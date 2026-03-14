Один из главных матчей весны в Петербурге

В 21-м туре РПЛ состоится одно из самых ярких противостояний российского футбола — «Зенит» на «Газпром Арене» примет московский «Спартак». Перед очной встречей команды разделяют семь очков в таблице, поэтому для гостей победа особенно важна в борьбе за верхние позиции. А хозяевам ни в коем случае нельзя терять очки, чтобы остаться в гонке за титул. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

37' Ву нарушил правила в штрафной «Зенита», фол в атаке зафиксирован.

37' Очередной угловой заработал «Спартак».

35' Зобнин вошёл в штрафную по левому флангу, скидка на Маркиньоса не получилась.

34' Мартинс пытался тонко забросить за спину защитникам, слишком сильным получился пас, Денисов не успел.

32' Солари отработал в защите на правом фланге, перехватил пас Джон Джона.

30' В перекладину попал Барко из-за штрафной! Опасно было у ворот «Зенита»!

29' Барко в касание с левой забросил во вратарскую, Мартинс в подкате не дотянулся до мяча.

28' Мяч отскочил на линию штрафной к Маркиньосу, тот пробил вторым касанием – мимо ближнего угла!

27' «Спартак» заработал угловой.

26' Соболев головой скинул мяч в штрафную, Солари был первым на мяче и выбил его.

24' Маркиньос опасно навесил на дальнюю штангу, Нино головой выбил мяч из штрафной.

23' Соболев получил мяч в штрафной, развернулся и пробил с левой, но прямо в руки Максименко.

22' Солари пытался вырезать передачу вперёд на Маркиньоса – Адамов забрал мяч на выходе.

20' Зобнин выбил мяч у Вендела в подкате, а бразилец уже на газоне попал бутсой в бок капитану «Спартака». Жёлтую карточку тут же показал арбитр.

19' Дуглас Сантос навесил с левого фланга, Ву прервал передачу в подкате.

17' Активно включается в прессинг «Спартак», пока что уверенно выходят хозяева из обороны.

15' А вот и первая жёлтая карточка! Маркиньос наступил на ногу Мантуану и получил предупреждение от Карасёва.

14' Джон Джон в касание пробил после скидки Соболева и попал в ногу Денисова.

12' Глушенков пяткой пытался отдать вразрез на Мантуана, не прошла передача.

10' Умяров пробил головой после навеса Барко – мимо дальнего угла.

09' Ещё один угловой заработал «Спартак», Зобнин пытался навесить с левого фланга.

08' Дмитриев на левом фланге прошёл Глушенкова и простреливал вдоль ворот, Нино выбил мяч.

06' Маркиньос подхватил мяч и попытался войти в штрафную, но нарушил правила на Мантуане.

06' Угловой заработал «Спартак».

05' Маркиньос получил мяч в штрафной от Мартинса и бил в касание – Дркушич в подкате накрыл!

03' Джон Джон нарушил правила на половине поля «Спартака», Мартинсу досталось по ногам.

01' «Спартак» начал с центра, поехали!

До матча

16:00 В Петербурге отличная погода для футбола, около 13 градусов и солнечно.

15:40 Стартовые составы команд:

«Зенит»: Адамов, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Вендел, Джон Джон, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.

«Спартак»: Максименко, Ву, Дмитриев, Литвинов, Денисов, Барко, Солари, Маркиньос, Умяров, Мартинс, Зобнин.

15:35 Судейская бригада матча: главный арбитр — Сергей Карасёв. Помощники судьи — Алексей Лунёв, Алексей Ермилов; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Зенит»

Весенняя часть сезона началась для команды Сергея Семака с двух побед над «Балтикой» — сначала в чемпионате, затем в Кубке России. В обоих матчах петербуржцы победили со счётом 1:0. Однако в прошлом туре «Зенит» неожиданно уступил «Оренбургу» (1:2). Команда открыла счёт, но затем пропустила дважды и не смогла спасти матч, не реализовав второй пенальти в концовке. Это поражение стало лишь вторым для петербуржцев в нынешнем чемпионате и первым с августа.

В игре с «Оренбургом» Вильмар Барриос начал матч на скамейке и вышел только во втором тайме. Как объяснил Семак, тренерский штаб решил поберечь хавбека, чтобы тот не получил лишнюю жёлтую карточку перед принципиальным матчем со «Спартаком». При этом в стартовом составе возможны изменения — в частности, Луис Энрике и Густаво Мантуан провели прошлый матч не слишком убедительно.

Петербуржцы крайне уверенно выступают на своём поле. В десяти домашних матчах сезона РПЛ они набрали 28 очков из 30 возможных — девять побед и одна ничья. Последние восемь игр на «Газпром Арене» завершились победами «Зенита», причём в шести из них команда не пропускала. Сейчас серия сухих матчей дома достигла четырёх.

«Спартак»

При новом главном тренере Хуане Карлосе Карседо «Спартак» проводит очень результативные матчи. В чемпионате москвичи обыграли «Сочи» (3:2) и «Акрон» (4:3), забив семь голов в двух турах. Однако между этими победами случился болезненный разгром от «Динамо» (2:5) в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. При достаточно неплохой игре «Спартак» полностью провалил концовку второго тайма.

Александер Джику пропустит матч из-за перебора жёлтых карточек. Скорее всего, его место в центре обороны займёт Руслан Литвинов. Также после победного гола в игре с «Акроном» может вернуться в стартовый состав Маркиньос. Карседо может задуматься и о перестановках на флангах защиты — в последних матчах «Спартак» регулярно испытывал там проблемы.

В последние годы встречи соперников редко заканчиваются крупными победами. В восьми из девяти последних матчей фиксировалась либо ничья, либо минимальная победа одной из команд. Интересно, что три последних матча между соперниками в Санкт-Петербурге завершились со счётом 0:0. В первом круге нынешнего чемпионата команды сыграли более результативно — 2:2 на «Лукойл Арене».

