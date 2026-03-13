дерзкая ставка за 6.00 на матч РПЛ

14 марта в 21-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Зенит» и «Спартак». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Зенит — Спартак с коэффициентом для ставки за 6.00.

«Зенит»

Турнирное положение: Петербуржцы всеми силами намерены вернуть чемпионство в город на Неве. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Зенит» на один пункт отстает от «Краснодара». А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Петербуржцы драматично уступили «Оренбургу» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Балтике» (1:0). Да и предыдущий поединок с калининградцами завершился минимальным успехом.

В пяти своих последних матчах «Зенит» добыл 3 победы. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Состояние команды: Петербуржцы ныне не особенно стабильны. Команде победы даются чересчур натужно.

Причем «Зенит» традиционно сложно противостоит «Спартаку». В пяти последних очных поединках команда по разу победила и уступила.

«Спартак»

Турнирное положение: «Красно-белые» традиционно сражаются за самые высокие места. Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы РПЛ.

Причем «Спартак» на 6 очков отстает от медальной зоны. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Красно-белые» перестреляли «Акрон» (4:3).

До того команда была разбита земляками из «Динамо» (2:5). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Сочи» (3:2).

При этом «Спартак» в 5 своих последних поединках победил 4 раза. Команда отличилась 16 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Красно-белые» серьезно прибавили в плане реализации. Подопечные Хуана Карлоса Карседо в двух своих последних матчах настреляли 6 мячей.

При этом «Спартак» в двух своих последних поединках пропустил аж 8 мячей. Зато «Зениту» команда не уступила в двух последних очных поединках.

В этом поединке «красно-белые» явно будут действовать максимально агрессивно. Никакого трепета перед зенитовцами у команды Карседо уж точно нет.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Зенит» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с чуть разными коэффициентами — 1.91 и 1.85.

Прогноз: «Спартак» прекрасно выглядит в атаке, да и петербуржцам голы даются чересчур натужно.

6.00 Фора «Спартака» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 6.00 на матч «Зенит» — «Спартак» принесёт чистый выигрыш 5000₽, общая выплата — 6000₽

Ставка: Фора «Спартака» -1.5 за 6.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих забьют больше четырех мячей.

6.00 ТБ 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 6.00 на матч «Зенит» — «Спартак» принесёт прибыль 5000₽, общая выплата — 6000₽

Ставка: ТБ 4.5 за 6.00

