостях команда выступает куда хуже, чем дома. По этому показателю «Спартак» занимает 7-ю строчку в лиге, набрав 11 очков из 27-и возможных.

Последние матчи: В прошедшей встрече чемпионата России «красно-белые» одолели «Акрон» со счетом 4:3. Команда Хуана Карседо упустила преимущество в 2 мяча, но смогла вырвать победу.

Всего «Спартак» провел 3 матча после возобновления сезона. За этот период команда крупно уступила московскому «Динамо» со счетом 2:5, а также обыграла «Сочи» (3:2).

Не сыграют: Бабич (травма) и Джику (перебор желтых карточек).

Состояние команды: После возобновления сезона «Спартак» довольно сильно штормит. Команда крупно проиграла в Кубке России, а затем выдала настоящий триллер в матче против «Акрона».

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко выступает довольно результативно в нынешнем сезоне. За 20 матчей в рамках РПЛ футболист забил 5 голов и сделал столько же голевых передач.

Прогноз Дмитрия Булыкина

Трехкратный призер чемпионатов России Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru предсказал, чем закончится центральный матч 21-го тура «Зенит» — «Спартак»:

«Зенит» будет хорошо мотивирован после поражения в Оренбурге. Ну, и само по себе дерби двух столиц перед своими болельщиками ко многому обязывает. «Спартак», несмотря на критику, в неплохой форме. Атакующая линия очень интересная. В обороне, понятно, большие проблемы, и отсутствие дисквалифицированного «придумщика» Джику скорее может пойти в плюс. Во всяком случае, после 10 пропущенных в трех матчах голов и так надо что-то (или кого-то) менять. Дмитрий Булыкин бывший футболист сборной России

Булыкин также отметил, что «Зениту» необходимо реабилитироваться после поражения в прошедшем матче против «Оренбурга».

«Зениту» необходимо включить запредельную самоотдачу, чего в Оренбурге мы не увидели — многие играли в пол-ноги, откровенно не добегали, береглись на искусственном поле. И вот это все недовольство, включая и внутрикомандные «разборки», надо перенести на поле. На своем стадионе при аншлаге никаких отговорок уже быть не может. Соболев после двух голов и достаточно активной игры заслужил место в старте. Как и Маркиньос в «Спартаке», к слову. А вот оба латиноамериканских новобранца питерцев могут оказаться на лавке. Барриос определенно вернется, а значит Педро вновь окажется на левом фланге, так что места Дюрану я не вижу. «Зенит» небольшой фаворит, но абсолютно не уверен, что вся игра будет проходить под его диктовку. 0:0 как в трех последних встречах не будет, это все осталось в прошлом, в 24-м еще году. Не исключаю голевую ничью, но скорее все же «Зенит» выиграет — 2:1. Дмитрий Булыкин бывший футболист сборной России

Статистика для ставок

«Зенит» проиграл «Оренбургу» (1:2) в последнем матче РПЛ

«Спартак» забил 9 голов в последних 3-х встречах

В последних 5-и очных встречах команды трижды сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Зениту» с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.80, а победа «Спартака» — в 4.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют результативно. «Спартак» вряд-ли будет закрываться на своей половине поля.

2.95 Тотал 3.5 больше.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.95 на матч «Зенит» — «Спартак» принесёт чистый выигрыш 1950₽, общая выплата — 2950₽

Ставка: Тотал 3.5 больше за 2.95.

Прогноз: «Спартак» попытается обескуражить «Зенит». У москвичей получится взломать оборону противника.

2.35 Индивидуальный тотал «Спартака» 1 больше.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Зенит» — «Спартак» принесёт прибыль 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» 1 больше за 2.35.

